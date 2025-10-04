España

‘La Española’, la brigada militar rusa compuesta por ultras de equipos de fútbol, anuncia una reestructuración: “Ha llegado para quedarse”

Algunas informaciones señalaban su desaparición, pero solo se ha disuelto el cuerpo del Ejército ruso

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
'La Española' rusa

El conflicto militar en Ucrania ha movilizado en Rusia a todo tipo de personas. La enorme cantidad de bajas ha obligado al Ejército a reclutar a extranjeros, a recurrir a la liberación de presos o a crear una unidad militar a partir de un grupo de ultras de fútbol. Así nació ‘La Española’ y, a pesar de los rumores, lejos de morir, este grupo " ha llegado para quedarse".

Una comunidad nacida de la unión de aficionados radicales de distintos equipos de Rusia acabó integrándose en las Fuerzas Armadas. Tras varios años formando parte del Ejército mediante la 88.ª Brigada, ahora se han desvinculado de esta unidad. Esto ha provocado que distintos medios anunciaran su disolución, pero el propio grupo ha asegurado en su canal de Telegram que no es el final.

El Centro de Inteligencia Melodiya, que hasta ahora dependía de la 88ª Brigada, pasará a funcionar como entidad independiente. La reorganización contempla la incorporación de nuevos equipos dedicados a operaciones de guerra electrónica. El grupo ha explicado que no desaparece, y su líder, ‘El Español’, ha respondido a la agencia rusa Ridus que son informaciones falsas.

'La Española' (Telegram)
'La Española' (Telegram)

Qué pasará con la brigada

Stanislav Orlov, fundador y líder de La Española, reaccionó con contundencia a declaraciones recientes sobre la disolución de la 88.ª Brigada del I Cuerpo de Voluntarios del Ministerio de Defensa ruso, y su impacto en el grupo. “Declaraciones de este tipo son incompetentes y estúpidas, tanto desde el punto de vista del marco regulatorio y la comprensión del sistema de agencias de seguridad de la Federación Rusa, como desde el punto de vista de la lógica y el sentido común”, ha dicho en la entrevista.

Aclaró que la desaparición de la brigada no afecta la existencia de su comunidad. “La Española, con toda su plantilla, cuyo núcleo se remonta a 2014, abandona las filas del I del Ministerio de Defensa ruso”. No obstante, seguirá existiendo, pues está formada por “asociaciones de aficionados al fútbol ruso, veteranos, empresas de seguridad privada, centros técnicos y organizaciones humanitarias”.

La Española ha llegado para quedarse”, ha sentenciado. La duda es cuál es su próximo paso. Según la agencia rusa, todo apunta a que se reintegrarán dentro del propio Ejército ruso. En su Telegram, aseguran que otras estructuras militares permitirá su crecimiento. “ La Española es un fénix que arde y renace de sus cenizas”, aseguran en su comunicado.

Rusia atacó una estación de tren en Ucrania

Historia de ‘La Española’

La brigada fue creada en 2014 para rivalizar con el regimiento ucraniano Azov y está integrada principalmente por miembros del Batallón Vostok, activo en Donetsk. Su líder, Stanislav Orlov, ultra del CSKA de Moscú, adoptó el apodo de “el español” tras identificar en Donetsk a un prisionero extranjero que resultó ser español. “Desde entonces me llaman ‘el español’ y el grupo formó su identidad alrededor de ese nombre”, explicó.

El símbolo de la brigada, una bandera de calaveras, remite tanto al general zarista Yakov Baklanov como a emblemas piratas literarios. Orlov reclutó ultras de varios clubes rusos y extranjeros. Según el GUR, sistema de inteligencia ucraniano, el grupo recibió apoyo económico de oligarcas rusos y sería, para el Kremlin, una fuerza capaz de operar como ejército privado y sembrar el caos en situaciones de crisis. La simbología nazi rodea a este grupo en sus imágenes y actuaciones.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaEjércitoGuerraEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La recomendación de 5 jardineros para deshacerte fácilmente de las malas hierbas

Con la llegada del otoño, las malezas crecen a buen ritmo gracias a las condiciones húmedas

La recomendación de 5 jardineros

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Quienes gestionan sus alquileres a través de plataformas digitales pueden restar las comisiones cobradas por servicios como Airbnb o Booking

Irene, abogada y experta fiscal:

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

Este domingo 5 de octubre tienen lugar dos de los eventos más multitudinarios de la Hispanidad 2025

Estos son los cortes de

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El Supremo tumba la expulsión de un ciudadano dominicano en España al basarse solo en su situación irregular y una detención por malos tratos sin constancia judicial

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

ECONOMÍA

Irene, abogada y experta fiscal:

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un hombre recibe 330 veces su salario debido a un error de la empresa, pero gana la batalla judicial y conservará el dinero

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro