España

El PSOE dibuja banderas de Palestina con IA en las basuras para señalar a Almeida los lugares sucios de Madrid: “Ya tienes trabajo”

La limpieza urgente de un dibujo infantil con la bandera palestina ha provocado críticas las críticas de la oposición por la gestión de la limpieza en la capital

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
El PSOE genera con IA
El PSOE genera con IA la bandera de Palestina para denunciar la gestión basuras de Almeida. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

La lucha por el sistema de recogida de basuras ha escalado los últimos días en redes sociales tras la intervención del Ayuntamiento para eliminar la bandera de Palestina dibujada con tiza por niños frente al colegio Pi i Margall, en la Plaza Dos de Mayo.

La acción, organizada por familias de la iniciativa “Martes por Palestina”, tenía como objetivo mostrar solidaridad con el pueblo palestino y pedir la paz mediante carteles y símbolos pacíficos.

Menos de 24 horas después, el Servicio de Limpieza Urgente (Selur), reservado para situaciones excepcionales de acumulaciones masivas de residuos, fue enviado a la plaza para borrar cualquier rastro del dibujo infantil.

El Ayuntamiento justificó la intervención por la denuncia de un vecino y defendió que fue una actuación “rutinaria”. Sin embargo, la rapidez del operativo contrastó con la lentitud habitual del servicio de limpieza en otras zonas de la ciudad, lo que ha generado una ola de reproches desde la oposición y desde el Gobierno central.

"Almeida, ya tienes trabajo", el
"Almeida, ya tienes trabajo", el mensaje del PSOE después de que Almeida borrará la bandera de Palestina. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

La campaña irónica del PSOE: pintad banderas palestinas en la basura

La crítica más sonada llegó desde el ministro de Transportes, Óscar Puente, que escribió en su cuenta de X: “Sugiero pintar con la bandera de Palestina los innumerables puntos sucios de Madrid. Va a ser la única forma de que Almeida los limpie”.

Siguiendo esta línea, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid publicó imágenes reales de basura acumulada en distintas calles de la capital, a las que añadió mediante inteligencia artificial banderas de Palestina.

“Mira Almeida, aquí tienes trabajo”, ironizaron. “Si van tan rápido como ayer, mañana Madrid estará reluciente. ¡Ahora no tienes excusas!”, criticaban.

Campaña del PSOE pintando los
Campaña del PSOE pintando los cubos de basura llenos con la bandera de Palestina. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

Del mismo modo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, declaró: “Se lo hemos puesto fácil a Almeida. A ver si así actúa con la misma rapidez que cuando borra símbolos que le son incómodos”.

Reacción de Almeida: “Ridículo, grotesco y ofensivo”

La reacción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha hecho esperar. Desde la Casa de Campo, tachó la campaña del PSOE de “ridícula” y “grotesca”, y acusó a los socialistas de utilizar de forma ofensiva un símbolo como la bandera palestina.

Si yo fuera palestino, estaría profundamente ofendido de que la forma de reivindicar que tiene el Grupo Municipal Socialista de reivindicar Palestina sea colocar esa bandera sobre cubos de basura”, afirmó el alcalde.

Además, defendió la actuación del Selur como habitual y comparable con otros casos: “No se ha corrido más que cuando nos llaman de una sede del PSOE diciendo que hay una pintada”, dijo.

No obstante, Almeida reconoció que la situación de la limpieza en Madrid “ha empeorado” en las últimas semanas, aunque matizo que la capital “está razonablemente limpia” y anunció que ha solicitado un informe a los responsables de Medio Ambiente y Limpieza para “hacer un esfuerzo adicional”.

Cuestión de banderas o de limpieza

Para la oposición, el caso es un reflejo de una doble vara de medir por parte del Ayuntamiento. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, denunció mediante un vídeo en redes que “cuando se abandona basura o hay bolsas acumuladas, el Ayuntamiento sí puede hacerlo, lo que pasa es que no quiere”.

Desde el mismo partido, Rita Maestre se pronunció explicando a los vecinos de Madrid que si quieren las calles limpias, “ya tenemos la solución”. “Pintad la bandera de Palestina y en menos de 24 horas tenéis un dispositivo especial de limpieza”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, apuntó incluso a un posible sesgo ideológico en la reacción del consistorio: “Si la bandera hubiese sido la de Ucrania, tal vez la reacción habría sido otra”.

En respuesta, el Ayuntamiento ha insistido en que simplemente hicieron cumplir una normativa vigente. “Me parece muy razonable que el espacio público no se utilice para reivindicaciones, que cada uno le pueden parecer legítimas”, señaló.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridJosé Luis Martínez-AlmeidaÓscar PuenteRedes SocialesPolítica EspañaPalestinaBasuraResiduosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor es sorprendida con una canción de su película favorita y la reina Letizia abraza al intérprete: “De pequeña estaba obsesionada”

Durante su visita oficial a Navarra, los reyes junto a la princesa fueron sorprendidos por una actuación en vivo de Javier Erro, exconcursante de ‘La Voz’

La princesa Leonor es sorprendida

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Las llamas ya han consumido unas 2.000 hectáreas de terreno. A pesar de los intentos de los bomberos, debido a las condiciones meteorológicas, de momento el fuego no ha podido ser controlado

El incendio de Peñalba de

Una pareja se rapa la cabeza para fingir que ambos tienen cáncer y recauda más de 80.000 euros para gastárselo en viajes y tecnología

Llegaron a involucrar a su propio hijo con un diagnóstico falso de linfoma

Una pareja se rapa la

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba

La cirugía fue realizada con éxito y el paciente, de 63 años, ya ha sido dado de alta sin ninguna secuela neurológica

Un hombre toca el piano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de vehículos da

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Mundial de ciclismo en ruta

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000