La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

La Guardia Civil ha concluido que los audios que grabó Koldo García durante años en secreto y que la UCO encontró en un registro cuando el ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos fue detenido son verdaderos. Así lo ha certificado este jueves la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil, como ha adelantado El Mundo, según un informe que se acaba de presentar ante el Tribunal Supremo. En los ocho audios aparecen conversaciones con el propio Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, donde hablan del reparto de comisiones o de “repartirse” mujeres.

El informe afirma que “del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en los audios objeto de estudio", como aparece en el auto que este mismo jueves ha sentenciado el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa, Leopoldo Puente.

El juez ha decidido mantener en prisión provisional a Cerdán al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas. El exdiputado había solicitado la libertad alegando ser “inocente”, que está en prisión provisional basada en “pruebas sin cobertura constitucional” y que los audios “habrían sido obtenidos de manera ilícita”.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

En el Supremo, los implicados han negado en varias ocasiones que los audios sean reales. “Lo que sí le aseguro con total rotundidad, es que lo que la Guardia Civil llega a asegurar y a transcribir en el informe es completamente incierto”, declaró en el Supremo Santos Cerdán el 30 de junio. El pasado 23 de junio, Ábalos también sugirió que los audios podrían haber sido manipulados, al no reconocer su voz en las grabaciones. “No sé si están tratadas, señoría”, declaró ante el fiscal Alejandro Luzón".

Cerdán llegó a negar que la transcripción de los audios era “incierta”

El magistrado Puente, sin embargo, considera que las grabaciones constituyen el “indicio incriminatorio más intenso” contra Cerdán, pues en ellas habría reconocido de forma explícita tanto el cobro de comisiones ilegales como la entrega de parte de esas cantidades a Ábalos y a Koldo. En una de las cintas, incluso, se compromete a reclamar “la totalidad” de lo que les era debido. El juez recuerda que todas las obras mencionadas en esas conversaciones terminaron adjudicándose a Acciona en UTE con empresas locales menores, pese a no ser la oferta más ventajosa económicamente.

Además, el instructor señala que Cerdán ejercía un papel central en la presunta trama: no solo introdujo a Koldo en el Ministerio de Transportes tras el nombramiento de Ábalos, sino que se interesaba personalmente por licitaciones y proponía nombramientos clave en ADIF o en la Dirección General de Carreteras. Ese rol le situaba, según el auto, como “la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”.

Cerdán, en cambio, sostiene, según recoge Puente, que esas grabaciones responderían al supuesto “papel de agente encubierto o agente provocador” que su defensa atribuye a García. El magistrado rechaza este argumento y lo califica de “hipótesis” sin “del más mínimo apoyo indiciario”.