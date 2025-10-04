La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

El combatiente albaceteño Juan Luis Amador

A finales del pasado mes de septiembre, se conoció la triste noticia del fallecimiento del albaceteño Juan Luis Amador, por un ataque ruso. Ahora, la familia ha denunciado, en una información de Europa Press, que la Embajada de Ucrania lo ha declarado desaparecido, a pesar de existir evidencias de su muerte.

Amador, de 38 años, sufrió el impacto de un dron ruso durante una operación militar de evacuación de heridos en las cercanías de la ciudad ucraniana de Zaporiyia, uno de los frentes más activos del conflicto. Llevaba muchos meses en territorio ucraniano realizando labores de ayuda, pero, en esta ocasión, acababa de llegar tras estar con su familia en Albacete un tiempo.

El hermano de la víctima es el que ha trasladado a Europa Press el malestar del entorno por no certificar la muerte. También ha hablado José Luis García, el teniente de Alcalde de Villapalacios, que ha criticado que la Embajada siembre esta duda que mantiene en vilo a toda la familia y el pueblo.

La Embajada lo declara desaparecido

La familia de Amador ha expresado a Europa Press su preocupación por la declaración oficial de desaparición en lugar de fallecimiento. “Temo que lo hayan hecho para ahorrarse dinero. Lo peor es que esto paraliza todos los procesos de cara a la herencia de su hija, que es menor de edad, y cualquier subsidio que pudiera recibir”, señaló su hermano, Miguel Ángel Amador.

El Ayuntamiento de Villapalacios ha advertido que esta situación complica la repatriación del cuerpo y la gestión de las compensaciones económicas contempladas en su contrato con el Ejército ucraniano. “De decirnos que él estaba fallecido, con coordenadas y todo del lugar, pues que nos digan ahora que lo declaran desaparecido nos ha caído como un jarro de agua fría”, ha explicado el teniente de alcalde del municipio.

El teniente de alcalde lamentó la decisión y afirmó que declarar la desaparición, en lugar del fallecimiento, “resulta más sencillo y menos costoso desde el punto de vista económico y burocrático”. El hermano del soldado explicó que la embajada ucraniana les indicó que este procedimiento es el habitual cuando no se recupera el cuerpo del combatiente.

De esta forma, mientras los equipos diplomáticos ucranianos señalan que están trabajando como deben, desde el entorno del pueblo ven un interés oculto. Además, existen testimonios, recogidos por el medio France 24, de otros casos similares de soldados latinoamericanos fallecidos mientras trabajaban para Ucrania en el conflicto.

Ataque del dron ruso

Tras recibir el impacto del dron de combate, sus compañeros lo asistieron en un principio, pero tuvieron que dejarlo apoyado en un árbol lo más resguardado posible, pues no podían trasladarlo. Según cuenta la agencia de noticias, los mismos soldados fueron los que notificaron su muerte.

La Unidad Pastoral Juan XXII, que reúne a varias parroquias de Albacete, comunicó la noticia.