La mejor manera de guardar los pepinos para mantenerlos frescos más tiempo

El pepino tiene varios beneficios, pero conservarlo puede ser complicado. La chef Marzia revela su secreto que ayuda a preservar esta verdura durante dos semanas

Por Yoana Kaloyanova

Existe un pequeño y simple
Existe un pequeño y simple truco que ayudará a conservarlo durante hasta dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae).

El ingrediente perfecto para añadir en sándwiches, ensaladas y salsas, los pepinos son un ingrediente versátil para tener a mano en todo tipo de platos. Desafortunadamente, muchas veces tienden a volverse viscosos antes de tiempo.

Aunque se podría pensar que no hay mejor lugar para guardar pepinos que el refrigerador, el frío excesivo puede hacer que se echen a perder más rápido. Los pepinos son sorprendentemente vulnerables al frío, lo cual los lleva a sufrir daños, deteriorarse rápidamente si se almacenan a menos de 10 °C. Marzia, chef y creadora de Little Spice Jar, ha sugerido para Express un método sencillo para conservarlos: tan solo se necesita una cuchara de metal.

Según Marzia, tan solo hace falta agregar los pepinos a un recipiente de vidrio o plástico con tapa hermética. Después, se agrega la cuchara de metal al mismo recipiente. También se puede agregar una toalla de papel al recipiente, lo que ayuda a absorber la humedad sobrante. Al final, se cierra la tapa y los pepinos se pueden guardar en la nevera hasta dentro de dos semanas.

A pesar de que probablemente suene extraño, una cuchara de metal mantiene una temperatura constante: eso ayuda a que los pepinos permanezcan frescos por mucho más tiempo.

¿En qué parte de la nevera guardar los pepinos?

Marzia recomienda evitar almacenar pepinos en la parte trasera del refrigerador o cerca de la rejilla de ventilación del congelador, ya que el frío excesivo puede provocar lesiones por frío.

Además, los pepinos tienen que estar separados de los tomates, que liberan gas etileno que provoca un rápido deterioro.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Si dedicamos un par de minutos a almacenar los pepinos correctamente, estos deberían permanecer perfectamente frescos y crujientes hasta dos semanas más de lo habitual.

Beneficios del pepino

El pepino aporta diversos beneficios para la salud porque favorece la pérdida de peso, ayuda a mantener el organismo hidratado y mejora el funcionamiento intestinal. Es una verdura baja en calorías y rica en agua, minerales, fibras y antioxidantes.

El consumo regular de pepino también ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial. Se recomienda para prevenir y complementar el tratamiento de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Entre los beneficios del pepino encontramos:

  1. Favorece la pérdida de peso: bajo en calorías, y rico en agua y fibras, es el ingrediente perfecto para incorporar en cada ensalada.
  2. Evita la deshidratación: compuesto por un 95% de agua, el pepino puede prevenir la deshidratación en la época de verano.
  3. Mantener la salud cardiovascular: esta verdura contiene importantes cantidades de fibra y antioxidantes que ayudan a mejorar la salud cardiovascular.
  4. Ayuda a controlar la diabetes: el pepino contiene un bajo índice glucémico. Esto quiere decir que aumenta muy lentamente la glucosa en sangre, regulando el nivel de azúcar en el organismo.
  5. Desinflama la piel y los ojos: aplicado directamente en la piel, el pepino ayuda a mantener la piel revitalizada y actúa como calmante porque disminuye la irritación, alivia las quemaduras solares y reduce la inflamación en los ojos.

