Los detalles de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: su hija con Genoveva Casanova como madrina, el enclave y la fecha

Tras diez años de relación, el duque de Arjona y la joven, 32 años menor que él, se darán el ‘sí, quiero’

Foto de archivo de Bárbara
Foto de archivo de Bárbara Mirján y Cayetano Martínez de Irujo. (José Ramón Hernando/Europa Press)

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se encuentran preparando todos los detalles de su boda. Fue en el año 2016 cuando el amor volvió a tocar la puerta del hijo de la duquesa de Alba tras su ruptura con Genoveva Casanova, con quien formó una familia con la llegada de sus dos hijos. Entonces, su historia de amor acaparó todos los focos. Y es que la mujer que ha conquistado su corazón es Bárbara Mirjan, una joven estudiante 32 años menor que él.

Diez años después de que ambos decidieran empezar su noviazgo, los dos han dado un importante paso en su relación. Haciendo caso omiso a la polémica que se desató por su diferencia de edad, han demostrado que se encuentran plenamente felices. Y prueba de ello es que están a punto de unir sus vidas en matrimonio.

De acuerdo con la información manejada por Informalia, la ceremonia se celebrará el próximo 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, mientras que la recepción y la fiesta posterior tendrán lugar en la finca Las Arroyuelas, lugar de residencia habitual del duque de Arjona. El acontecimiento prevé congregar a numerosos representantes de la aristocracia y la alta sociedad, marcando un hito en el calendario social de la temporada.

Cayetano Martínez de Irujo y
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján en una imagen de archivo. (Europa Press)

¿Quién será la madrina de la boda?

Una de las grandes incógnitas es quién ejercerá el papel de madrina. Si bien se sugería que Eugenia Martínez de Irujo, hermana del duque de Arjona, asumiría ese rol, finalmente será Amina, la hija del propio Cayetano y de Genoveva Casanova, quien lo acompañará al altar. Ha sido el medio Informalia el que confirmado esta información con el propio aristócrata, quien también lo afirmó en una entrevista para ¡Hola! que vio la luz en su edición de este miércoles, 13 de agosto.

Según se ha conocido a través de la entrevista concedida por Cayetano Martínez de Irujo desde su finca Las Arroyuelas, propiedad de 1.500 hectáreas situada a las afueras de Sevilla, la elección responde a una prioridad familiar y personal. El aristócrata, de 62 años, resaltó el significativo vínculo que mantiene con su hija y recordó la estrecha relación que en su infancia mantuvo con Eugenia, de 56 años. “Era la niña de mis ojos… hasta que nació mi hija”, expresó Cayetano a ¡Hola!, señalando el giro que supuso la paternidad en su vida.

Cayetano Martínez de Irujo saliendo
Cayetano Martínez de Irujo saliendo de casa de Genoveva Casanova junto a su hija Amina. (Europa Press)

La relación entre los hermanos Martínez de Irujo ha atravesado etapas de distanciamiento en los últimos años, una situación que el propio Cayetano reconoció en la citada entrevista. “Hemos vuelto a tener relación, aunque no de la misma manera. Hay otro tipo de relación”. Un acercamiento clave se produjo durante la pasada Nochevieja, cuando ambos recibieron juntos el 2025, instante que quedó reflejado en fotografías difundidas en redes sociales por Cayetano. Esta reconciliación se consolidó con el paso de los meses.

El reencuentro más reciente entre los hermanos tuvo lugar el último fin de semana, cuando fueron vistos en buena sintonía en una noche flamenca celebrada en Sotogrande. Las imágenes describen un ambiente familiar y distendido, en el que Cayetano asistió junto a Bárbara Mirjan y su hija Amina, mientras Eugenia se mostró acompañada por su esposo, Narcís Rebollo, y su hija Tana. La joven Tana, además, enfrenta una nueva etapa tras su ruptura con Manuel Vega, después de casi cuatro años de relación. El evento, celebrado en el marco del Festival Flamenco Trocadero, incluyó actuaciones de Antonio Carmona y Alba Molina, bajo la organización de María de la Luz del Prado, duquesa de Tarifa.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

El acercamiento en la familia ha propiciado el clima adecuado para que Cayetano y Bárbara, tras diez años de relación, decidieran dar el paso hacia el matrimonio. “Para Cayetano era muy importante que Eugenia estuviera en la boda”, destacan fuentes cercanas al entorno familiar. Subrayan, además, que la duquesa de Montoro “está volcada desde el primer momento en los preparativos” y que la celebración constituye una fuente de especial ilusión para ella.

