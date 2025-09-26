El príncipe Guillermo confiesa en televisión que 2024 fue el año más difícil de su vida: “La vida está hecha para ponernos a prueba”

El príncipe Guillermo y Eugene Levy, en 'The Reluctant Traveler'. (Apple TV+)

“2024 fue el año más difícil de mi vida”. Con esta confesión, el príncipe Guillermo ofrecerá una mirada inusualmente personal sobre el impacto que los diagnósticos de cáncer de su esposa, la princesa Kate, y su padre, el rey Carlos III, tuvieron en la familia real británica. El primogénito del monarca charlará con el actor Eugene Levy en una entrega especial del programa The Reluctant Traveler grabada en el Castillo de Windsor que se emitirá el próximo 3 de octubre en Apple TV+.

Durante el recorrido por los jardines de Windsor junto a Levy, Guillermo aborda la gravedad de los acontecimientos que marcaron el último año. “La vida está hecha para ponernos a prueba, y superarlas es lo que nos define”, expresa el heredero al trono en el adelanto del episodio. La franqueza del príncipe, poco habitual en la esfera pública, refleja el peso de los desafíos que enfrentó su familia tras los diagnósticos casi simultáneos de su esposa y su padre.

El proceso comenzó en marzo de 2024, cuando la princesa Kate anunció públicamente que padecía cáncer. En un comunicado difundido en redes sociales, la princesa describió el impacto de la noticia como “un gran shock” y detalló que necesitó tiempo para recuperarse de una cirugía mayor antes de iniciar el tratamiento. Kate subrayó la importancia de proteger el bienestar emocional de sus hijos —George, Charlotte y Louis— y explicó que tanto ella como Guillermo dedicaron tiempo a explicarles la situación de manera adecuada para su edad. “Nos ha llevado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una forma apropiada para ellos, y tranquilizarlos de que voy a estar bien”, afirmó la princesa de Gales.

Tras meses de tratamiento con quimioterapia, Catherine comunicó en septiembre de 2024 que había completado esa etapa y, en enero de 2025, anunció que su cáncer estaba en remisión. “Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación”, declaró en un mensaje oficial. La princesa reconoció que adaptarse a la nueva normalidad tras un diagnóstico de cáncer requiere tiempo, pero se mostró esperanzada ante el futuro y expresó su deseo de vivir un año pleno.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

El diagnóstico de la princesa se produjo pocas semanas después de que el rey Carlos III, padre de Guillermo, recibiera también la noticia de que padecía cáncer. La Casa Real informó en febrero de 2024 que, durante un procedimiento hospitalario por una afección benigna de próstata, se detectó un problema adicional que, tras pruebas diagnósticas, resultó ser una forma de cáncer. Actualmente, el monarca continúa con su tratamiento.

Doble golpe para el príncipe Guillermo

El golpe emocional para Guillermo fue considerable. Jason Knauf, director ejecutivo de la Royal Foundation de los príncipes de Gales, relató a Harper’s Bazaar que el príncipe se encontraba en su “punto más bajo” tras conocer ambos diagnósticos en tan corto plazo. Knauf recordó una conversación con Guillermo en la que el príncipe admitió la dificultad de afrontar la situación, agravada por la presión mediática y las especulaciones en redes sociales sobre la salud de Catherine, mientras la pareja aún no había comunicado la noticia a sus hijos.

En noviembre de 2024, durante una visita a Sudáfrica, Guillermo profundizó en el impacto de este periodo. “Ha sido espantoso. Probablemente, el año más duro de mi vida. Intentar sobrellevar todo y mantener el rumbo ha resultado realmente difícil”, reconoció el príncipe de Gales. La princesa Kate, por su parte, compartió en julio de 2025, durante una visita a un hospital en Essex, que la recuperación no ha sido un proceso lineal y que ha atravesado momentos complicados.

La reaparición pública de Kate Middleton tras la remisión de su enfermedad marcó un punto de inflexión para la familia real. La princesa retomó progresivamente sus compromisos oficiales y, aunque admitió que la adaptación a la nueva normalidad no ha sido sencilla, manifestó su optimismo respecto al futuro.

Con su entrevista con Eugene Levy, Guillermo volverá a abordar lo que supuso para él el doble diagnóstico de cáncer en su familia, esta vez de una forma íntima y ante las cámaras de televisión. El episodio, titulado Living the Royal Life in the UK, forma parte de la serie The Reluctant Traveler de Apple TV+, donde Levy explora diferentes culturas y lugares emblemáticos.

En esta ocasión, el actor canadiense ha recibido la invitación personal del príncipe para recorrer el Castillo de Windsor y conversar sobre la vida cotidiana y los desafíos recientes de la familia real. Durante el encuentro, Guillermo comparte anécdotas familiares, como la importancia del descanso cuando se tienen tres hijos pequeños, y aborda con honestidad las dificultades de mantener la normalidad en medio de la adversidad.