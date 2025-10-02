Juan Nattex, experto en sueño: “Las personas que duermen mal y se levantan cansadas cometen este error”

En el sueño es más importante la calidad del descanso que las horas que se duermen. (Freepik)

El descanso es uno de los momentos más importantes del día, aunque en muchas ocasiones no se le dé el cuidado que merece. Tener un sueño saludable es lo que permite que al día siguiente se tenga la energía suficiente para afrontar el día, así como una cuestión que afecta de forma directa en la concentración, la productividad o incluso la motivación.

Son muchas las personas que no descansan correctamente. En la actualidad, nos enfrentamos a una vida ajetreada en la que las tareas pendientes y las notificaciones constantes se adueñan de nuestras rutinas. Así, es frecuente tener que lidiar con grandes dosis de estrés y una saturación tecnológica que desde primera hora de la mañana nos convierte en adictos a la búsqueda de nuevos estímulos.

Con todos estos ingredientes, la sociedad se presenta como un espacio de personas cansadas, pese a que en muchas ocasiones crean pasar el tiempo suficiente en la cama. Juan Nattex, experto en sueño, explican que “las personas que duermen mal y se levantan cansadas cometen este error”.

Según explica el experto en descanso Juan Nattex, para un sueño reparador es importante atender a la manera en la que dormimos. (Freepik)

En lo que al sueño se refiere, no es tan importante la cantidad como la calidad: “Siempre veo el mismo problema, personas que duermen ocho horas y se levantan destrozadas. En cambio, hay quienes duermen cinco o seis horas y se levantan como nuevas”, explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@nattex.juan). La clave, según destaca Juan Nattex, se encuentra en las fases del sueño.

Los ciclos y las fases del sueño: claves para un correcto descanso

“El sueño no es lineal, va en ciclos de noventa minutos y cada ciclo tiene tres fases”. Estas tres fases son el sueño ligero, “te quedas dormido, pero cualquier ruido te despierta”; el sueño profundo, en la que “el cerebro aprovecha la calma para hacer el mantenimiento”, y el sueño REM, en la que “el cerebro fija todo lo aprendido durante el día y sueña”.

Estos ciclos, como explica Juan Nattex, “se repiten una y otra vez durante toda la noche”. La cuestión de todo esto es que, “si nos despertamos en medio de un ciclo, sobre todo en el sueño profundo, nos vamos a despertar cansados, con dolor de cabeza y sin energía”.

Lo que recomienda el experto en descanso, por tanto, es “respetar los ciclos de los noventa minutos”. Así, lo ideal sería dormir entre 4 y 6 ciclos, dependiendo de la edad y las necesidades de cada persona, lo que se traduciría entre 6 y 9 horas: “Si eres joven y estás sano, cuatro ciclos, unas seis horas, pueden ser suficientes. Para la mayoría, lo ideal son cinco ciclos, unas siete horas y media”.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Cuando esto se cumple, Nattex señala que la persona se levanta “con mucha más energía y realmente reparado”, lo que favorece que la jornada siguiente sea más productiva al favorecer la concentración y su estado de ánimo. Además, mantener un patrón regular de sueño también reduce la probabilidad de sufrir problemas de salud a largo plazo, como alteraciones cardiovasculares, aumento de peso o dificultades cognitivas.

Por eso, cada vez más especialistas insisten en la importancia de crear rutinas nocturnas saludables: evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir, mantener horarios estables y preparar un entorno tranquilo y oscuro.