Cayetano Martínez de Irujo revela el motivo de su ruptura con Mar Flores: “Le descubrí que se fue de viaje con Javier Merino”

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen de archivo (Europa Press)

La publicación de las memorias de Mar Flores, Mar en calma, ha vuelto a traer al presente muchas de las portadas que la modelo protagonizó allá por los años 90. Y es que, además de su faceta profesional, su vida sentimental también dio mucho de qué hablar. Al margen de sus relaciones con Carlo Costanzia Di Costiglione, Alessandro Lequio o Fernando Fernández Tapias, uno de los vínculos que acaparó todos los focos fue el que tuvo con Cayetano Martínez de Irujo.

Aunque, actualmente, el duque de Arjona se encuentra plenamente centrado en su boda con Bárbara Mirjan, a quien le dará el ‘sí, quiero’ el próximo 4 de octubre en la iglesia Cristo de los Gitanos de Sevilla, lo cierto es que no ha podido evitar situarse en el centro de los focos tras la publicación del libro. Y es que el aristócrata intenta evitar que cualquier otro tema empañe su etapa. Sin embargo, su pasado sentimental le persigue.

La historia de amor entre Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores se remonta a 1999, cuando después de su ruptura con Carlo Costanzia, el amor volvió a tocar su puerta. Aunque su relación duró dos años, lo cierto es que ambos terminaron en malos términos, según ha afirmado el hijo de la duquesa de Alba a su círculo íntimo. Declaraciones que este miércoles, 17 de septiembre, saca a la luz Semana. “Mar es un personaje que ha pasado a la historia y no quiero saber nada de ella”, ha asegurado a la revista del corazón, añadiendo que la modelo ha sido la peor mujer que ha pasado por su vida.

Mar Flores en una imagen de archivo (Europa Press)

Mientras la madre de Carlo Costanzia sostiene en su libro que durante la relación fue un apoyo importante para el aristócrata, la versión de duque de Arjona difiere. Cayetano Martínez de Irujo ya mencionó este episodio en su biografía publicada en 2019, De Cayetana a Cayetano. Sin embargo, por entonces, aquellas declaraciones no vieron la luz. Ahora, él ha dado su autorización para que estas puedan reproducirse. Y así las publica en exclusiva Semana:“No es verdad que me ayudara económicamente. De hecho, tuve que vender algunas cosas para mantener ese nivel de vida. Los dos años que estuvimos, me costaron más que cinco años con alguna otra novia”.

El verdadero motivo de su ruptura con Mar Flores

Otras de las declaraciones recogidas por la publicación son las que hacen alusión al motivo que le llevó a poner fin a su historia de amor con la madrileña. El duque de Arjona ha sacado a la luz un dato nunca antes compartidos públicamente. Lo primero que ha dejado claro es que, al contrario de lo que se ha dicho, en la que unas fotos publicadas en la revista Interviú habrían sido el detonante del distanciamiento, la pareja continuó unida durante un tiempo después de aquel episodio. Según su testimonio, fue otro acontecimiento el que precipitó la ruptura definitiva.

“La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino... Esa fue la verdadera causa de la ruptura”, cuenta Martínez de Irujo, descartando así la versión que había circulado sobre el motivo de la separación.

Mar Flores (Europa Press)

“Era una mujer maquiavélica y fría”

El jinete también hizo autocrítica respecto a la manera en que defendió a Mar Flores en situaciones familiares complicadas, especialmente durante el matrimonio de su hermana, cuando la presencia de la modelo resultaba incómoda. “En ese momento hice lo que pensaba que tenía que hacer, pero hoy lamento profundamente haber puesto a mi madre y a mi hermana contra la pared”.

En su autobiografía, sin mencionar directamente a la modelo, Martínez de Irujo la describe como “la horma de mi zapato en el peor de los sentidos” y afirma que la relación lo llevó a experimentar una situación completamente nueva para él, distinta a cualquier vínculo anterior. “Yo iba por la vida como si fuera Tarzán, Supermán o Rodolfo Valentino, hasta que viví un romance con una modelo (Mar) que era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos. Yo, que había conquistado a todas las mujeres en cualquier lugar del planeta, que pensaba que todas estaban a mi disposición, saboreé mi propia medicina“.

“Era una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad: no conseguí averiguar qué había tras sus ojos marrones sin profundidad, me miraban, pero no lograba traspasarlos, solo percibía una oscuridad infinita. La misma oscuridad del personaje. Con ella me porté muy bien y me retiré en silencio al comprobar que la mentira estaba instalada en la relación desde el principio”, sostiene.