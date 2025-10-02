España

Las infantas Elena y Cristina, juntas en un acto oficial por primera vez en año y medio: el evento al que asistirán

Las hermanas de Felipe VI no compartían agenda desde mayo de 2024, cuando visitaron un colegio en San Sebastián de los Reyes (Madrid) que lleva sus nombres

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Las infantas Elena y Cristina,
Las infantas Elena y Cristina, en una fotografía de archivo. (Chris Jackson/REUTERS)

Las infantas Elena y Cristina protagonizarán esta semana una estampa poco habitual. Las hermanas del rey Felipe VI asistirán juntas a un acto oficial por primera vez en casi año y medio.

Según ha adelantado ¡Hola!, Elena y Cristina están “ilusionadísimas” por participar juntas en un evento público. Será este domingo 5 de octubre cuando las dos acudan al Homenaje a la Bandera en Torrejón de Ardoz, una de las celebraciones más emblemáticas de las fiestas patronales del municipio madrileño.

El acto central se desarrollará en la Plaza de España y sus alrededores, con un desfile aéreo y terrestre en el que participarán unidades militares, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil. El momento más esperado llegará con la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, cuyos integrantes realizarán saltos portando la bandera nacional, según detalla la citada revista.

Además, en el parking sur de la estación de Cercanías, las infantas y las autoridades invitadas, entre ellas el presidente del Senado y exalcalde de la ciudad, Pedro Rollán, podrán observar una exposición de vehículos y equipamiento militar, como el blindado VAMTAC ST-5 de la BRIPAC, un autobomba, un vehículo ligero de la UME, un autobús de captación del Ejército del Aire, la cabina Mirage F1, la pista de aplicación de la Escuadrilla de Honores y el helicóptero Eco Charlie 135 de la Guardia Civil. El Museo del Automóvil, que alberga coches históricos, algunos pertenecientes a la Casa Real, abrirá sus puertas de manera gratuita entre las 10:30 y las 14:20.

Significativa aparición

La presencia de las infantas en este acto reviste un significado especial, ya que no coincidían en un evento oficial desde su visita conjunta a un colegio de San Sebastián de los Reyes en mayo de 2014. Aunque sus agendas públicas rara vez se cruzan, su entorno asegura que ambas están “ilusionadísimas” ante la oportunidad de compartir este homenaje, lo que subraya la relevancia de su reencuentro en el contexto de la familia real.

El árbol genealógico de la Familia Real española

El programa de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz, que comenzó el viernes 3 de octubre, incluye otros eventos destacados como conciertos gratuitos de Rozalén y Paloma San Basilio, sesiones de los DJ’s Alex Martini y Alvama Ice, una Misa Mayor en la iglesia de San Juan Evangelista, una exhibición del Grupo Canino de la Policía Local y la solemne procesión de la Virgen del Rosario. El día culminará con un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Mayor, completando así una jornada repleta de actividades para vecinos y visitantes.

A pesar de que las infantas residen en países diferentes y sus hijos ya son mayores, lo que complica la coincidencia de sus agendas, mantienen una relación personal muy estrecha. En el ámbito privado, es habitual verlas juntas en celebraciones familiares, como la boda de su prima Teodora de Grecia o en visitas a su padre, el rey Juan Carlos, en Abu Dabi. Desde la llegada al trono de Felipe VI, solo han compartido un acto oficial, lo que otorga aún más relevancia a su presencia conjunta en Torrejón de Ardoz.

Infanta ElenaInfanta CristinaFamilia real españolaCasa Real EspañaRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

