Pan de queso brasileño, una receta tradicional sin gluten y muy fácil de hacer en casa

Panecillos de queso, una receta de origen brasileño (Adobe Stock)

Crujientes por fuera, jugosos y suaves por dentro y muy fáciles de preparar, incluso si no tienes experiencia entre hornos y masas. Estos panecillos de queso son la receta más sencilla y rica para iniciarte en el mundo de la panadería, un bocado salado perfecto para la merienda o para matar el gusanillo y que puedes preparar en poco más de una hora.

El origen de esta receta se encuentra en Brasil, donde estos panecillos se conocen como pão de queijo. Una de las mayores ventajas de esta receta es que no contiene gluten, puesta que, en lugar de harina de trigo habitual, utiliza una harina llamada polvilho azedo, almidón de yuca o tapioca, un ingrediente que podemos encontrar de forma relativamente fácil en tiendas de alimentación latina o en supermercados online.

Más allá de esta harina, la receta lleva pocos ingredientes: leche, aceite, huevos y, por supuesto, queso. En Brasil se utiliza tradicionalmente el Queijo Minas, un producto original de Minas Gerais, el segundo estado brasileño más poblado y el lugar de origen de estos redondos panecillos. Sin embargo, esta opción puede sustituirse sin problema por otros quesos semicurados, para así lograr un resultado similar incluso fuera de Brasil.

Receta de pan de queso brasileño (pão de queijo)

El pão de queijo se caracteriza por una corteza externa levemente crujiente y un interior muy esponjoso, húmedo y elástico, con un pronunciado aroma y sabor a queso.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 20 minutos

Formado de las piezas: 10 minutos

Horneado: 20-25 minutos

Tiempo total: 50-55 minutos

Ingredientes

500 g de almidón de yuca o tapioca

250 ml de leche entera

100 ml de agua

100 ml de aceite vegetal (girasol o maíz)

1 cucharadita de sal

2 huevos grandes

200 g de queso semicurado rallado (manchego, cheddar, emmental...)

Cómo hacer pan de queso brasileño, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C y prepara una bandeja para hornear. En una cacerola, calienta la leche, el agua, el aceite y la sal hasta que hierva. Coloca el polvilho dulce en un bol grande y vierte encima la mezcla de leche caliente, removiendo bien con cuchara hasta humedecer por completo el almidón. Es fundamental dejar la masa templar unos minutos antes de añadir los huevos. Añade los huevos, uno a uno, mezclando a fondo después de cada incorporación. Incorpora el queso rallado y continúa mezclando hasta que la masa quede uniforme y ligeramente pegajosa. Engrasa ligeramente tus manos con aceite y forma bolitas del tamaño de una nuez. Colócalas en la bandeja dejando espacio entre cada una. Hornea de 20 a 25 minutos o hasta que las piezas estén infladas y doradas. Sirve el pan de queso caliente, recién hecho, para disfrutar de su mejor textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 30 piezas medianas, suficiente para 6-8 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 120 kcal

Proteínas: 3,5 g

Grasas: 6,5 g

Carbohidratos: 12 g

Fibra: 0,3 g

Azúcares: 0,5 g

Sodio: 160 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de queso puede conservarse hasta dos días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Para recuperar su textura, se recomienda calentarlos ligeramente antes de consumir. Las piezas sin hornear pueden congelarse hasta tres meses y se hornean directamente sin descongelar.