La huelga de estudiantes por Palestina vacía universidades e institutos: “La historia se repite pero ahora televisada y a todo color”

En varias ciudades de toda España, los alumnos se manifiestan para visibilizar su rechazo a la guerra y exigir la ruptura total de relaciones con Israel

Por María Santos Viñas

Participantes con carteles y pancartas
Participantes con carteles y pancartas durante la manifestación convocada este jueves, 2 de octubre de 2025, en Madrid por el Sindicato de Estudiantes. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Bajo el el lema “Paremos el genocidio contra el pueblo palestino”, miles de estudiantes han secundado la huelga convocada este jueves por Sindicato de Estudiantes en todo el país para pedir la ruptura total de relaciones con Israel. Este acto de protesta se enmarca en la ola de movilizaciones que recorre toda Europa y que tendrán continuidad el 4 y 5 de octubre en otros sectores.

“Todos los que hemos estudiado qué fue el Holocausto contra la comunidad judía, los guetos y las cámaras de gas, no podemos sino pensar en que la historia se repite pero ahora, televisada y a todo color”, denuncia la organización, que también ha convocado una manifestación que ya marcha desde las doce del medio día por varias ciudades de todo el país. A través de sus redes sociales, han informado de que en en Madrid, Bilbao, Valencia, y Sevilla ya han empezado las protestas. “Somos decenas de miles de estudiantes en las calles, de norte a sur, de este a oeste. Una huelga estudiantil histórica contra el genocidio sionista y sus patrocinadores”, reza un tuit, en el que aseguran un seguimiento de 200.000 personas en “las calles de todos los territorios”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ahora ha dado un giro en su lenguaje fruto de la movilización social. Tras dos años sin pronunciar la palabra “genocidio”, ahora ha anunciado medidas como el embargo de armas que no sólo llegan tarde, sino que siguen sin materializarse. Por eso, la acción directa y alzar nuestra voz es el único camino“, afirman.

Concentraciones del Sindicato de Estudiantes por Palestina en España

  • Madrid: la marcha cruza desde Atocha hasta Sol desde las 12 del medio día.
  • Cataluña: dos concentraciones, una en Barcelona en la Plaza de la Universitat y otra en Tarragona en la Plaza del Imperial Tàrraco
  • Comunidad Valenciana: cuatro concentraciones, en Valencia en la Facultat de Geografia i Història, en Castellón en la Plaza Maria Agustina, en Alicante en las Escaleras del Jorge Juan y en Elche en la Plaza de Baix.
  • Andalucía: siete concentraciones, una en Sevilla en la Plaza Nueva, otra en Málaga en la Plaza de la Constitución, en Cádiz en la Plaza San Juan de Dios, en Granada en los Jardines del Triunfo, en Córdoba en la Plaza de las Tendillas, en Huelva en la Rotonda bomberos y en Motril en la Plaza de la Aurora.
  • País Vasco: tres concentraciones marcarán la jornada. La primera en Gasteiz en El Caminante plazatik, en Bilbao en la Arriaga Plazan / Plaza Arriaga y en San Sebastián en el Boulevard.
  • Asturias: se celebrarán concentraciones en Gijón en la Plaza del Parchís y en Oviedo en la Plaza la Escandalera
  • Galicia: en A Coruña en el Obelisco, en Vigo en la Farola Urzáiz y en Ferrol en el Edificio Xunta.
  • Castilla y León: concentraciones en Palencia en la Estatua de la mujer Palentina, en Valladolid en la Fuente Dorada, en Segovia en el Acueducto, en Salamanca en la Plaza de los Bandos y en Ponferrada en la Plaza del Ayuntamiento.
  • Castilla-La Mancha: se celebrará en Guadalajara en la Subdelegación y en Toledo a las 13 horas en Olivo Palestino (Remonte del Paseo del Recaredo).
  • Murcia: Glorieta España (frente ayuntamiento).
  • Santander: Pl. del Ayuntamiento
  • Zaragoza: Pl. San Francisco
  • Ceuta: Plaza de los Reyes
  • Islas Canarias: habrá dos manifestaciones, en Las Palmas de Gran Canaria celebrada en Plaza de España y en Santa Cruz de Tenerife que se celebrará en Plaza España.
  • Extremadura: Badajoz, en Plaza España.

