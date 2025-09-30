España

Resumen de la Gala 2 de ‘Operación Triunfo 2025′: una noche llena de emociones que nos dejó un primer expulsado, actuaciones memorables y un favorito indiscutible

La gala arrancó con la actuación grupal de ‘It’s a Sin’, una potente apertura que dejaba entrever el alto nivel artístico que marcaría las siguientes dos horas de espectáculo

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Operación Triunfo 2025 Gala 2.
Operación Triunfo 2025 Gala 2. (Prime Video)

Anoche tuvo lugar la Gala 2 de Operación Triunfo 2025, una noche llena de emoción y de primeras veces, en la que conocimos al primer expulsado de la edición. Iván Rojo fue el elegido por la audiencia para abandonar la academia, frente a Claudia Arenas, quien recibió un 84% del apoyo del público. Además, fueron revelados los nuevos nominados de la semana: Salma de Diego y Max, quienes deberán luchar por su permanencia en la competición.

La gala comenzó con un potente número grupal que dejó claro el nivel de talento de los concursantes. El tema elegido fue It’s a Sin, de los icónicos Pet Shop Boys, interpretado por todo el grupo. Con este inicio vibrante, la audiencia pudo ver a todos los participantes en su totalidad, creando una atmósfera llena de energía y expectación.

A continuación, llegó el momento de la última oportunidad para los nominados. Claudia Arenas, una de las participantes que ha generado un gran amor entre la audiencia, tomó el piano y emocionó a todos con una delicada interpretación de El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. La dulzura y la sensibilidad que transmitió la cantante en su actuación fueron elogiadas por el jurado. Esta interpretación le valió una semana más en la Academia, cruzando la pasarela tras pasar un mal rato pensando que sería la primera expulsada de la edición.

Iván Rojo, primer expulsado de
Iván Rojo, primer expulsado de Operación Triunfo 2025. (Prime Video)

Por otro lado, Iván Rojo, quien se encontraba también en la cuerda floja, ofreció una interpretación de It’s My Life de Bon Jovi, un tema enérgico y lleno de fuerza. Sin embargo, a pesar de su entrega y su presencia en el escenario, su actuación no fue suficiente para que el público votara para mantenerle una semana más dentro del concurso.

Los dúos y tríos más esperados

Tras las actuaciones individuales, llegaron los dúos y los primeros tríos musicales de la temporada. Entre los dúos, destacó el trabajo de Téyou y Cristina, quienes interpretaron Dance Crip de Trueno, un tema que puso al público de pie con su química en el escenario y su impresionante ‘rollazo’ callejero. A pesar de las expectativas, los tríos también lograron brillar. Olivia, Salma de Diego y Laura, interpretaron If You Could Read My Mind de Gordon Lightfoot, destacando la potencia vocal de Laura y la presencia escénica de Olivia, quien se llevó los elogios del jurado por su interpretación y su seguridad sobre el escenario. Por otro lado, cabe destacar la actuación de Guillo, Carlos y Max con la canción Bye Bye Bye de NSYNC. Esta actuación fue la despedida perfecta para una noche mágica.

Téyou y Cristina cantan 'Dance
Téyou y Cristina cantan 'Dance Crip' de Trueno. (Prime Video)

Otro de los momentos más comentados fue la actuación de Lucía Casani junto a Judit. Lucía, aunque a veces dudando de sí misma, cautivó al público y al jurado con su interpretación de En Cambio No, de Laura Pausini. A pesar de no estar completamente segura de su talento, el jurado destacó su voz especial y sus graves, los cuales resultaron ser uno de los puntos más fuertes de la actuación. La valenciana de 19 años no pudo contener las lágrimas tras escuchar las bonitas palabras de Cris Regatero.

Expulsado, favorito y nominados

Tras todas las actuaciones, llegó el momento de la primera expulsión. El público decidió salvar a Claudia Arenas, quien obtuvo un impresionante 84% de los votos, lo que dejó a Iván Rojo fuera de la Academia como el primer concursante eliminado de Operación Triunfo 2025. Esta expulsión dejó claro lo difícil que será el camino para todos los concursantes, ya que la competencia promete ser feroz.

En otro orden de cosas, Guille Toledano se destacó como el Favorito de la Semana, con un 25% de los votos de la audiencia. Finalmente, el jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, nominó a Max, Salma de Diego, Crespo y María Cruz. Los profesores, liderados por Noemí Galera, salvaron a Crespo, mientras que sus compañeros salvaron a María Cruz. Así, Max y Salma de Diego quedaron como los nominados definitivos, y será el público quien decida quién continúa en la Academia la semana que viene.

Temas Relacionados

Operación TriunfoPrime VideoAmazon PrimeChenoaOT2025España-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticia

Últimas Noticias

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo

El túnel submarino más largo

Plum cake de calabaza: la receta perfecta para acompañar las tardes de otoño

Con textura húmeda y unos sabores de lo más originales gracias a los frutos secos y frutas confitadas, se convierte en un postre único

Plum cake de calabaza: la

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy endurece el control tras la aprobación del decreto-ley que veta los negocios vinculados a asentamientos ilegales y refuerza el embargo de armas a Israel

Consumo investigará a las empresas

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Utilizaban dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial

La Policía Nacional desarticula una

Suero o lágrimas artificiales: una especialista explica las diferencias

El uso frecuente de dispositivos electrónicos y la permanencia en espacios climatizados favorecen la aparición de síntomas de ojo seco

Suero o lágrimas artificiales: una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más largo

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

ECONOMÍA

Consumo investigará a las empresas

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”