La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

“En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas que no han sido desarrolladas”, reza el auto

Marcos García Quesada

Marcos García Quesada

Raquel Sanchez Silva y Mario
Raquel Sanchez Silva y Mario Biondo (Fotonoticias/WireImage)

La Audiencia Provincial de Madrid ha publicado un nuevo auto en el que determina que la muerte de Mario Biondo, el que fue pareja de la presentadora Raquel Sánchez Silva, pudo no haber sido un suicidio, tal y como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento.

Así, las tres magistradas que firman el auto señalen en su escrito que “se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida”. Pese a ello, desestiman el recurso de apelación “por cosa juzgada”.

Tal como señala el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas”.

Una muerte “homicida y probablemente con premeditación”

“Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia de Mario Biondo.

“Por este motivo, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos -finaliza Leire López-, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas”, continúa la abogada.

La letrada Leire López remarca que “la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido”.

Contradicciones y falta de coherencia

Vosseler Abogados, en representación de la familia Biondo, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del suicidio. “Y ahora, por fin, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la tesis de Vosseler Abogados y de la familia de Mario Biondo de descartar el suicidio”, remarca la letrada Leyre López.

El próximo jueves 3 de agosto se estrenará la docuserie de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Han pasado más de deiz años de la muerte de Biondo, quien fue marido de Raquel Sánchez Silva, pero su nombre continúa siendo noticia debido al misterio de su fallecimiento

Esta denuncia se sustentaba principalmente en la resolución de agosto de 2022 del juez del Tribunal de Palermo Nicola Aiello. La resolución estaba fundamentada en las nuevas pruebas obtenidas de la instrucción realizada en Italia. El magistrado italiano recoge en su escrito que “los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio”, argumentos acogidos por la Audiencia Provincial de Madrid.

