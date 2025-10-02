España

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Un Boeing 767 de United Airlines tuvo que aterrizar por una urgencia

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Avión Boeing 767 (REUTERS/David Ryder/File
Avión Boeing 767 (REUTERS/David Ryder/File Photo)

Un vuelo de United Airlines entre París y Washington D. C. realizó un aterrizaje de emergencia tras registrarse un problema con los baños a bordo. Un problema técnico puede suponer un riesgo para todas las personas a bordo, de manera que las aerolíneas y pilotos cumplen normas estrictas ante estas situaciones.

El incidente, ocurrido el domingo, obligó a que el vuelo 331 regresara al aeropuerto Charles de Gaulle solo dos horas y media después de despegar, según informó Business Insider. La aeronave, un Boeing 767, había partido de la capital francesa alrededor de las 17:00 hora local y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Washington Dulles tras unas ocho horas de trayecto.

Las colas en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas superan la hora y media de espera en el primer día de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad de Trablisa @pabloaviles68 / X)

Aterrizaje de emergencia y segundo despegue

De acuerdo al portavoz de United Airlines, la decisión se tomó para “abordar un problema con los baños”. Datos de Flightradar24 confirmaron que el avión viró sobre el mar entre Escocia e Irlanda para retornar a territorio francés. La aerolínea indicó que el vuelo aterrizó sin incidentes y que los pasajeros fueron recolocados en la siguiente conexión disponible, tal como detalló Business Insider.

Tras el aterrizaje forzoso, United Airlines reorganizó el itinerario de los viajeros y utilizó el mismo avión para efectuar la travesía finalmente, pero con una demora superior a las 25 horas. De acuerdo con lo recogido por Business Insider, la aeronave volvió a despegar de París en dirección a Washington D. C. el lunes y aterrizó poco antes de las 21:00, hora del este estadounidense. La compañía ofreció alternativas para garantizar que todos los clientes pudieran llegar a su destino.

La fuente consultada subraya que estos desvíos se producen cuando los fallos afectan a los sistemas sanitarios, requisito esencial en trayectos de larga distancia. Un portavoz de United indicó que la reubicación y el cambio de avión ofrecen mayores facilidades logísticas cuando la compañía cuenta con instalaciones propias en el aeropuerto de origen, lo que contribuye a una resolución más ágil de incidencias técnicas.

La policía detiene una avioneta supuestamente robada en el aeropuerto de Vancouver (Canadá)

Antecedentes recientes en otros vuelos

El caso de este vuelo entre Europa y Estados Unidos no constituye un hecho aislado. Business Insider recuerda que otros trayectos transoceánicos han enfrentado anulaciones o regresos inesperados debido a averías similares. En marzo, una aeronave de Air India con destino a Nueva Delhi tuvo que retornar a Chicago por una obstrucción masiva de los baños. La investigación interna concluyó que residuos domésticos y bolsos bloquearon las tuberías, imposibilitando su uso durante las nueve horas de viaje inverso.

En abril de 2024, otro avión de United Airlines que cubría la ruta entre Frankfurt y San Francisco también se vio obligado a regresar a su punto de origen tras detectar un desbordamiento en los servicios. Un mes antes, en una aeronave de KLM, ocho de los nueve baños presentaron fallos casi consecutivos durante un vuelo entre el continente europeo y América del Norte.

Situaciones de este tipo son poco frecuentes, pero las regulaciones obligan a garantizar los estándares mínimos de funcionamiento en los sistemas sanitarios para salvaguardar la seguridad y la comodidad del pasaje. Las compañías aéreas optan por retornar a un aeropuerto base ante la imposibilidad de reparar en vuelo este tipo de sistemas.

Temas Relacionados

AviónVuelosAvionesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago para que los niños de 2 a 4 años me hagan caso”

A esta edad, la mayoría de los niños comienzan a explorar los límites de la autoridad de sus padres, por lo que conviene tener en cuenta ciertas estrategias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

La ‘vuelta al cole’ impulsa el mercado laboral y la construcción y el sector servicios reducen el desempleo

El paro baja en 4.846

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

El testimonio de Rafael Zafra revela cómo las condiciones laborales en la hostelería alemana superan los salarios y la estabilidad de muchos médicos españoles gracias a varias diferencias culturales

Un español que ha trabajado

José Luis Marín, psiquiatra, sobre la esperanza de vida: “Es más importante el código postal que el código genético”

El estrés crónico derivado de la inseguridad económica y la precariedad laboral activa mecanismos fisiológicos que afectan negativamente la salud

José Luis Marín, psiquiatra, sobre

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

La entidad también detectó que la empleada falseaba el sistema de registro horario, ratificando entradas y salidas ficticias que no coincidían con su presencia real en el puesto de trabajo

Procedente el despido de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de la

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel intercepta más de 20 barcos pero uno llega a 15 km de la Franja

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”