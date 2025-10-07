España

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Los Euromillones se celebra dos
Los Euromillones se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)

Mira enseguida los números ganadores del sorteo Euromillones de hoy 7 de octubre llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Fecha: martes 7 de octubre de 2025.

Combinación ganadora: 24, 39, 42, 43 y 48.

Estrellas: 05 08.

Millonario: T P F 5 6 9 0 2.

El premio de Euromillones se celebra dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar Euromillones?

Euromillones realizó su último sorteo
Euromillones realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

La apuesta de Euromillones tiene como objetivo seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes ganar un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Euromillones
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Euromillonesespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

La única mención del príncipe Guillermo a su hermano Harry en su entrevista televisiva: “Habla de él en pasado”

La prensa británica sigue analizando la entrevista que el primogénito del rey Carlos III ha concedido a Eugene Levy en el programa ‘The reluctant traveler’

La única mención del príncipe

Un leopardo se cuela en un hotel de Indonesia: “Empezó a gruñir”

El leopardo apareció merodeando un apartamento del segundo piso

Un leopardo se cuela en

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Según el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía, el descenso de las proyecciones para Estados Unidos al 50%, en comparación con el análisis anterior, es gracias a las medidas introducidas por Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca

Las renovables ya no crecerán

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

La Audiencia Provincial de Barcelona sentencia que cada uno de los demandantes recibirá 46.399,39 euros

Un padre deshereda a dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo niega a

El Tribunal Supremo niega a un apátrida nacido en Barcelona la recuperación de la nacionalidad española, pese a reconocerle el derecho originario por ley de 1982

Una mujer logra que la justicia española autorice los trámites para traer a su hijo desde Paraguay después de que un juzgado de Madrid se declarase incompetente

Activistas de la Global Sumud Flotilla exigen la liberación de Reyes Rigo, detenida en Israel por morder a una funcionaria: “Nadie presenció esa supuesta agresión”

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

La Justicia confirma la absolución de un hombre acusado por dos familiares de vender un coche embargado

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

Un tribunal deshereda a dos nietas por abandono emocional y maltrato psicológico a su abuela: “Sufría mucho por la situación y en ocasiones la vi llorar”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Toni Kroos carga contra el

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria