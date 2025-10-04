‘La Española’, la brigada militar rusa compuesta por ultras de equipos de fútbol, anuncia una reestructuración: “Ha llegado para quedarse”

'La Española' rusa

El conflicto militar en Ucrania ha movilizado en Rusia a todo tipo de personas. La enorme cantidad de bajas ha obligado al Ejército a reclutar a extranjeros, a recurrir a la liberación de presos o a crear una unidad militar a partir de un grupo de ultras de fútbol. Así nació ‘La Española’ y, a pesar de los rumores, lejos de morir, este grupo " ha llegado para quedarse".

Una comunidad nacida de la unión de aficionados radicales de distintos equipos de Rusia acabó integrándose en las Fuerzas Armadas. Tras varios años formando parte del Ejército mediante la 88.ª Brigada, ahora se han desvinculado de esta unidad. Esto ha provocado que distintos medios anunciaran su disolución, pero el propio grupo ha asegurado en su canal de Telegram que no es el final.

El Centro de Inteligencia Melodiya, que hasta ahora dependía de la 88ª Brigada, pasará a funcionar como entidad independiente. La reorganización contempla la incorporación de nuevos equipos dedicados a operaciones de guerra electrónica. El grupo ha explicado que no desaparece, y su líder, ‘El Español’, ha respondido a la agencia rusa Ridus que son informaciones falsas.

'La Española'

Qué pasará con la brigada

Stanislav Orlov, fundador y líder de La Española, reaccionó con contundencia a declaraciones recientes sobre la disolución de la 88.ª Brigada del I Cuerpo de Voluntarios del Ministerio de Defensa ruso, y su impacto en el grupo. “Declaraciones de este tipo son incompetentes y estúpidas, tanto desde el punto de vista del marco regulatorio y la comprensión del sistema de agencias de seguridad de la Federación Rusa, como desde el punto de vista de la lógica y el sentido común”, ha dicho en la entrevista.

Aclaró que la desaparición de la brigada no afecta la existencia de su comunidad. “La Española, con toda su plantilla, cuyo núcleo se remonta a 2014, abandona las filas del I del Ministerio de Defensa ruso”. No obstante, seguirá existiendo, pues está formada por “asociaciones de aficionados al fútbol ruso, veteranos, empresas de seguridad privada, centros técnicos y organizaciones humanitarias”.

“La Española ha llegado para quedarse”, ha sentenciado. La duda es cuál es su próximo paso. Según la agencia rusa, todo apunta a que se reintegrarán dentro del propio Ejército ruso. En su Telegram, aseguran que otras estructuras militares permitirá su crecimiento. “ La Española es un fénix que arde y renace de sus cenizas”, aseguran en su comunicado.

Historia de ‘La Española’

La brigada fue creada en 2014 para rivalizar con el regimiento ucraniano Azov y está integrada principalmente por miembros del Batallón Vostok, activo en Donetsk. Su líder, Stanislav Orlov, ultra del CSKA de Moscú, adoptó el apodo de “el español” tras identificar en Donetsk a un prisionero extranjero que resultó ser español. “Desde entonces me llaman ‘el español’ y el grupo formó su identidad alrededor de ese nombre”, explicó.

El símbolo de la brigada, una bandera de calaveras, remite tanto al general zarista Yakov Baklanov como a emblemas piratas literarios. Orlov reclutó ultras de varios clubes rusos y extranjeros. Según el GUR, sistema de inteligencia ucraniano, el grupo recibió apoyo económico de oligarcas rusos y sería, para el Kremlin, una fuerza capaz de operar como ejército privado y sembrar el caos en situaciones de crisis. La simbología nazi rodea a este grupo en sus imágenes y actuaciones.