Resumen de la Gala 2 de ‘Operación Triunfo 2025′: una noche llena de emociones que nos dejó un primer expulsado, actuaciones memorables y un favorito indiscutible

Operación Triunfo 2025 Gala 2. (Prime Video)

Anoche tuvo lugar la Gala 2 de Operación Triunfo 2025, una noche llena de emoción y de primeras veces, en la que conocimos al primer expulsado de la edición. Iván Rojo fue el elegido por la audiencia para abandonar la academia, frente a Claudia Arenas, quien recibió un 84% del apoyo del público. Además, fueron revelados los nuevos nominados de la semana: Salma de Diego y Max, quienes deberán luchar por su permanencia en la competición.

La gala comenzó con un potente número grupal que dejó claro el nivel de talento de los concursantes. El tema elegido fue It’s a Sin, de los icónicos Pet Shop Boys, interpretado por todo el grupo. Con este inicio vibrante, la audiencia pudo ver a todos los participantes en su totalidad, creando una atmósfera llena de energía y expectación.

A continuación, llegó el momento de la última oportunidad para los nominados. Claudia Arenas, una de las participantes que ha generado un gran amor entre la audiencia, tomó el piano y emocionó a todos con una delicada interpretación de El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. La dulzura y la sensibilidad que transmitió la cantante en su actuación fueron elogiadas por el jurado. Esta interpretación le valió una semana más en la Academia, cruzando la pasarela tras pasar un mal rato pensando que sería la primera expulsada de la edición.

Iván Rojo, primer expulsado de Operación Triunfo 2025. (Prime Video)

Por otro lado, Iván Rojo, quien se encontraba también en la cuerda floja, ofreció una interpretación de It’s My Life de Bon Jovi, un tema enérgico y lleno de fuerza. Sin embargo, a pesar de su entrega y su presencia en el escenario, su actuación no fue suficiente para que el público votara para mantenerle una semana más dentro del concurso.

Los dúos y tríos más esperados

Tras las actuaciones individuales, llegaron los dúos y los primeros tríos musicales de la temporada. Entre los dúos, destacó el trabajo de Téyou y Cristina, quienes interpretaron Dance Crip de Trueno, un tema que puso al público de pie con su química en el escenario y su impresionante ‘rollazo’ callejero. A pesar de las expectativas, los tríos también lograron brillar. Olivia, Salma de Diego y Laura, interpretaron If You Could Read My Mind de Gordon Lightfoot, destacando la potencia vocal de Laura y la presencia escénica de Olivia, quien se llevó los elogios del jurado por su interpretación y su seguridad sobre el escenario. Por otro lado, cabe destacar la actuación de Guillo, Carlos y Max con la canción Bye Bye Bye de NSYNC. Esta actuación fue la despedida perfecta para una noche mágica.

Téyou y Cristina cantan 'Dance Crip' de Trueno. (Prime Video)

Otro de los momentos más comentados fue la actuación de Lucía Casani junto a Judit. Lucía, aunque a veces dudando de sí misma, cautivó al público y al jurado con su interpretación de En Cambio No, de Laura Pausini. A pesar de no estar completamente segura de su talento, el jurado destacó su voz especial y sus graves, los cuales resultaron ser uno de los puntos más fuertes de la actuación. La valenciana de 19 años no pudo contener las lágrimas tras escuchar las bonitas palabras de Cris Regatero.

Expulsado, favorito y nominados

Tras todas las actuaciones, llegó el momento de la primera expulsión. El público decidió salvar a Claudia Arenas, quien obtuvo un impresionante 84% de los votos, lo que dejó a Iván Rojo fuera de la Academia como el primer concursante eliminado de Operación Triunfo 2025. Esta expulsión dejó claro lo difícil que será el camino para todos los concursantes, ya que la competencia promete ser feroz.

En otro orden de cosas, Guille Toledano se destacó como el Favorito de la Semana, con un 25% de los votos de la audiencia. Finalmente, el jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, nominó a Max, Salma de Diego, Crespo y María Cruz. Los profesores, liderados por Noemí Galera, salvaron a Crespo, mientras que sus compañeros salvaron a María Cruz. Así, Max y Salma de Diego quedaron como los nominados definitivos, y será el público quien decida quién continúa en la Academia la semana que viene.