Un avión privado se estrella durante una exhibición aérea ante los espectadores: el piloto sufrió “pérdida de consciencia”

En esta imagen de archivo, un avión de combate Dassault Rafale participa en una demostración aérea en la Feria Aérea de París, en Le Bourget, al norte de París, Francia, el 19 de junio de 2023. (AP Foto/Lewis Joly, archivo)

El 16 de agosto de 2024, sobre las 17:00 horas, un avión privado se estrelló en la bahía de Lavandou (Var), entre Tolón y Saint-Tropez, durante un espectáculo de la Patrulla de Francia que estaba programado para el 80.ºaniversario del desembarco del otro Día D. El cuerpo del piloto, un hombre de 65 años, fue encontrado sin vida, según anunció la perfectura de Var.

La Cross Med, la Dirección Interregional del Mar Mediterráneo, coordinó las operaciones de búsqueda con recursos del servicio departamental de bomberos y rescate del Var y de la gendarmería marítima.

Avión legendario y espectáculo cancelado

La perfectura de Var indicaba a través de su cuenta en la red social X el modelo de la aeronave, un avión legendario sin asiento eyectable: un Fouga Magister, que según la Fuerza Aérea y Espacial, pertenecía a una asociación.

El espectáculo aéreo estaba programado para comenzar a las 16:30. El espectáculo, programado para conmemorar el desembarco en Provenza, fue finalmente suspendido y luego cancelado definitivamente tras el accidente y la emoción de los espectadores. La Patrulla de Francia, mientras tanto, regresó a la base de Hyères (Var), según indica el medio 20 minutes.

Desfile militar en París de la Fiesta Nacional francesa del 14 de julio. EFE/José Rocha/Archivo

Esa semana del 15 de agosto estuvo marcada por los desastres aéreos en Francia, ya que el miércoles a mediodía dos cazas Rafale colisionaron en Meurthe-et-Moselle. Un piloto logró escapar de su avión, pero dos soldados, un piloto instructor y su alumno, fallecieron en el accidente.

Informe final y conclusiones

Más de un año después del accidente, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) acaba de publicar su informe y concluyó que el hombre de sesenta años sufrió una pérdida de consciencia durante el vuelo “bajo factor de carga positivo”. El factor de carga se refiere a la aceleración que siente el piloto debido a la gravedad. Cuando es positivo, es decir, se corresponde a un ascenso rápido, puede causar pérdida de consciencia al forzar la sangre hacia abajo. Cuando es negativo, durante un descenso rápido, puede causar riesgos para el cerebro y los ojos.

Los investigadores explicaron que: “Es muy probable que el piloto experimentara una alteración de la consciencia, o incluso la perdiera, debido a la aceleración positiva experimentada durante la maniobra”. “La altura de vuelo, de aproximadamente 400 pies (121,92 metros), no le permitió recuperar sus facultades”.

Foto del martes de jets Alpha de la Fuerza Aérea de Francia durante la celebración del Día de la Bastilla en París. (REUTERS/Benoit Tessier)

En su informe, la BEA explica que, antes de impactar contra el mar, el piloto realizó varias maniobras aéreas que incluían viajes cerrados y diversos grados de alabeo. En particular, realizó una maniobra de “oreja” para volver al eje de presentación, que incluía un giro de tres cuartos en ascenso a la derecha. “Cuando se encontraba frente al puerto de Bormes-les-Mimosas y cerca de él, y probablemente a la vista del puerto de Le Lavandou, dos puntos clave en el eje de presentación, el piloto ajustó el viraje para reincorporarse al eje”, añaden los investigadores. Esta maniobra de descenso aumentó de manera considerable el factor de carga del piloto.

Según el informe, el director de vuelo y su adjunto, responsables de la gestión del proyecto del espectáculo aéreo, afirmaron que “los pocos segundos del vuelo de presentación, antes de la colisión con la superficie del Mar, les parecieron anormales, como si no hubiera nadie a bordo”. El caso está cerrado para la BEA, que reitera en su sitio web que sus investigadores tienen comoobjetivo mejorar la seguridad aérea y no determinar fallos o responsabilidades.