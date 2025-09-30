España

Jacobo Fitz-James, el gran ausente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: los tres motivos que impiden su presencia en el enlace

El tercer hijo de la duquesa de Alba ha enviado una carta al palacio de Liria explicando los motivos por los que no podrá acudir a la boda

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Jacobo Fitz James Stuart y
Jacobo Fitz James Stuart y Martínez de Irujo e Inka Martí salen del Palacio de Liria, a 20 de julio de 2022, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Sevilla volverá a vestirse de gala este sábado para acoger una de las citas sociales más señaladas del año: la boda entre Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona, y Bárbara Mirjan, su pareja desde hace casi una década. La ceremonia religiosa se celebrará al mediodía en la iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo cargado de simbolismo en la capital andaluza, y reunirá a personalidades de la aristocracia española, así como a familiares y amigos cercanos de los novios.

El protocolo de los novios refleja que el apego de Cayetano por sus costumbres va más allá. El duque de Arjona llegará al templo en un carruaje acompañado de su hija Amina, que ejercerá de madrina. El propio novio vestirá el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, institución de la que es miembro. Por su parte, Bárbara Mirjan hará su entrada en otro coche de caballos, en este caso junto a su padre, que actuará como padrino. La imagen de los carruajes de la Casa de Alba recorriendo las calles hasta el templo promete ser uno de los momentos más icónicos de la jornada.

Para Cayetano, esta será su segunda boda, mientras que para Bárbara será la primera. La pareja se conoció hace nueve años en Marbella y, desde entonces, ha consolidado una relación discreta, alejada de los focos. Con el paso del tiempo, el enlace se ha convertido también en un punto de encuentro para los hermanos del duque de Arjona, cuya relación no siempre ha estado exenta de tensiones.

Durante años, las diferencias entre Cayetano y algunos de sus hermanos mayores, en especial Alfonso y Jacobo, marcaron distancias dentro de la Casa de Alba. Tras el fallecimiento de la duquesa, los desacuerdos por cuestiones patrimoniales y por el papel que Cayetana otorgó a Cayetano en la gestión de negocios familiares generaron un ambiente complicado. Sin embargo, la boda parecía la oportunidad para limar asperezas y reunir de nuevo a todos.

A pesar de ello, no todos los hermanos estarán presentes en este día tan señalado. Según ha informado Vanitatis, Jacobo Fitz-James Stuart, conde de Siruela, comunicó por carta su imposibilidad de asistir, tanto a la ceremonia en la iglesia como al convite posterior en la finca Las Arroyuelas. El escrito, enviado al palacio de Liria, expone tres razones principales que justifican su ausencia.

Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez
Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

La primera está vinculada a su trayectoria profesional: la editorial Atalanta, que fundó en 2005, celebra el 3 de octubre su vigésimo aniversario. La efeméride coincide, además, con sus 45 años de carrera como editor, desde que en 1980 publicara su primera obra, La muerte del rey Arturo.

El segundo motivo apunta a su esposa, la artista Inka Martín, recientemente galardonada con el premio Aglay en Canarias. La pareja se encuentra inmersa en una campaña de promoción en las islas y en encuentros con libreros, lo que dificultaba cualquier desplazamiento a Sevilla.

El tercer punto de su misiva menciona un viaje previsto a Inglaterra en esas mismas fechas. Allí, el matrimonio debía participar en una reunión con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), iniciativa medioambiental impulsada por el rey Carlos III, vinculada al proyecto Airhon en Salamanca.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Un día clave para Cayetano y Bárbara

Más allá de esta ausencia significativa, el enlace simboliza un momento de plenitud personal para Cayetano Martínez de Irujo. El jinete, que siempre mantuvo una relación cercana con su madre, la duquesa de Alba, ha encontrado en Bárbara una compañera estable y discreta que ha preferido mantenerse en segundo plano en los últimos años, sin interferir en las dinámicas familiares.

El banquete posterior se celebrará en Las Arroyuelas, la finca del propio duque de Arjona, donde se espera un ambiente distendido tras la ceremonia religiosa. Allí se reunirán representantes de la alta sociedad, amigos íntimos de la pareja y, por supuesto, los miembros de la familia Alba que sí han confirmado su asistencia.

Aunque la ausencia de Jacobo recordará que no todas las heridas están cerradas, la cita del sábado también puede interpretarse como un paso hacia la unión familiar. Alfonso, actual duque de Alba, y el resto de los hermanos estarán presentes para acompañar a Cayetano en un día que marcará un antes y un después en su vida personal.

