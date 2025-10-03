España

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’

Por Paula Alonso

Guardar
Un barco de la flotilla
Un barco de la flotilla en Chripre. (Yiannis Kourtoglou/Reuters)

La Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza ha contado con más de 40 barcos y 530 activistas voluntarios de múltiples nacionalidades. El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha confirmado que tiene localizados a 65 de los activistas españoles que viajaban en ella. De ellos, se sabe que 49 han sido detenidos por Israel, y entre estos se encuentran figuras públicas y políticas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la influencer Ana Alcalde, conocida como ‘Barbie Gaza’. También había terroristas condenados que pertenecían a ETA, como Itziar Moreno Martínez o José Javier Osés Carrasco, afirman desde El Mundo.

Pese a las detenciones, las autoridades israelíes aseguraron que todos los activistas se encuentran “sanos y salvos” y confirmaron que serán deportados a distintos países europeos. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado los activistas detenidos por Israel y que forman parte de la Flotilla serán repatriados a Madrid y Londres.

Ada Colau en una rueda
Ada Colau en una rueda de prensa antes de que zarpara la Flotilla Global Sumud. (REUTERS/Bruna Casas)

Uno de ellos es Osés Carrasco, alias el Jotas. Fue militante abertzale y salió hace seis años de prisión tras ser parte de los comandos logísticos de ETA en Francia. Huyó al país galo a los 20 años al ser implicado por la Guardia Civil en Navarra en 16 actos de kale borroka.

Itziar Moreno Martínez, otra de las viajeras de la flotilla, también perteneció a la banda terrorista. Fue detenida en 2016 en Francia junto a su compañero Oier Gómez Mielgo: dispararon contra un gendarme cuando intentaban huir de un control policial. Fueron condenados a 15 años de prisión por el intento de asesinato, producido en 2011.

Muchos de los españoles que viajaba a bordo de la flotilla son figuras políticas, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado que “acabar con el genocidio en Gaza es el deber de todos y todas”; Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlamento de Cataluña; Jordi Coronas, concejal de ERC en Barcelona; Juan Bordera, diputado en las Cortes Valencianas; y Jimena González, diputada autonómica de Más Madrid. También había tres miembros de Podemos: la concejala del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz; la jurista Alejandra Martínez y el secretario de Antirracismo del partido, Serigne Mbayè. Además, viajaron cuatro militantes de Izquierda Unida cuyos nombres todavía no han trascendido.

Varias caras conocidas de las redes sociales también han sido detenidas. Es el caso de la apodada ‘Barbie Gaza’, de nombre Ana Alcalde, que acumula más de un millón de seguidores en TikTok y 130.000 en Instagram.

La lista de los detenidos

El Ejército de Israel aborda un barco de la Flotilla que se dirige a Gaza

Decenas de activistas españoles se unieron a la flotilla humanitaria con el objetivo de llevar ayuda a la Franja de Gaza. Entre la lista de los detenidos que iban en 13 barcos distintos están las siguientes personas.

A bordo del Sirius viajaban: Ada Colau Ballano; Celia Velez Lucena, maestra e ingeniera química y naval; Simón Francisco Vidal Ferrandis, que ha pertenecido a equipos de rescate en alta mar con la ONG Salvamento Marítimo Humanitario; Luay Al Bacha Al Farra; Itziar Moreno Martínez; Jose Javier Oses Carrasco; Juan Bordera Roma; Manuel García Morales; Sofía Bucho Lahuerta, maestra y psicopedagoga que ha participado en numerosos proyectos de voluntariado; Serigne Mbayè y Sandra Garrido Fernández, socia fundadora de la Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres.

Entre los que viajaban a bordo del Alma: Alonso Quintero, cámara acreditado de Al Jazeera; Francesc Jofra Carrasco, consultor energético; Gulcin Bekar Basaran; Laia Rosell Sancho.

A bordo del Adara: Adrià Plazas Vidal; Ariadna Masmitjà Marin; Eduard Lucas Camacho; Francisco Rodríguez Martínez; Jordi Coronas Martorell; María Pilar Castillejo Medina; Néstor Prieto Amador, periodista y politólogo; Nicole Montserrathe Leon Avilés, actriz y escritora; Reyes Rigo Cervilla y Saturnino Mercader Talavera.

A bordo del Aurora: Carles Lleó Paulo Noguera, navegante profesional con más de 17 años de experiencia.

A bordo del Huga: Lucía Miriam Muñoz Dalda; Alejandra Martínez Velasco y Alicia Amparo Armesto Núñez, fotoperiodista.

A bordo del Captain Nikos: Carlos Barron García, periodista de El País.

A bordo del Jeannot III: Ana María Martín López, docente y Rafael Borrego Peña, abogado especializado en derecho laboral, protección internacional y extranjería.

A bordo del Inana: Lluís De Moner Mayans; Miguel Zuluaga Uriarte: Jesús Manuel Alonso Valera; Daniel Masso Roca.

A bordo del Estrella y Manuel: Sofia Peris Sánchez; Goretti Sarasibar Telechea y Santiago Oliver Andrés.

A bordo del Sevaggia: Anna Ruiz Bernardos.

A bordo del Meteque: Abdel Karim El Khamlichi Mohamed; José Luis Ybot González y Manuel López Calvo.

A bordo del Mikeno: María Zenderera Valsecchi.

A bordo del Catalina: Juan Carlos de la Rubia Panos; Guillem Esteban Valera; Eva Nistal Marcos y Marta Mallach Pérez.

Temas Relacionados

Ada ColauIsraelGazaPalestinaBarcosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

<p>Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud </p>

Alerta alimentaria: si tienes este

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Las casas españolas se encarecieron en el segundo trimestre de 2025 un 4% respecto al primero, frente al 1,7% que subieron de media las de la zona euro y la Unión Europea

El precio de la vivienda

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

El cocinero comparte sus trucos para conseguir un pollo jugoso por dentro y muy crujiente por fuera

Dani García, chef Michelin: “El

Cómo se escribe: ¿Jersey o jerséi? La RAE aclara la polémica

La palabra puede referirse a una prenda de vestir de punto y manga larga como a un tejido elástico

Cómo se escribe: ¿Jersey o

El mejor chef del mundo es danés: por primera vez, no hay ningún cocinero español entre los primeros en ‘The Best Chef Awards’

El danés Rasmus Munk, cocinero y copropietario de Alchemist (Copenhague) es el mejor chef del mundo por segundo año consecutivo

El mejor chef del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro