El gran paso al frente de la infanta Sofía: acudirá por primera vez a la recepción del Día de la Hispanidad

La princesa Leonor y la infanta Sofía han empezado el curso con ilusión y nuevos retos por delante. Mientras la heredera al trono ha ingresado en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, su hermana pequeña ha iniciado su carrera universitaria en el Forward College, donde estudiará en tres campus distintos durante los próximos años.

El primero de ellos está en Lisboa, ciudad en la que ya se la ha visto protagonizar su primer posado oficial. Allí se aloja en una residencia en el barrio de Benfica, con habitación privada, zonas comunes y servicios pensados para facilitar su estancia. A pesar de esta nueva etapa académica, Zarzuela ha confirmado que la infanta Sofía participará en un acto muy especial: el desfile del Día de la Hispanidad.

Han pasado cuatro años desde la última vez que asistió, en 2021, cuando la pandemia marcó las medidas de seguridad del evento. Desde entonces, cada 12 de octubre se ha visto a Felipe VI y a la reina Letizia acompañados solo por Leonor. Este 2025, al caer domingo y encontrarse en Portugal, Sofía regresará a este acto y estará también en la recepción oficial en el Palacio Real, junto a sus padres y su hermana. Una presencia que refuerza su papel dentro de la institución. Será la primera vez que lo haga.

La princesa Leonor, ‘ausente’ en el desfile del 12 de octubre

Aunque Leonor acaparará todas las miradas, no participará en el desfile militar como miembro de las Fuerzas Armadas. Según Monarquía Confidencial, fuentes oficiales de la Casa del Rey explican que, a pesar de contar ya con dos formaciones militares, la princesa no se incorporará aún a la parada. “Que Leonor no desfile no resta relevancia a su papel”, aseguran, dejando claro que su protagonismo sigue siendo clave.

En cualquier caso, su presencia se dejará notar en los momentos más simbólicos del día. Tras el izado de la bandera, será la encargada de rendir homenaje a los Caídos, uno de los instantes más emotivos de la jornada. También podrá seguir la exhibición aérea de los cadetes de su misma academia y estará, junto a sus padres y su hermana, en la recepción del Palacio Real.

Este septiembre ha marcado un antes y un después en la proyección pública de las hijas de los reyes. Leonor no solo ha iniciado su formación en Murcia, sino que además se la vio en Navarra durante la conmemoración de su título de princesa de Viana, en una visita que incluyó lugares emblemáticos como Olite o el Monasterio de Leyre. Allí, incluso llegó a eclipsar a la reina Letizia en varios momentos, con gestos espontáneos que dejaron patente su creciente seguridad.