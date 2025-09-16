España

6 plantas perennes para cultivar en septiembre y obtener una verdadera floración primaveral

Mike Carthew, experto en jardinería, confirma que este es el mejor mes para plantar plantas perennes y que tu jardín se llene de color en otoñ

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Flores decoración/ diseño de interiores
Flores decoración/ diseño de interiores - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el aire fresco y los tonos dorados del otoño ya están presentes, los jardineros más experimentados saben que este es el momento perfecto para mirar hacia el futuro. En lugar de despedirse del jardín hasta la próxima temporada, septiembre se presenta como una oportunidad estratégica para empezar a planificar las flores que darán vida al espacio en los primeros meses del año próximo.

Mike Carthew, experto de Garden Footprint, lo resume perfectamente en declaraciones a Country Living: “Septiembre es uno de los mejores meses para plantar perennes: el suelo todavía está cálido, la humedad está volviendo y las raíces se establecen rápidamente antes del invierno. Para la primavera, tendrá un jardín que parece natural pero rebosante de color”.

Y es que las plantas perennes, además de su belleza, ofrecen una ventaja clave: requieren poco mantenimiento a lo largo del tiempo, regresando año tras año con nuevas floraciones. Si estás pensando en comenzar tu jardín de primavera desde ya, este es el mes para hacerlo.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

¿Qué plantar en septiembre?

Mike Carthew ofrece una selección de las especies ideales para plantar durante este mes. Para quienes buscan flores tempranas que aparezcan incluso a finales del invierno, recomienda tres variedades esenciales: eléboros, prímulas y pulmonarias.

Los eléboros destacan por su resistencia y por una floración que puede extenderse desde el invierno hasta bien entrada la primavera. Además, sus flores en tonos granate, blanco y fucsia son perfectas para rincones sombríos del jardín. Estas flores elegantes aportan color cuando más se necesita, en los meses más fríos y grises del año.

Eléboro, planta. (Adobe Stock)
Eléboro, planta. (Adobe Stock)

Las prímulas, por su parte, son una opción ideal para quienes desean añadir alegría y viveza al jardín. Se adaptan a una amplia gama de suelos y pueden crecer tanto en parterres como en macetas. Son fáciles de cuidar y su explosión de color es siempre bienvenida.

Las pulmonarias aportan un aire de fantasía y un encanto especial al jardín primaveral. Se desarrollan bien tanto en sombra parcial como a pleno sol, lo que las convierte en una opción versátil para diferentes tipos de espacios.

Tras estas especies de floración temprana, Carthew recomienda otras perennes que ofrecen beneficios adicionales: geranios, geums y epimediums.

Geranios. (Adobe Stock)
Geranios. (Adobe Stock)

Los geranios resistentes son ideales para cubrir el suelo con poco esfuerzo, ayudando además a suprimir el crecimiento de malas hierbas. Con sus flores vibrantes y su capacidad de adaptación a distintas condiciones, se han ganado un lugar privilegiado en los jardines de bajo mantenimiento.

En esa misma línea, los epimediums —también conocidos como hierba estéril— son plantas de follaje denso que no solo embellecen con sus delicadas flores primaverales, sino que también actúan como barrera natural contra el crecimiento no deseado de otras plantas. Además, sus flores en forma de araña atraen abejas y otros polinizadores, promoviendo la biodiversidad en el jardín.

Para quienes tienen zonas soleadas, Mike sugiere una opción especialmente duradera: “Si tiene sol, agregue perennes como Erysimum ‘Bowles’s Mauve’ para meses de floración y muy poco mantenimiento”.

El Erysimum ‘Bowles’s Mauve’ es una planta perenne de crecimiento compacto y lento que puede alcanzar hasta 75 centímetros de altura. Sus flores de color malva intenso contrastan maravillosamente con sus hojas verdes oscuras, ofreciendo una presencia constante y llamativa durante gran parte del año.

Temas Relacionados

PlantasJardínJardineríaOtoñoPlantas perennesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

El hombre se resbaló en el bosque y no pudo levantarse hasta que fue localizado

Un hombre de 89 años

Siete señales que demuestran que alguien está fingiendo ser tu amigo, según la psicóloga Silvia Severino

Los halagos constantes o convertir la amistad en una rivalidad son algunos de los signos que recoge la experta

Siete señales que demuestran que

La Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

CCOO ha señalado reiteradamente la existencia de problemas térmicos en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región y advierte que las altas temperaturas comienzan cada vez antes

La Inspección de Trabajo requiere

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El gobierno flamenco endurece los requisitos lingüísticos y prevé aumentos de alquiler y nuevas sanciones, en medio de una crisis de vivienda que deja a casi 200.000 personas en lista de espera

El polémico requisito de Flandes

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre de 89 años

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros