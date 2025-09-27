El PSOE dibuja banderas de Palestina con IA en las basuras para señalar a Almeida los lugares sucios de Madrid: “Ya tienes trabajo”

El PSOE genera con IA la bandera de Palestina para denunciar la gestión basuras de Almeida. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

La lucha por el sistema de recogida de basuras ha escalado los últimos días en redes sociales tras la intervención del Ayuntamiento para eliminar la bandera de Palestina dibujada con tiza por niños frente al colegio Pi i Margall, en la Plaza Dos de Mayo.

La acción, organizada por familias de la iniciativa “Martes por Palestina”, tenía como objetivo mostrar solidaridad con el pueblo palestino y pedir la paz mediante carteles y símbolos pacíficos.

Menos de 24 horas después, el Servicio de Limpieza Urgente (Selur), reservado para situaciones excepcionales de acumulaciones masivas de residuos, fue enviado a la plaza para borrar cualquier rastro del dibujo infantil.

El Ayuntamiento justificó la intervención por la denuncia de un vecino y defendió que fue una actuación “rutinaria”. Sin embargo, la rapidez del operativo contrastó con la lentitud habitual del servicio de limpieza en otras zonas de la ciudad, lo que ha generado una ola de reproches desde la oposición y desde el Gobierno central.

"Almeida, ya tienes trabajo", el mensaje del PSOE después de que Almeida borrará la bandera de Palestina. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

La campaña irónica del PSOE: pintad banderas palestinas en la basura

La crítica más sonada llegó desde el ministro de Transportes, Óscar Puente, que escribió en su cuenta de X: “Sugiero pintar con la bandera de Palestina los innumerables puntos sucios de Madrid. Va a ser la única forma de que Almeida los limpie”.

Siguiendo esta línea, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid publicó imágenes reales de basura acumulada en distintas calles de la capital, a las que añadió mediante inteligencia artificial banderas de Palestina.

“Mira Almeida, aquí tienes trabajo”, ironizaron. “Si van tan rápido como ayer, mañana Madrid estará reluciente. ¡Ahora no tienes excusas!”, criticaban.

Campaña del PSOE pintando los cubos de basura llenos con la bandera de Palestina. (Imagen: X/Ayuntamiento Madrid PSOE)

Del mismo modo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, declaró: “Se lo hemos puesto fácil a Almeida. A ver si así actúa con la misma rapidez que cuando borra símbolos que le son incómodos”.

Reacción de Almeida: “Ridículo, grotesco y ofensivo”

La reacción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha hecho esperar. Desde la Casa de Campo, tachó la campaña del PSOE de “ridícula” y “grotesca”, y acusó a los socialistas de utilizar de forma ofensiva un símbolo como la bandera palestina.

“Si yo fuera palestino, estaría profundamente ofendido de que la forma de reivindicar que tiene el Grupo Municipal Socialista de reivindicar Palestina sea colocar esa bandera sobre cubos de basura”, afirmó el alcalde.

Además, defendió la actuación del Selur como habitual y comparable con otros casos: “No se ha corrido más que cuando nos llaman de una sede del PSOE diciendo que hay una pintada”, dijo.

No obstante, Almeida reconoció que la situación de la limpieza en Madrid “ha empeorado” en las últimas semanas, aunque matizo que la capital “está razonablemente limpia” y anunció que ha solicitado un informe a los responsables de Medio Ambiente y Limpieza para “hacer un esfuerzo adicional”.

Cuestión de banderas o de limpieza

Para la oposición, el caso es un reflejo de una doble vara de medir por parte del Ayuntamiento. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, denunció mediante un vídeo en redes que “cuando se abandona basura o hay bolsas acumuladas, el Ayuntamiento sí puede hacerlo, lo que pasa es que no quiere”.

Desde el mismo partido, Rita Maestre se pronunció explicando a los vecinos de Madrid que si quieren las calles limpias, “ya tenemos la solución”. “Pintad la bandera de Palestina y en menos de 24 horas tenéis un dispositivo especial de limpieza”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, apuntó incluso a un posible sesgo ideológico en la reacción del consistorio: “Si la bandera hubiese sido la de Ucrania, tal vez la reacción habría sido otra”.

En respuesta, el Ayuntamiento ha insistido en que simplemente hicieron cumplir una normativa vigente. “Me parece muy razonable que el espacio público no se utilice para reivindicaciones, que cada uno le pueden parecer legítimas”, señaló.