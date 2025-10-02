Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Avión Boeing 767 (REUTERS/David Ryder/File Photo)

Un vuelo de United Airlines entre París y Washington D. C. realizó un aterrizaje de emergencia tras registrarse un problema con los baños a bordo. Un problema técnico puede suponer un riesgo para todas las personas a bordo, de manera que las aerolíneas y pilotos cumplen normas estrictas ante estas situaciones.

El incidente, ocurrido el domingo, obligó a que el vuelo 331 regresara al aeropuerto Charles de Gaulle solo dos horas y media después de despegar, según informó Business Insider. La aeronave, un Boeing 767, había partido de la capital francesa alrededor de las 17:00 hora local y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Washington Dulles tras unas ocho horas de trayecto.

Aterrizaje de emergencia y segundo despegue

De acuerdo al portavoz de United Airlines, la decisión se tomó para “abordar un problema con los baños”. Datos de Flightradar24 confirmaron que el avión viró sobre el mar entre Escocia e Irlanda para retornar a territorio francés. La aerolínea indicó que el vuelo aterrizó sin incidentes y que los pasajeros fueron recolocados en la siguiente conexión disponible, tal como detalló Business Insider.

Tras el aterrizaje forzoso, United Airlines reorganizó el itinerario de los viajeros y utilizó el mismo avión para efectuar la travesía finalmente, pero con una demora superior a las 25 horas. De acuerdo con lo recogido por Business Insider, la aeronave volvió a despegar de París en dirección a Washington D. C. el lunes y aterrizó poco antes de las 21:00, hora del este estadounidense. La compañía ofreció alternativas para garantizar que todos los clientes pudieran llegar a su destino.

La fuente consultada subraya que estos desvíos se producen cuando los fallos afectan a los sistemas sanitarios, requisito esencial en trayectos de larga distancia. Un portavoz de United indicó que la reubicación y el cambio de avión ofrecen mayores facilidades logísticas cuando la compañía cuenta con instalaciones propias en el aeropuerto de origen, lo que contribuye a una resolución más ágil de incidencias técnicas.

Antecedentes recientes en otros vuelos

El caso de este vuelo entre Europa y Estados Unidos no constituye un hecho aislado. Business Insider recuerda que otros trayectos transoceánicos han enfrentado anulaciones o regresos inesperados debido a averías similares. En marzo, una aeronave de Air India con destino a Nueva Delhi tuvo que retornar a Chicago por una obstrucción masiva de los baños. La investigación interna concluyó que residuos domésticos y bolsos bloquearon las tuberías, imposibilitando su uso durante las nueve horas de viaje inverso.

En abril de 2024, otro avión de United Airlines que cubría la ruta entre Frankfurt y San Francisco también se vio obligado a regresar a su punto de origen tras detectar un desbordamiento en los servicios. Un mes antes, en una aeronave de KLM, ocho de los nueve baños presentaron fallos casi consecutivos durante un vuelo entre el continente europeo y América del Norte.

Situaciones de este tipo son poco frecuentes, pero las regulaciones obligan a garantizar los estándares mínimos de funcionamiento en los sistemas sanitarios para salvaguardar la seguridad y la comodidad del pasaje. Las compañías aéreas optan por retornar a un aeropuerto base ante la imposibilidad de reparar en vuelo este tipo de sistemas.