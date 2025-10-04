España

El Gobierno muestra su disposición a Israel de repatriar en avión a los españoles de la flotilla

Según Albares, hay unos 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla

Por Newsroom Infobae

31/08/2025 Despedida a la Global
31/08/2025 Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrentarse al bloqueo ilegal de Israel y conseguir llevar ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla supera los 20 barcos y las 300 personas con activistas de 44 países diferentes, a los que está previsto que se unan otras embarcaciones cuando lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a hacerse cargo del viaje o enviar un avión para repatriar a España a los ciudadanos españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que se encuentran retenidos en Israel, según han informado fuentes de Exteriores.

El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha trasladado oficialmente a las autoridades israelíes la voluntad del Ejecutivo de traer de vuelta a España a los ciudadanos que “voluntariamente lo deseen”.

Además, el cónsul está en contacto con el abogado de la flotilla, que les representa sobre el terreno, y también estuvo este viernes en la prisión con los integrantes y lo volverá a estar este domingo y “cada día hasta que estén todos libres”, han detallado esas mismas fuentes.

El regreso a España “lo antes posible”

09/09/2025 El ministro de Asuntos
09/09/2025 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad ha llevado al Consejo de Ministros la ley antitabaco, aunque, por el momento, el texto no incluye el empaquetado genérico por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. La ley antitabaco prohibirá vapear en los mismos espacios que fumar, equiparando así la regulación de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado a la del tabaco tradicional. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

Exteriores ha recordado nuevamente las líneas de teléfono habilitadas para los familiares de los españoles retenidos por Israel, el de la sala de crisis 34 91 000 1249 y el teléfono de emergencia consulares de Tel Aviv: +972(0)505772641.

Este sábado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que hay unos 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fueron detenidos el miércoles por la tarde, y ha garantizado que el Gobierno está trabajando intensamente para su liberación inmediata y su regreso a España “lo antes posible”.

El responsable de Exteriores ha detallado, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, que se “ha estado cotejando listas, viendo las listas oficiales que facilitan las autoridades de Israel” para identificar a los ciudadanos españoles retenidos.

El Ejército de Israel aborda un barco de la Flotilla que se dirige a Gaza

Albares ha subrayado que “los ciudadanos españoles saben que cuentan con toda la protección diplomática y consular” del Gobierno y que son “la gran prioridad de nuestra embajada y nuestro consulado”.

*Información elaborada por Europa Press

