España

Un chico de 17 años muere de un disparo al ser confundido con una ardilla: estaba de caza con sus amigos

Su muerte está siendo investigada por el Departamento de Recursos Naturales de Iowa y la oficina del sheriff del condado de Washington

Por María Rodríguez

Guardar
Un cazador. (Europa Press)
Un cazador. (Europa Press)

Un adolescente de 17 años murió el sábado en una zona rural de Iowa (Estados Unidos) tras recibir un disparo en la nuca al ser confundido con una ardilla, como informa CBS News. Lo que se suponía que iba a hacer un simple viaje de caza, se ha convertido en una tragedia para todo el estado: El joven, Carson Ryan, fue disparado por uno de los miembros de su grupo de amigos cuando estaban de caza, según el Departamento de Recursos Naturales de Iowa.

Ryan no murió inmediatamente: El accidente ocurrió al medio día, y fue trasladado al Centro Médico de Atención Médica de la Universidad de Iowa. Unas horas más tarde, falleció a causa de la gravedad de sus heridas según Midi Libre.

Se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de la tragedia. Los responsables de dicha investigación son el Departamento de Recursos Naturales de Iowa y la oficina del sheriff del condado de Washington, que siguen realizando interrogatorios para confirmar la causa de su muerte.

Sus compañeros del club de atletismo de Washington High School, destrozados por la pérdida, han reaccionado a su muerte por redes sociales: “El equipo de atletismo masculino de Washington les pide que mantengan a la madre, la familia, los compañeros de clase y los compañeros de equipo de Carson en sus corazones mientras superamos la devastadora pérdida de Carson. Estamos destrozados”, decía la publicación junto con una fotografía del joven.

Además, una campaña de GoFundMe ha recaudado más de 50.000 dólares tras la muerte de Ryan. Su descripción decía que el adolescente era “un hijo, un amigo y una luz brillante para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, como informa CBS News.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Debate social y legal: participación de menores en actividades con armas de fuego

En Iowa, hay un debate vivo y complejo respecto a los derechos de los menores para utilizar armas de fuego, especialmente en contextos de caza, deportes o aprendizaje supervisado. Las leyes estatales permiten que menores posean rifles o escopetas con el permiso y supervisión de un adulto, sin embargo, hay límites estrictos para lo que respecta a pistolas o revólveres:

Recientemente, una ley en 2016 modificó la edad mínima para que ciertos jóvenes puedan comprar y poseer pistolas a los 18 años, rebajando el umbral anterior que era de 21, según el ABC. Pero incluso con ese cambio, quienes tienen menos de 18 pueden acceder a armas cortas si están bajo supervisión directa de un adulto responsable o están recibiendo instrucción formal.

¿Hasta qué punto es seguro permitir que menores de edad manipulen armas de fuego, incluso bajo supervisión? Generalmente hay dos posiciones: Los partidarios argumentan que se tratan de derechos constitucionales para defenderse, mientras que los que se oponen cuestionan usarlas sin haber tenido un entrenamiento militar adecuado. Aunque cuando ocurren casos trágicos como este, el debate deriva hacia un punto más crítico de lo habitual. ¿La libertad de portar un arma puede justificar la pérdida de una vida joven?

Temas Relacionados

MuerteArmasEstados UnidosArdillaCazaVíctimaDisparoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Generación V” y otras series populares de Prime Video en España para engancharse este fin de semana

En la batalla entre servicios de streaming, Amazon busca mantenerse a la cabeza

“Generación V” y otras series

Efemérides del 4 de octubre: eventos y personajes de un día como hoy

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este sábado

Efemérides del 4 de octubre:

Un hombre se come tres kilos de caramelos y termina en el hospital: “Tenía un antojo enorme de botellas de cola”

El británico de 33 años pasó seis días hospitalizado y ahora quiere dejar los dulces

Un hombre se come tres

Una dieta saludable que puede salvar vidas y al planeta: la propuesta que podría evitar 15 millones de muertes al año

Los alimentos generan el 30% de los gases de efecto invernadero y amenazan varios límites esenciales para la supervivencia humana, según expertos

Una dieta saludable que puede

La mejor manera de guardar los pepinos para mantenerlos frescos más tiempo

El pepino tiene varios beneficios, pero conservarlo puede ser complicado. La chef Marzia revela su secreto que ayuda a preservar esta verdura durante dos semanas

La mejor manera de guardar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos niega sobresueldos y critica

Ábalos niega sobresueldos y critica el informe de la UCO: “Evidencia la intencionalidad y el sesgo con el que elaboran sus conclusiones”

El PSOE se desmarca de los 95.000 euros en efectivo sin declarar de Ábalos y niega que los sobres que le entregó el partido fuera “financiación ilegal”

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La Armada presenta su nuevo submarino con la presencia de la ministra de Defensa: “El más ambicioso de la industria española”

ECONOMÍA

Aumenta el empleo en el

Aumenta el empleo en el sector agrario pese a un verano marcado por los incendios y la pérdida de cultivos

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Falta de ahorro, precariedad laboral y precios disparados hacen que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan comprar una vivienda

‘Hoteles’ de abejas, las instalaciones que ayudan a proteger una especie imprescindible para el ecosistema

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro