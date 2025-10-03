España

El príncipe Guillermo se confiesa sobre los problemas de salud de su padre y su mujer: “La vida nos pone a prueba”

El príncipe de Gales ha concedido una entrevista a Eugene Levy en la que habla sobre el momento más complicado de su vida

Alba García

Alba García

Prince William, Prince of Wales, attends the launch of the Global Humanitarian Memorial in London, Britain October 1, 2025. Chris Jackson/Pool via REUTERS

El príncipe Guillermo ha concedido una de sus entrevistas más especiales al abrirse sobre la complicada época que ha atravesado su familia a raíz de los problemas de salud de su esposa, la princesa Kate y de su padre, el rey Carlos III. Lo ha hecho con motivo de su participación en el programa The Reluctant Traveler junto a Eugene Levy en Apple TV+, donde el heredero británico ha hablado con naturalidad sobre cómo han vivido esos momentos y cómo han afrontado la situación junto a sus hijos.

En un avance del espacio, que se podrá ver completo desde este viernes 3 de octubre, Guillermo remarcó lo más importante ha sido el bienestar de sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. “Todos tenemos nuestros propios mecanismos para afrontar este tipo de cosas y los niños están siempre aprendiendo y adaptándose”, dice, añadiendo que en casa intentan garantizarles “la seguridad y protección que necesitan”. Explicó además que su familia es “bastante abierta”, y que mantienen conversaciones sinceras sobre aquello que les inquieta, aunque admitió que “nunca llegas a saber del todo cuál será el efecto real en ellos. Por eso, es fundamental estar ahí y transmitir a los niños que todo va a ir bien”.

Durante la entrevista, Guillermo también reflexiona sobre la buena salud que había caracterizado a su familia durante años: “Hemos tenido mucha suerte; no habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta los noventa y tantos”, recuerda en referencia a Felipe de Edimburgo, que llegó a los 99, e Isabel II, fallecida en 2022 a los 96 años. Pero esta etapa tranquila cambió entre 2023 y 2024, un tiempo que el propio príncipe describe así: “Diría que entre el 2023 y el 2024 fue el año más difícil de mi vida”. Y añade: “La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define”.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

El diagnóstico de cáncer de Carlos III se comunicó en febrero de 2024, después de una operación de próstata a la que se sometió el rey en enero de ese mismo año. Según informó el palacio de Buckingham, el monarca debía someterse a tratamiento regular y aparcar parte de su agenda pública, aunque a los pocos meses logró reanudar muchas funciones oficiales. Hasta el momento no ha declarado que su cáncer esté en remisión.

Por su parte, la princesa Kate anunció en marzo de 2024 que padecía cáncer y empezaba tratamiento con quimioterapia preventiva tras haber pasado por una operación abdominal. Desde el primer momento, Guillermo y ella se esforzaron en preservar la privacidad de sus hijos. “Hemos hecho todo lo posible para gestionar esto en privado por el bien de nuestra familia joven”, explicó Catalina en su comunicado, detallando la importancia de explicar la situación a los niños de manera comprensible y tranquilizadora para ellos. “Estoy bien y cada día más fuerte, concentrándome en aquellas cosas que me ayudan a sanar en mente, cuerpo y espíritu”, añadió la princesa al referirse a su proceso de recuperación.

Los príncipes Guillermo y Kate, junto a sus hijos Luis, Carlota y Jorge en un video emitido el 9 de septiembre de 2024 (Kensington Palace)

Tras meses de tratamiento, la británica concluyó la quimioterapia en septiembre y a principios de 2025 hizo público que el cáncer estaba en remisión. Desde entonces, ha ido recuperando poco a poco la normalidad en su agenda oficial.

Sobre el balance del último año, Guillermo resume en este programa que: “Sí, las cosas van bien. Todo progresa en la dirección correcta y eso es una buena noticia”, aunque subrayó la dificultad de compaginar la protección de la familia y la vida pública: “Ha sido complicado intentar proteger a los niños, a Kate, y también a mi padre, pero es importante que cada uno tenga su espacio para procesar lo que ocurrió el año pasado y, a la vez, mantenernos en marcha”.

Para el príncipe, todo esto ha supuesto un aprendizaje sobre cómo afrontar los reveses personales y familiares: “Piensas que a ti no te va a pasar, que todo irá bien porque todos tenemos una perspectiva positiva, pero cuando sucede, puedes verte en situaciones realmente difíciles”.

