España

Estos son los 6 hábitos de vida que debemos evitar para cuidar nuestra vejiga y evitar infecciones

Retener la orina o no beber suficiente agua son algunas de las costumbres que debemos eliminar de nuestra vida

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Mujer con dolor al orinar
Mujer con dolor al orinar (Shutterstock)

A menudo, no reparamos en que nuestros hábitos de vida tienen un impacto directo en nuestra salud, concretamente en la salud de nuestra vejiga. Este órgano, ubicado en la parte baja del tracto urinario y cuya función esencial consiste en almacenar y liberar la orina, puede sufrir complicaciones o molestias si no lo cuidamos como es debido.

Dipa Kamdar, profesora de Práctica Farmacéutica en Kingston University (Londres), revela en declaraciones a The Conversation que el bienestar de nuestra vejiga depende en gran medida de rutinas diarias que, de ser descuidadas, pueden derivar en infecciones, incontinencia o incluso cáncer.

Aguantar las ganas de orinar

Entre los factores que más afectan a la vejiga, la retención prolongada de orina ocupa un lugar destacado. Retrasar la visita al baño hace que la orina se acumule y que los músculos de la vejiga se estiren, lo que, con el tiempo, puede debilitar su capacidad para contraerse y vaciarse por completo. Esta situación favorece la retención urinaria y, en casos graves, puede dañar los riñones. Además, Kamdar señala que “retener la orina da más tiempo a las bacterias para multiplicarse, aumentando el riesgo de infecciones urinarias”.

Para evitar estos problemas, los especialistas recomiendan vaciar la vejiga cada tres o cuatro horas y, en el caso de las mujeres, sentarse completamente en el inodoro para facilitar la relajación de los músculos pélvicos. Una técnica útil es la “doble micción”, que consiste en esperar entre 10 y 20 segundos tras orinar y volver a intentarlo para asegurar un vaciado completo.

No beber suficiente agua

La deshidratación representa otro riesgo relevante. Cuando la ingesta de líquidos es insuficiente, la orina se concentra, lo que irrita la mucosa vesical y eleva la probabilidad de infecciones. La recomendación general es consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día (seis a ocho vasos), incrementando la cantidad en caso de actividad física intensa o temperaturas elevadas. Además, la falta de líquidos puede provocar estreñimiento, lo que a su vez ejerce presión sobre la vejiga y dificulta su control.

Beber excesiva cafeína y alcohol

El consumo excesivo de cafeína y alcohol también puede perjudicar la salud vesical. Ambas sustancias actúan como diuréticos suaves y pueden irritar la vejiga. “Las personas que consumen más de 450 mg de cafeína al día (aproximadamente cuatro tazas de café) tienen más probabilidades de experimentar incontinencia que quienes ingieren menos de 150 mg”.

En cuanto al alcohol, otra investigación mostró que los hombres que beben entre seis y diez tragos semanales presentan mayor incidencia de síntomas urinarios bajos en comparación con los abstemios. El abuso de alcohol podría incluso incrementar el riesgo de cáncer de vejiga, aunque la evidencia al respecto es variable.

Daniel López Rosetti - El Café

Fumar

El tabaquismo constituye uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de vejiga, responsable de aproximadamente la mitad de los casos. Los fumadores tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad que los no fumadores, especialmente si comenzaron a fumar a una edad temprana o mantuvieron el hábito durante años, incluyendo el uso de cigarros y pipas. Los compuestos químicos del tabaco, como las arilaminas, se filtran en la sangre, son procesados por los riñones y almacenados en la orina, donde pueden dañar el revestimiento vesical.

Higiene deficiente

La higiene inadecuada puede facilitar la entrada de bacterias en el tracto urinario. Algunas prácticas como limpiarse de atrás hacia adelante, el uso de jabones agresivos o la omisión del lavado de manos alteran el equilibrio natural de la microbiota y aumentan el riesgo de infecciones. La actividad sexual también puede transferir bacterias desde el área intestinal o vaginal a la uretra, por lo que orinar después de las relaciones sexuales ayuda a reducir la probabilidad de infecciones tanto en hombres como en mujeres.

Mala alimentación y falta de ejercicio

La alimentación y el nivel de actividad física influyen de manera significativa en la función vesical. El exceso de peso ejerce presión sobre la vejiga y favorece las pérdidas de orina, mientras que el ejercicio regular contribuye a mantener un peso saludable y previene el estreñimiento, que de otro modo incrementaría la presión sobre el órgano.

Ciertos alimentos y bebidas, como los refrescos, comidas picantes, cítricos y edulcorantes artificiales, pueden irritar la vejiga y agravar los síntomas en personas predispuestas. Una dieta rica en fibra, con abundancia de cereales integrales, frutas y verduras, protege tanto la salud digestiva como la urinaria.

Temas Relacionados

OrinarOrinaVejigaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

En 2022 el INSS reconoció el derecho de la jubilada percibir el complemento por sus dos hijos biológicos, pero rechazó extenderlo a su nieta

Una sentencia pionera concede el

Una española en Estados Unidos encuentra jamón ibérico después de dos años buscando y alucina con el precio: “No me dura ni dos desayunos”

La joven española encontró jamón ibérico loncheado en Miami a un precio desorbitado en una tienda de productos de importación

Una española en Estados Unidos

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Mi trabajo no es caer bien ni ganarme muchos ‘gracias, papi’. Es ayudarle a hacerse mayor”

El experto en desarrollo infantil destaca que es importante que los niños aprendan responsabilidad y que sus actos tienen consecuencias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Mi trabajo

La hilarante broma de Juan Antonio Bayona a David Broncano gracias a su hermano gemelo, Carlos: “Me la habéis jugado muy bien”

El director de cine ha acudido como invitado a ‘La Revuelta’ para promocionar su última película, ‘Vieja Loca’

La hilarante broma de Juan

Las lágrimas llegan a ‘Operación Triunfo’ tras la última expulsión: el nombre de los dos nuevos nominados

La tercera gala del talent show contó con la actuación de un exconcursante que inauguró las actuaciones de artistas esta edición

Las lágrimas llegan a ‘Operación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La industria de defensa de

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

Las cuatro cámaras de la DGT en Madrid que vigilan te multan si pisas las líneas continuas: esta es la ubicación exacta

Embajadas y consulados ya han recolectado 573.000 euros de bancos, constructoras, empresas de defensa... para que les patrocinen la fiesta del 12 de octubre

Activistas de la Flotilla denuncian su “secuestro” en aguas internacionales y anuncian que emprenderán “acciones legales” contra “el Gobierno sionista de Israel”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

España tenía viviendas públicas, pero se las ha cargado: las descalificaciones masivas dejan el parque de VPO en un raquítico 2,5%

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”