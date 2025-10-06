Las 6 cosas que detectan los dentistas al ver tu boca: “Sabemos si eres zurdo o diestro”

La Clínica Dental Dra Rodríguez explica los cambios que surgen en la dentadura durante la vida. (Montaje Infobae)

Una sonrisa puede decir mucho, especialmente para los dentistas. La boca oculta muchos secretos, tanto de nuestra salud como de nuestros hábitos diarios y, bajo la atenta mirada de un especialista, todos salen a la luz.

Desde la Clínica Dental Doctora Rodríguez, sus profesionales han apuntado seis detalles que revela nuestra boca de nosotros y que todos los dentistas pueden apreciar durante una exploración.

Zurdo o diestro

Lo primero que destacan desde la clínica de la doctor Rodríguez es que un dentista es capaz de detectar “si eres diestro o zurdo”. El secreto está en la forma de cepillarse los dientes: cuando un paciente acude al dentista con problemas de abrasión y retracción de encías se suele revelar una incorrecta técnica de cepillado.

Según dónde aparezcan estas lesiones, el odontólogo puede saber cuál es tu mano dominante. Los diestros suelen dejar lesiones en la zona izquierda de la boca, mientras que los zurdos atacan con mayor fuerza la zona derecha.

Trastornos alimenticios

El dentista también puede saber “si tienes reflujo o un TCA [trastorno de la conducta alimenticia]”. Los ácidos del estómago dejan señales en la boca, como la erosión del esmalte dental, halitosis o un tono amarillento en los dientes. Además, las personas con estos problemas tienen un mayor riesgo de sufrir caries.

Estás embarazada

Una mujer embarazada. (Pexels)

Los dentistas también pueden saber “si estás embarazada o estás con el periodo”. El ciclo menstrual provoca cambios en las encías, como el sangrado o la inflamación, a causa de las fluctuaciones hormonales durante el mes. El periodo, por ejemplo, deja unas encías más sensibles.

Respecto a la gestación, casi el 40% de las mujeres embarazadas desarrolla gingivitis (inflamación en las encías) a causa del aumento de progesterona, que facilita el crecimiento bacteriano. Igualmente, las embarazadas suelen presentar un bulto rojo en las encías, conocido como tumor del embarazo o granuloma piógeno, que es totalmente benigno.

Té o café

Tanto el consumo de café como el de té deja manchas en los dientes, lo que da pistas a los dentistas de cómo de habitual es en nuestro día a día. El primero suele dejar más marca que el segundo, debido a una sustancia llamada tanino. El café, aunque mancha menos, dejará su huella igualmente con el paso del tiempo.

Fumadores y no fumadores

Los datos del tabaco en España: más de un 60% de los fumadores se plantea dejarlo.

Del mismo modo, el tabaco mancha los dientes de colores amarillo y marrón, además de producir halitosis y disminuir el sangrado de encías. Asimismo, puede provocar un aumento de la placa y el sarro e incrementar el riesgo de enfermedades en las encías, cáncer oral y pérdida de dientes.

Estrés y bruxismo

El estrés puede dañar la dentadura y el bruxismo es el principal síntoma. Esta afección surge cuando las personas rechinan, aprietan o frotan los dientes, ya sea por el día o por la noche, lo que deja marcas en la dentadura.

El bruxismo puede provocar astillados o roturas en los dientes, dientes aplanados, desgaste del esmalte, dolor de cabeza o similar al de oídos, molestias en la mandíbula y sensibilidad dental, entre otros.