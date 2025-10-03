Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Un barco de la flotilla en Chripre. (Yiannis Kourtoglou/Reuters)

La Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza ha contado con más de 40 barcos y 530 activistas voluntarios de múltiples nacionalidades. El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha confirmado que tiene localizados a 65 de los activistas españoles que viajaban en ella. De ellos, se sabe que 49 han sido detenidos por Israel, y entre estos se encuentran figuras públicas y políticas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la influencer Ana Alcalde, conocida como ‘Barbie Gaza’. También había terroristas condenados que pertenecían a ETA, como Itziar Moreno Martínez o José Javier Osés Carrasco, afirman desde El Mundo.

Pese a las detenciones, las autoridades israelíes aseguraron que todos los activistas se encuentran “sanos y salvos” y confirmaron que serán deportados a distintos países europeos. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado los activistas detenidos por Israel y que forman parte de la Flotilla serán repatriados a Madrid y Londres.

Ada Colau en una rueda de prensa antes de que zarpara la Flotilla Global Sumud. (REUTERS/Bruna Casas)

Uno de ellos es Osés Carrasco, alias el Jotas. Fue militante abertzale y salió hace seis años de prisión tras ser parte de los comandos logísticos de ETA en Francia. Huyó al país galo a los 20 años al ser implicado por la Guardia Civil en Navarra en 16 actos de kale borroka.

Itziar Moreno Martínez, otra de las viajeras de la flotilla, también perteneció a la banda terrorista. Fue detenida en 2016 en Francia junto a su compañero Oier Gómez Mielgo: dispararon contra un gendarme cuando intentaban huir de un control policial. Fueron condenados a 15 años de prisión por el intento de asesinato, producido en 2011.

Muchos de los españoles que viajaba a bordo de la flotilla son figuras políticas, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado que “acabar con el genocidio en Gaza es el deber de todos y todas”; Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlamento de Cataluña; Jordi Coronas, concejal de ERC en Barcelona; Juan Bordera, diputado en las Cortes Valencianas; y Jimena González, diputada autonómica de Más Madrid. También había tres miembros de Podemos: la concejala del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz; la jurista Alejandra Martínez y el secretario de Antirracismo del partido, Serigne Mbayè. Además, viajaron cuatro militantes de Izquierda Unida cuyos nombres todavía no han trascendido.

Varias caras conocidas de las redes sociales también han sido detenidas. Es el caso de la apodada ‘Barbie Gaza’, de nombre Ana Alcalde, que acumula más de un millón de seguidores en TikTok y 130.000 en Instagram.

La lista de los detenidos

Decenas de activistas españoles se unieron a la flotilla humanitaria con el objetivo de llevar ayuda a la Franja de Gaza. Entre la lista de los detenidos que iban en 13 barcos distintos están las siguientes personas.

A bordo del Sirius viajaban: Ada Colau Ballano; Celia Velez Lucena, maestra e ingeniera química y naval; Simón Francisco Vidal Ferrandis, que ha pertenecido a equipos de rescate en alta mar con la ONG Salvamento Marítimo Humanitario; Luay Al Bacha Al Farra; Itziar Moreno Martínez; Jose Javier Oses Carrasco; Juan Bordera Roma; Manuel García Morales; Sofía Bucho Lahuerta, maestra y psicopedagoga que ha participado en numerosos proyectos de voluntariado; Serigne Mbayè y Sandra Garrido Fernández, socia fundadora de la Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres.

Entre los que viajaban a bordo del Alma: Alonso Quintero, cámara acreditado de Al Jazeera; Francesc Jofra Carrasco, consultor energético; Gulcin Bekar Basaran; Laia Rosell Sancho.

A bordo del Adara: Adrià Plazas Vidal; Ariadna Masmitjà Marin; Eduard Lucas Camacho; Francisco Rodríguez Martínez; Jordi Coronas Martorell; María Pilar Castillejo Medina; Néstor Prieto Amador, periodista y politólogo; Nicole Montserrathe Leon Avilés, actriz y escritora; Reyes Rigo Cervilla y Saturnino Mercader Talavera.

A bordo del Aurora: Carles Lleó Paulo Noguera, navegante profesional con más de 17 años de experiencia.

A bordo del Huga: Lucía Miriam Muñoz Dalda; Alejandra Martínez Velasco y Alicia Amparo Armesto Núñez, fotoperiodista.

A bordo del Captain Nikos: Carlos Barron García, periodista de El País.

A bordo del Jeannot III: Ana María Martín López, docente y Rafael Borrego Peña, abogado especializado en derecho laboral, protección internacional y extranjería.

A bordo del Inana: Lluís De Moner Mayans; Miguel Zuluaga Uriarte: Jesús Manuel Alonso Valera; Daniel Masso Roca.

A bordo del Estrella y Manuel: Sofia Peris Sánchez; Goretti Sarasibar Telechea y Santiago Oliver Andrés.

A bordo del Sevaggia: Anna Ruiz Bernardos.

A bordo del Meteque: Abdel Karim El Khamlichi Mohamed; José Luis Ybot González y Manuel López Calvo.

A bordo del Mikeno: María Zenderera Valsecchi.

A bordo del Catalina: Juan Carlos de la Rubia Panos; Guillem Esteban Valera; Eva Nistal Marcos y Marta Mallach Pérez.