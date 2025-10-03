Un chico de 17 años muere de un disparo al ser confundido con una ardilla: estaba de caza con sus amigos

Un cazador. (Europa Press)

Un adolescente de 17 años murió el sábado en una zona rural de Iowa (Estados Unidos) tras recibir un disparo en la nuca al ser confundido con una ardilla, como informa CBS News. Lo que se suponía que iba a hacer un simple viaje de caza, se ha convertido en una tragedia para todo el estado: El joven, Carson Ryan, fue disparado por uno de los miembros de su grupo de amigos cuando estaban de caza, según el Departamento de Recursos Naturales de Iowa.

Ryan no murió inmediatamente: El accidente ocurrió al medio día, y fue trasladado al Centro Médico de Atención Médica de la Universidad de Iowa. Unas horas más tarde, falleció a causa de la gravedad de sus heridas según Midi Libre.

Se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de la tragedia. Los responsables de dicha investigación son el Departamento de Recursos Naturales de Iowa y la oficina del sheriff del condado de Washington, que siguen realizando interrogatorios para confirmar la causa de su muerte.

Sus compañeros del club de atletismo de Washington High School, destrozados por la pérdida, han reaccionado a su muerte por redes sociales: “El equipo de atletismo masculino de Washington les pide que mantengan a la madre, la familia, los compañeros de clase y los compañeros de equipo de Carson en sus corazones mientras superamos la devastadora pérdida de Carson. Estamos destrozados”, decía la publicación junto con una fotografía del joven.

Además, una campaña de GoFundMe ha recaudado más de 50.000 dólares tras la muerte de Ryan. Su descripción decía que el adolescente era “un hijo, un amigo y una luz brillante para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, como informa CBS News.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Debate social y legal: participación de menores en actividades con armas de fuego

En Iowa, hay un debate vivo y complejo respecto a los derechos de los menores para utilizar armas de fuego, especialmente en contextos de caza, deportes o aprendizaje supervisado. Las leyes estatales permiten que menores posean rifles o escopetas con el permiso y supervisión de un adulto, sin embargo, hay límites estrictos para lo que respecta a pistolas o revólveres:

Recientemente, una ley en 2016 modificó la edad mínima para que ciertos jóvenes puedan comprar y poseer pistolas a los 18 años, rebajando el umbral anterior que era de 21, según el ABC. Pero incluso con ese cambio, quienes tienen menos de 18 pueden acceder a armas cortas si están bajo supervisión directa de un adulto responsable o están recibiendo instrucción formal.

¿Hasta qué punto es seguro permitir que menores de edad manipulen armas de fuego, incluso bajo supervisión? Generalmente hay dos posiciones: Los partidarios argumentan que se tratan de derechos constitucionales para defenderse, mientras que los que se oponen cuestionan usarlas sin haber tenido un entrenamiento militar adecuado. Aunque cuando ocurren casos trágicos como este, el debate deriva hacia un punto más crítico de lo habitual. ¿La libertad de portar un arma puede justificar la pérdida de una vida joven?