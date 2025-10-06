España

La madre de Mario Biondo habla tras la última novedad judicial del caso: “Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir”

La madre del cámara, Santina D’Alessandro, ha asegurado a ‘Espejo Público’ que planean elevar a los tribunales europeos el caso

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar

Más de una década después de la muerte del cámara italiano Mario Biondo, el caso vuelve a ocupar titulares en España y en Italia. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado este lunes un nuevo auto en el que, por primera vez, reconoce la existencia de indicios que apuntan a que su fallecimiento pudo no ser un suicidio, como se concluyó en su momento.

La resolución se alinea con el criterio adoptado en 2022 por el Tribunal de Palermo, que ya sugirió que el marido de Raquel Sánchez Silva pudo ser víctima de un homicidio, y no de un acto voluntario. Sin embargo, el tribunal madrileño ha decidido no reabrir el procedimiento, al considerar que el caso constituye “cosa juzgada”.

El documento, firmado por tres magistradas, reconoce que por primera vez se ha presentado “una denuncia contra determinadas personas, acompañada de numerosa prueba pericial y de una resolución judicial extranjera de la que parecen desprenderse indicios de que la muerte del señor Biondo no fue suicida”.

No obstante, la Audiencia admite que las diligencias que debieron realizarse en el momento del hallazgo del cadáver —como interceptaciones telefónicas, análisis ambientales o registros complementarios— no se practicaron entonces y ya no pueden llevarse a cabo por el tiempo transcurrido.

Para la familia del cámara, aquella omisión inicial de pruebas ha sido uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de la verdad. “Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, señala Leire López, abogada de Vosseler Abogados, el despacho que representa a los padres del fallecido.

La letrada ha anunciado que el equipo legal ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, con la intención de que el caso pueda reabrirse y practicarse nuevas pruebas en territorio español. En paralelo, preparan una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia, al considerar que existió una “evidente y reconocida mala praxis” durante la investigación y la autopsia.

El próximo jueves 3 de agosto se estrenará la docuserie de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Han pasado más de deiz años de la muerte de Biondo, quien fue marido de Raquel Sánchez Silva, pero su nombre continúa siendo noticia debido al misterio de su fallecimiento

“Nos decían que estábamos locos”

La madre del cámara, Santina D’Alessandro, lleva doce años pidiendo justicia por la muerte de su hijo, hallado sin vida el 30 de mayo de 2013 en su vivienda de Madrid, donde residía con la expresentadora de Telecinco. La pareja se había casado apenas un año antes, tras conocerse en el rodaje de Supervivientes.

Esta mañana, Santina ha asegurado en Espejo Público que siente que este nuevo auto supone “una pequeña gran victoria”. “La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto. Terrible. En España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio”, ha expresado entre lágrimas.

La italiana sostiene que no se trató de un solo autor: “Nosotros siempre hemos pensado que fue asesinado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas están involucradas en la muerte de mi hijo. La persona responsable es la persona que ha encubierto a estos asesinos”.

Los lazos entre la familia Biondo y la presentadora extremeña se rompieron poco después del funeral. Santina ha relatado que nunca volvió a hablar con ella tras aquel día: “Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala”, ha declarado en el programa de Antena 3.

Pese al silencio, la madre insiste en que su única intención ha sido “conocer la verdad” y lamenta que Sánchez Silva no haya mostrado interés en esclarecer las circunstancias de la muerte. “La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado”, ha insistido.

La familia de Mario Biondo,
La familia de Mario Biondo, su contundente reacción al comunicado de Raquel Sánchez Silva. (EUROPA PRESS).

Un caso lleno de sombras

Mario Biondo fue hallado colgado de una estantería en su domicilio de Madrid. En un primer momento, la policía española concluyó que se trataba de un suicidio por ahorcamiento, una tesis respaldada por los informes forenses. Sin embargo, desde el principio, sus padres pusieron en duda esa versión, asegurando que el cuerpo presentaba señales inconsistentes con un acto autoinfligido.

La Fiscalía de Palermo reabrió el caso en 2022 y el juez Nicola Aiello determinó que los indicios recopilados “sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano desconocida y posteriormente colocado en una posición para simular un suicidio”. Aquella conclusión dio un nuevo impulso a la familia, que decidió recurrir nuevamente a la justicia española.

En su recurso, Vosseler Abogados argumenta que existían contradicciones entre las pruebas recogidas y la hipótesis oficial del suicidio, algo que ahora la Audiencia de Madrid también ha reconocido parcialmente. Por ello, el próximo 9 de octubre, los padres de Mario, Santina y Pippo Biondo, ofrecerán una rueda de prensa en Barcelona para detallar los próximos pasos legales y los recursos que prevén elevar ante los tribunales europeos.

Temas Relacionados

Raquel Sánchez SilvaMario BiondoMuertes de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Los informes muestran desplazamientos reiterados durante los fines de semana para compartir domicilio con su pareja y la permanencia habitual del vehículo del nuevo novio en los alrededores del domicilio de la investigada

Un hombre le pone un

El ‘boom’ inmobiliario se frena: bajan las compraventas de viviendas en España tras 14 meses de subidas

En agosto se llevaron a cabo menos de 47.800 transacciones, lo que supuso un descenso interanual cercano al 3,5%

El ‘boom’ inmobiliario se frena:

Un español que vive en Estados Unidos explica por qué los americanos gastan tanto: “¿Qué vas a hacer, quedarte en casa?"

El creador de contenido explica la importancia de crear crédito desde la adolescencia

Un español que vive en

El precio de los alimentos se dispara un 45,8 % en los países de la OCDE desde la pandemia

España ha registrado un nivel de inflación acumulada desde 2019 del 21,1%, cifra inferior a la media de la OCDE (34,9%) y de la zona euro (22,7%). Solo trece países del grupo han conseguido tasas por debajo, siendo Suiza el más estable con un 6,8%

El precio de los alimentos

¿Afección es lo mismo que afectación? La RAE aclara la duda

Es común que algunas personas utilicen ambas palabras como sinónimos, pero tienen diferencias muy significativas

¿Afección es lo mismo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts quiere exigir a los

Junts quiere exigir a los migrantes que acrediten un nivel mínimo de catalán para regular su situación

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Luz verde para la petición de la UCO de investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

Ábalos niega sobresueldos y defiende que los sobres del PSOE eran reembolsos de gastos anticipados

La Flotilla de la Libertad, en la que viajan siete españoles, se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

ECONOMÍA

El ‘boom’ inmobiliario se frena:

El ‘boom’ inmobiliario se frena: bajan las compraventas de viviendas en España tras 14 meses de subidas

El precio de los alimentos se dispara un 45,8 % en los países de la OCDE desde la pandemia

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El enfado de Fernando Alonso

El enfado de Fernando Alonso con un ingeniero de Aston Martin en el Gran Premio de Singapur: “Si me hablas en cada vuelta, apago la radio”

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1