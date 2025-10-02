España

Más de 170.000 argentinos adquieren la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’ para descendientes de exiliados republicados

Es el país que ha registrado un mayor número de solicitudes, con 366.579, lo que representa el 40% del total de peticiones de todo el mundo

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar

174.277 descendientes de exiliados y exiliadas españoles en Argentina han adquirido el derecho a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor hace tres años. Se trata del país que ha registrado un mayor número de solicitudes, con 366.579, lo que representa el 40% del total de peticiones. De ellos, más de 170.000 ya tienen aprobado el trámite y 61.499 constan como inscritos.

Con datos a 31 de julio de 2025 -los más recientes, actualizados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática- son 876.321 las personas que han solicitado la ciudadanía española en todo el mundo. De ellos, ya tienen consolidado su derecho 414.652 descendientes, pero solo 237.145 ya están inscritos y con su pasaporte entregado. Hasta la fecha, las solicitudes concedidas representan solo el 27 % de todas las presentadas. El proceso avanza lentamente por el aluvión de solicitudes enviadas. De hecho, el plazo para tramitarla era, inicialmente, de dos años a partir de octubre de 2022, cuando la normativa entró en vigor. Pero la demanda fue tal que se resolvió prorrogar un año más la posibilidad de solicitarla. Así, el 22 de octubre de 2025 será el último día habilitado para entregar los formularios y la documentación.

La Disposición adicional octava la ley -popularmente llamada 'ley de nietos‘ en ámbito hispanoamericano- establece que los hijos o nietos de los españoles que recurrieron al exilio durante la Guerra Civil o la dictadura franquista “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual” pueden adquirir la nacionalidad española que habrían tenido sus familiares de no haber tenido que marcharse al extranjero.

Cuatro de cada 10 peticiones llegan desde Argentina

Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes son las oficinas consulares de España en los distintos países. Y, hasta finales de noviembre de 2024, recibieron un total de 351.266 solicitudes, casi 125.000 más que desde la entrada en vigor a finales de 2023. Más de un 95% de estas peticiones se recibieron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami y la mayoría de ellas llegan desde Argentina.

En 2025, con los datos hasta el primer semestre, se han recibido un total de 298.701 solicitudes. Los cinco consulados en Argentina recibieron 366.579, lo que representa un 42% de las peticiones. Por su parte, el Consulado General de España en Cuba recibió 107.338 solicitudes, lo que supone un 12,24%. El siguiente país con más peticiones fue Brasil, con el 10,97%; México, con el 9,71%; Chile, que acumula el 5,04%; y Venezuela, con el 2,45% del total.

Ofrenda floral a los desaparecidos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó el miércoles durante el acto homenaje que se celebra anualmente en el monumento a los españoles víctimas de la dictadura argentina (1976 y 1983) en los jardines de la Embajada de España en Argentina. En declaraciones a la prensa, aseguraba que “era de justicia que hubiera una ley que diera respuesta a todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir de España por la llegada del totalitarismo”.

El ministro de Política Territorial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó el miércoles durante el acto homenaje que se celebra anualmente en el monumento a los españoles víctimas de la dictadura argentina. (Gobierno de España)

Durante la ofrenda floral a los españoles y españolas desaparecidos en la dictadura argentina, Torres ha indicado que existe un primer listado de 135 víctimas, que se irá ampliando a medida que se vayan conociendo.

Temas Relacionados

Memoria históricaMemoria democráticaFranquismoGuerra Civil españolaLey de nietosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Según el Esade Gender Monitor 2025 una de cada cinco trabajadoras rechaza altos cargos por miedo a perder su vida personal y el 91% cree que las nuevas generaciones seguirán sacrificándose para llegar a la cima

El ‘techo de cristal’ persiste:

Cómo detectar si tu jefe es un psicópata, según una experta en acoso laboral

Alicia sufrió acoso laboral y ahora se dedica a ayudar a personas en su misma situación

Cómo detectar si tu jefe

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

El tribunal ha fundamentado su decisión en la imposibilidad de acreditar de manera concluyente la existencia de un engaño, elemento indispensable para la configuración de este delito

Una anciana vende la mitad

Juan Nattex, experto en sueño: “Las personas que duermen mal y se levantan cansadas cometen este error”

Un correcto descanso favorece directamente la concentración, la productividad y el estado de ánimo

Juan Nattex, experto en sueño:

Los embalses de agua se encuentran al 55,01 % de su capacidad este jueves 2 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una anciana vende la mitad

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Israel intercepta trece barcos de la Flotilla que se dirige a Gaza: trasladan a españoles “sanos y salvos”, entre ellos Ada Colau, a puertos israelíes

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

ECONOMÍA

El ‘techo de cristal’ persiste:

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

España, entre los países con la electricidad más barata de Europa: las renovables bajan la factura un 32% y el gas pierde peso en la fijación de precios

Alquiler imposible: los jóvenes españoles empiezan a fingir estar en pareja para poder conseguir piso

Las donaciones de vivienda de padres a hijos se disparan un 67% en 7 años por la dificultad de los jóvenes para comprarlas

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”