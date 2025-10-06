De los 49 españoles de la flotilla a Gaza, 48 ya han regresado y solo Reyes Rigo sigue retenida, acusada de morder a una funcionaria de prisión: “No sabemos nada de ella”

Los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao se convirtieron este lunes en escenario de reencuentros para 27 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla, tras su deportación por parte del Gobierno israelí. El regreso de este grupo completa la vuelta de 48 de los 49 integrantes españoles que participaron en el intento de llegar a Gaza, ya que otros 21 ya aterrizaron el domingo en territorio nacional.

Los activistas españoles aterrizan en Madrid, Bilbao y Barcelona

En Barajas, la llegada se produjo pasadas las 23.10 con la pista recibiendo a un avión militar del Ejército del Aire fletado desde Atenas. A bordo viajaban quienes eligieron regresar en este vuelo gestionado desde el Ministerio de Exteriores, junto a ciudadanos de otros estados de la Unión Europea. El ambiente en la terminal madrileña estuvo marcado por la presencia de familiares y representantes de varios partidos políticos. Allí acudieron la ministra de Sanidad, Mónica García, la diputada Alda Recas (Más Madrid), la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, entre pancartas y gritos de apoyo a Palestina.

Lucía Muñoz, regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma y una de las integrantes de la flotilla, agradeció el respaldo de los movimientos sociales tras aterrizar. Recordó el objetivo de la expedición: “romper con ese bloqueo criminal” en referencia al bloqueo israelí sobre Gaza desde hace 17 años y “abrir un corredor humanitario”. Al valorar la experiencia, lamentó no haberlo conseguido: “Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos, llevándonos en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante cinco días”, declaró ante los medios.

Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza aterrizan en los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Barcelona (David de Haro - Europa Press)

Entre las reivindicaciones del grupo destaca la petición de libertad para Reyes Rigo, activista mallorquina aún retenida en Israel. Según Alejandra Martínez, compañera de Podemos, Rigo fue sacada de su celda con “extrema violencia” después de un altercado con una funcionaria de la prisión de Ketziot, donde había sido acusada de morder a la empleada durante un examen médico. “No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto. Quiero pedir al Gobierno de España que facilite la vuelta de Reyes Rigo”, expresó Martínez. La familia de Rigo y el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, confirmaron su identidad y exigieron al Gobierno español que agilice su retorno. Según el entorno de la activista, Reyes Rigo lleva años implicada en el movimiento de derechos humanos.

En el aeropuerto de Barcelona aterrizó cerca de la medianoche otro grupo de doce miembros de la flotilla, entre ellos la diputada Pilar Castillejo (CUP), representantes sindicales y activistas de diferentes colectivos. Allí, el conseller Jaume Duch y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, les recibieron de manera privada antes de abandonar la terminal, donde les esperaban familiares y simpatizantes.

En Bilbao tocaron pista otros cuatro integrantes, también en vuelo comercial, cerrando una deportación que fuentes diplomáticas dan por resuelta a excepción de la activista mallorquina que deberá comparecer ante la Policía en los próximos días. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que la operación de regreso ha seguido el calendario previsto, sin contratiempos, para el grueso de los integrantes.

Así concluye, de momento, el retorno a casa de los españoles que participaron en la Global Sumud Flotilla. Solo queda pendiente el destino de Reyes Rigo, cuya situación sigue movilizando a familiares y organizaciones en demanda de su pronta liberación.