Las joyas de la Casa de Alba que Bárbara Mirjan podría llevar en su boda: una corona del S.XIX, una diadema centenaria y el brazalete de Genoveva

El calendario social del otoño de 2025 tiene una cita marcada en rojo. Este sábado, 4 de octubre, la capital andaluza se vestirá de gala para acoger la boda de Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo, una unión que promete convertirse en uno de los acontecimientos más recordados del año. La ceremonia religiosa está prevista a las 13:30 horas en la iglesia del Cristo de los Gitanos, templo cargado de tradición en el corazón de Sevilla. Tras el “sí, quiero”, la celebración se trasladará hasta Las Arroyuelas, la finca familiar en Carmona, donde más de 300 invitados disfrutarán de una recepción marcada por la elegancia y el sabor andaluz.

El vestido de la novia es, como en toda boda de alta sociedad, una de las incógnitas más comentadas. Lo que ya se sabe es que será una creación de Navascués, firma que se ha convertido en un referente de la moda nupcial española. El estilo boho-chic que caracteriza a Bárbara invita a pensar en un diseño fresco, con guiños a la naturalidad, pero sin renunciar a la sofisticación que requiere un enlace de estas dimensiones.

La elección de los complementos también es motivo de interés. Sobre todo, ante la duda sobre si la novia se decantará por una de las tiaras históricas de la Casa de Alba o si, como hicieron otras mujeres que se integraron en la familia, preferirá lucir un tocado más discreto. Y es que el joyero de los Alba custodia auténticas piezas de museo. Entre ellas, tres joyas que podrían acompañar a Bárbara Mirjan en su camino al altar.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

La corona ducal

Es, probablemente, la pieza más representativa de la familia. Realizada en diamantes y esmeraldas, se distingue por los ocho florones en forma de hoja de apio que coronan su estructura, símbolo heráldico de los duques de Alba. Su historia se remonta a María Francisca de Sales Portocarrero, conocida como Paca Alba, quien la recibió como regalo de boda de su hermana, la emperatriz Eugenia de Montijo.

Décadas más tarde, Cayetana Fitz-James Stuart la lució en su puesta de largo en el Palacio de las Dueñas en 1943 y en numerosas ocasiones posteriores. Tanto llegó a identificarla con su personalidad que la convirtió en uno de los iconos de la casa. Incluso Sofía Palazuelo, esposa del actual duque de Huéscar, posó con ella en unas fotografías que hoy se exhiben en el Palacio de Liria.

Sofia Palazuelo en una imagen expuesta en el Palacio de Liria (@spanishroyaljewels).

La diadema imperial

También llamada tiara de la Emperatriz Eugenia, esta joya destaca no solo por su diseño de perlas y diamantes, sino por su enorme valor histórico. Tras la muerte del único hijo de la emperatriz, pasó a manos de su sobrino Jacobo Fitz-James Stuart en 1920. Se trata de la elección de Cayetana de Alba en su primera boda con Luis Martínez de Irujo en 1947, y más tarde la lució Eugenia Martínez de Irujo en su enlace con Fran Rivera en 1998. Hoy, la madre de Tana Rivera conserva la pieza, que sigue siendo una de las más reconocibles del patrimonio familiar.

Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo en su boda (EUROPA PRESS).

El brazalete convertido en tiara

La tercera opción es una joya más modesta, pero cargada de simbolismo. Se trata de un brazalete de diamantes de Ansorena, regalo de Luis Martínez de Irujo a Cayetana en su pedida de mano. La duquesa lo usó en su boda y, años después, lo transformó en un complemento habitual para ocasiones señaladas. De hecho, en 2005, Genoveva Casanova lo llevó como tiara en su boda con Cayetano Martínez de Irujo, demostrando la versatilidad de la pieza y reforzando su carácter sentimental dentro de la familia. Por ello, es posible que Bárbara Mirjan evite llevarla en el enlace.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo (REVISTA ¡HOLA!).

La decisión de llevar estas piezas recae completamente en la novia y las últimas que han entrado en la Casa de Alba, como Belén Corsini o la propia Sofía Palazuelo, eligieron looks más sencillos, prescindiendo de las tiaras para apostar por peinetas y tocados.

De optar por alguna de estas piezas, Bárbara marcaría un punto de inflexión, recuperando una tradición que parece haberse enfriado en la última década. Y lo haría en un escenario inmejorable: Sevilla, la ciudad con la que tanto se identificaba Cayetana de Alba y que hoy vuelve a situarse como epicentro de la vida social española.