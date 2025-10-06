Israel tacha de “aberrante” que la fecha para convalidar el embargo de armas coincida con el aniversario de los atentados de Hamás y acusa a Sánchez de “obsesión antisraelí”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

El Gobierno de Israel ha expresado este lunes su “profunda indignación” ante la decisión del Ejecutivo español de convalidar el real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel el 7 de octubre, fecha que coincide con el segundo aniversario de los atentados perpetrados por Hamás. En un comunicado difundido por la embajada israelí en Madrid, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha calificado la coincidencia como un acto “perverso, inhumano y aberrante”, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar movido por una “obsesión antisraelí”.

Desde la legación diplomática israelí se considera que la elección de este día, cargado de significado para el pueblo de Israel, constituye una “afrenta moral” en un momento en que el país se encuentra aún inmerso en los esfuerzos de negociación para poner fin a la guerra. “Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto recordando a sus víctimas”, señala el texto, en el que se acusa al Ejecutivo español de actuar con “cinismo político” y se le insta a reconsiderar la fecha de la votación en el Congreso.

La embajada recuerda además que los atentados del 7 de octubre de 2023 constituyeron una “masacre terrorista” en la que murieron centenares de civiles, entre ellos ciudadanos españoles, y que ese ataque “marcó el inicio de la guerra lanzada por Hamás”. El comunicado cierra lamentando que el gesto del Gobierno español “ensombrezca las relaciones bilaterales en un momento de especial sensibilidad para la comunidad judía internacional”.

El PP tilda de “impresentable” la decisión y exige garantías sobre la seguridad nacional

Desde la oposición, el Partido Popular ha coincidido con las críticas a la elección de la fecha y ha calificado de “impresentable” que el Ejecutivo haya optado por convalidar el decreto justo el 7 de octubre. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha mostrado su indignación en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido y ha advertido de que antes de rescindir contratos con Israel debe quedar “perfectamente garantizado” que la seguridad nacional “no se vea afectada por una decisión de estas características”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con varios efectivos del Ejército cerca de la frontera con Gaza (Europa Press/Contacto/Avi Ohayon/Israel Gpo)

Gamarra ha recordado que el propio real decreto reconoce que la resolución de contratos de suministro militar con Israel “podría tener repercusiones sobre la seguridad nacional”, por lo que ha exigido al Gobierno que actúe con responsabilidad y no someta a riesgos “la seguridad de todos los españoles”. La dirigente popular evitó, no obstante, desvelar el sentido del voto de su grupo parlamentario, asegurando que el PP trasladará su posición durante el debate en el Congreso.

Podemos mantiene la incógnita sobre su voto y denuncia un “embargo de armas fake”

En el bloque de la izquierda, Podemos continúa sin aclarar qué posición adoptará en la votación de este martes. El secretario de Organización y portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha asegurado que “mañana se sabrá” el sentido de su voto, aunque ha insistido en que el texto actual del decreto “no convence” porque está “lleno de agujeros” y constituye, en sus palabras, un “embargo de armas fake”.

Fernández ha reclamado que el Ejecutivo presente un nuevo texto “real y efectivo”, sin subterfugios, y ha expresado su rechazo a que el decreto se tramite como proyecto de ley, argumentando que en ese caso “no habría mayoría suficiente” para introducir enmiendas sustanciales. Su posición es clave, ya que la convalidación del decreto depende del apoyo o, al menos, de la abstención de los cuatro diputados morados.

Sumar y ERC presionan para sacar adelante la medida

Por su parte, Sumar ha instado a Podemos y al resto de partidos a apoyar la convalidación del decreto, advirtiendo de que “no hay espacio posible para ponerse de perfil”. La portavoz del movimiento, Lara Hernández, ha declarado que “votar a favor del embargo es votar a favor de la humanidad, y votar en contra es apoyar a los genocidas”. Hernández ha añadido que su grupo pedirá que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir mejoras, pero ha subrayado que antes debe ser convalidado.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

Mientras tanto, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha confirmado su apoyo al decreto. El vicesecretario general de Comunicación de la formación, Isaac Albert, ha señalado que, aunque el embargo “llega tarde”, su aprobación es necesaria: “Más vale tarde que nunca”. ERC se suma así a la mayoría de socios de investidura del Gobierno, aunque el resultado final de la votación sigue en el aire ante la incertidumbre de Podemos y el escepticismo de otras fuerzas como el BNG, que consideran la medida insuficiente.