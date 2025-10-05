España

Ramón Romero, fisioterapeuta: “El equilibrio no se pierde por la edad”

El especialista recomienda actividades accesibles, como caminar en línea recta o mantener el equilibrio sobre una pierna, para fortalecer la coordinación y la respuesta motora, sin necesidad de equipamiento especializado

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Una pareja de mayores usando
Una pareja de mayores usando la bicicleta (AdobeStock)

La percepción común de que el equilibrio se deteriora de forma inevitable con el paso de los años ha sido cuestionada por el fisioterapeuta Ramón Romero, que, en un video que publicado a través de su cuenta de TikTok (@fisiocomoterapia), sostiene que la verdadera causa de la pérdida de estabilidad reside en la falta de entrenamiento y no en la edad. Romero lo deja claro: “El equilibrio no se pierde por la edad, se pierde por la falta de práctica y si no lo entrenas, un simple tropezón puede acabar en caída”.

El mantenimiento de la postura erguida y la capacidad para desplazarse de manera segura dependen de un entramado complejo de sistemas sensoriales y estructuras nerviosas centrales. Romero explica que la conservación del equilibrio, tanto en situaciones estáticas como dinámicas, requiere la integración de múltiples fuentes de información: la visión, la propiocepción, así como la sensibilidad cutánea plantar. Estos datos sensoriales son procesados por los sistemas extrapiramidal y piramidal del sistema nervioso central, que coordinan la respuesta motora adecuada. Además, intervienen procesos centrales de anticipación y estrategias sensoriomotoras, que varían según el entorno y las características individuales de cada persona. Es decir, el equilibrio es una actividad que se apoya en arcos reflejos rápidos y se alimenta de información sensorial que asiste a los programas motores, fundamentales tanto en el desarrollo ontogenético como en la vida adulta, especialmente ante situaciones inesperadas.

Aunque reconoce que la edad puede influir en cierta medida, Romero aclara que existen otros los factores que más afectan al equilibrio con el envejecimiento y sobre los que se puede trabajar. “Con la edad se deterioran tres cosas muy importantes para el equilibrio: la vista, el oído y la propiocepción. Si yo cierro los ojos y levanto mi brazo, sé en qué posición está mi brazo. Eso se llama propiocepción”, explicó Romero en su video. Advierte que, si estos sistemas no se entrenan, el cuerpo pierde la capacidad de reaccionar adecuadamente ante un tropiezo.

Cómo entrenar el equilibrio

Romero destaca que la buena noticia es que el equilibrio puede entrenarse sin necesidad de equipamiento especializado ni de acudir a un gimnasio. “Con solo unos minutos al día, puedes evitar caídas, caminar con más confianza y mantener tu independencia”, aseguró el fisioterapeuta en su cuenta de TikTok.

Para quienes deseen mejorar su estabilidad desde casa, Romero propone tres ejercicios sencillos. El primero consiste en caminar sobre una línea recta imaginaria, colocando el talón de un pie delante de la punta del otro, y recomienda contraer el abdomen para facilitar el equilibrio. El segundo ejercicio requiere la colaboración de otra persona, que debe lanzar un cojín mientras el practicante se prepara para recibirlo, sugiriendo la presencia de un tercero para mayor seguridad. El tercer ejercicio implica apoyarse en una mesa, levantar una pierna y mantener la postura; para aumentar la dificultad, se puede cerrar los ojos o realizar el ejercicio sin apoyo.

La Clínica Mayo recomienda también el ejercicio de desplazamiento del peso corporal. Para realizarlo, la persona debe colocarse de pie, con los pies separados al ancho de las caderas y el peso distribuido de manera uniforme. El siguiente paso consiste en transferir el peso hacia un lado y levantar el pie opuesto del suelo, manteniendo la postura hasta por 30 segundos. Luego, se repite el proceso con la otra pierna. A medida que se adquiere mayor destreza, se puede incrementar la cantidad de repeticiones.

Otra opción eficaz es el uso de pesas, que añade un nivel extra de desafío y activa los músculos del tronco. Un ejemplo es la flexión de bíceps con mancuerna, que se realiza de pie, sosteniendo el peso con una mano y elevando la pierna contraria. La postura debe mantenerse mientras se efectúan las flexiones, procurando no perder el equilibrio durante 30 segundos. Con el tiempo, se puede incrementar tanto el número de repeticiones como el peso utilizado, o bien alternar la pierna de apoyo y emplear superficies inestables para intensificar el ejercicio.

Temas Relacionados

TikTok Gimnasio Fisioterapia Ejercicio físicoTikTok EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Efemérides 5 de octubre: nace Travis Kelce, muere Steve Jobs y The Beatles lanzan su primer sencillo

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 5 de octubre: nace

¿Cuánto dura la baja por maternidad y paternidad tras un parto múltiple? Permisos ampliados y trámites para padres de gemelos, mellizos y trillizos

En España, la baja por nacimiento y cuidado de un menor está regulada por una normativa específica que recoge los derechos de ambos progenitores

¿Cuánto dura la baja por

Cayetano Martínez de Irujo responde a las críticas por su actitud con la prensa el día de su boda: “Llevo 40 años aguantando la basura”

El hijo de la duquesa de Alba ha sido criticado por los medios de comunicación que se encontraban presentes en la iglesia sevillana del Cristo de los Gitanos para cubrir su boda con Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo responde

Pollo con almejas: un estofado saludable para triunfar en otoño

Sigue estos pasos para obtener un mar y montaña con un sabor único

Pollo con almejas: un estofado

Un hombre vende su coche de lujo de 1972 para pagar su casa y 30 años después la vida le devuelve el rugido de un clásico

Tras vender su exclusivo Dodge Charger para financiar su hogar, Gilles Leduc vuelve a conectar con el mundo del motor gracias a un inesperado encuentro con otro clásico

Un hombre vende su coche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

DEPORTES

El entrenador de Sinner habla

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial