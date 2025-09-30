Felipe VI se convierte en viral gracias a su selfie con la cantante de moda, Aitana: la intrahistoria de cómo surgió

Aitana ha compartido en redes su selfie con el rey Felipe VI en los Premios Vanguardia. (Instagram @aitanax)

Nadie lo esperaba. Esta pasada noche, el rey Felipe VI ha presidido la tercera edición de los Premios Vanguardia, unos galardones que pretenden conmemorar algunas de las personalidades, famosas o no, que más han marcado este 2025. Una de esas personas ha sido Aitana.

La cantante ha recibido el Premio Cultura por su “consolidación musical” por su disco Cuarto azul, todo un éxito de ventas. Como es normal, la joven estaba de lo más emocionada y ha compartido algunas imágenes en su perfil de Instagram para hacer partícipes a sus seguidores, mostrando no solo el galardón sino también el llamativo look que ha escogido para la ocasión.

Pero la foto que más revuelo ha generado no ha sido del estilismo, sino del selfie que la cantante se ha tomado con el rey. Sonrientes y con un mural de fondo, ambos han protagonizado la instantánea más comentada de la noche. “¡Por cierto, he conocido al rey por primera vez! ¡Qué majíssssimo!”, ha escrito Aitana entusiasmada.

Aitana ha compartido en redes su selfie con el rey Felipe VI en los Premios Vanguardia. (Instagram @aitanax)

De ese momento se conocen dos versiones: la que Aitana ha subido desde su móvil y la que ha compartido Casa Real mostrando cómo se gestó la foto. En ella se ve cómo la intérprete de Música en el cielo se acerca con naturalidad al monarca, que no dudó en ponerse a su lado para que la imagen quedara perfecta.

“El rey preside en Barcelona la entrega de la tercera edición de los Premios Vanguardia, con los que se reconoce la labor de entidades, empresas, instituciones y personas que desarrollan su actividad de manera destacada en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. ¡Enhorabuena a todos los premiados!”, se lee en el perfil oficial de la Casa Real.

En el recopilatorio que la cantante ha compartido también aparece otro instante con Felipe VI. Entre charlas de premiados e invitados, Aitana y el monarca mantuvieron una conversación distendida.

El rey Felipe VI y Aitana se toman un selfie en los Premios Vanguardia 2025. (Instagram @Casareal.es)

El estilismo de Aitana para una noche especial y ‘real’

Para una velada tan especial, la artista eligió un conjunto compuesto por un crop top de manga larga con los hombros al aire y una falda fruncida en forma de rosa negra. Completó el look con medias oscuras y tacones de aguja, posando en varios rincones del Palacio de Congresos de Catalunya para mostrar cada detalle.

Aitana compartió protagonismo con el resto de galardonados. La gala arrancó con un vídeo en reconocimiento a periodistas en zonas de conflicto y otro titulado Europa, que analizó la situación del continente. Después llegó la música en directo de Cuatro 8 y la entrega de premios: el de Solidaridad recayó en tres entidades centradas en la ayuda humanitaria, el de Innovación y Ciencia fue para Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, y el de Empresa Europea del Año lo recogió Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España.

El Premio a Empresario del Año fue para Demetrio Carcelle, presidente ejecutivo de Damm; el cardenal Juan José Omella recibió el Premio Impulso Ciudades; el historiador y periodista Timothy Garton Ash fue distinguido con el Premio Europa; la oftalmóloga Elena Barraquer vio reconocida su trayectoria; y Caroline Darian fue galardonada con el Premio Internacional.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

También se rindió homenaje al arquitecto Ricardo Bofill con un Premio In Memoriam, recogido por su pareja, Marta Vilallonga. Una noche para celebrar el talento, la solidaridad y el compromiso de quienes marcan la diferencia.