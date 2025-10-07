La reina Letizia homenajea a Giorgio Armani en su visita exprés a Bruselas: su estilismo al detalle

La reina Letizia deslumbra con su icónico look de Armani en su duelo de estilo con Matilde de Bélgica en Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

Este martes, 7 de octubre, los reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta Bruselas con motivo de la celebración de la 30.ª edición del Festival Europalia. Este año, la programación estará enfocada durante meses a difundir la riqueza cultural española en el país. Y quién mejor que los soberanos para ser los embajadores y representantes de este evento.

La celebración de este acto ha generado el encuentro de Felipe VI y Letizia con sus homólogos Belgas. Los monarcas han sido recibidos en el Palacio Real de Bruselas, donde disfrutarán de un almuerzo privado. Esta cita nos ha permitido ver a dos de las mujeres de la realeza más elegantes juntas. Un encuentro cargado de sofisticación y muchos detalles que analizar. La última vez que coincidieron fue en julio de 2024, en los Juegos Olímpicos de París, donde también mantuvieron un encuentro con otra consorte: María Teresa de Luxemburgo.

Para esta ocasión tan especial, la reina Letizia ha optado por un vestido azul marino de Armani que ha acaparado todas las miradas. Se trata de un diseño de la colección prefall 2019, la firma es bastante recurrente para la periodista por su elegancia atemporal y su impecable confección.

Todos los detalles de su look

El vestido es largo-midi, con una caída por encima de los tobillos y está confeccionado en seda. Presenta un delicado estampado floral en tonos rojos, rosas y verdes, que aporta un contraste sutil y femenino al conjunto. La falda plisada añade movimiento y fluidez. El detalle del cuello alto y las mangas largas refuerzan su aire clásico y elegante, una coherencia a la que nos tiene acostumbrados Letizia y que encaja a la perfección con el carácter institucional del acto.

Los bordes y el bajo deshilachados ponen en valor el desarrollo artesanal de la prenda y la confección tan específica del look. Al mismo nivel, este acabado equilibra la sobriedad del tejido con un toque más moderno y desenfadado. Aunque la elección sea más que acertada, sorprende que la reina no haya apostado por representar la moda española en un evento de este tipo. Quizá, se trate de un homenaje al diseñador que tantas veces la ha vestido y falleció el pasado mes de septiembre.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España son recibidos por el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, en el Palacio Real de Bruselas, Bélgica, el 7 de octubre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

Uno de los detalles que más llama la atención del atuendo es la cintura marcada que caracteriza la prensa y que remarca la silueta de la madre de la princesa Leonor. Se trata de un vestido que la reina ya estrenó en septiembre de 2023, cuando acudió al acto del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, en Londres. Si bien entonces optó por lucir complementos discretos, en esta ocasión ha querido darle un toque de color, apostando por unos zapatos y un bolso en color burdeos.

Letizia ha estrenado unas slingbacks de Magrit con un tacón bajo y cómodo, debido a sus dolencias en los pies, y una cartera de mano también de la firma valenciana realizada en antre. Centrándonos en las joyas, la esposa de Felipe VI ha decidido lucir unos pendientes de la firma Dime Que Me Quieres, que presentan una larga gota de piedras de cuarzo hidrotermal multicolor engastadas en plata bañada en oro. Y, por supuesto, también ha llevado su anillo de Coreterno.