Volaron durante 60 años y provocaron 400 accidentes: la India se despide de sus aviones rusos MiG-21, los “ataúdes voladores”

El último vuelo de los MiG-21 rusos en la India (Arun SANKAR / AFP)

La Fuerza Aérea de India (IAF) ha operado por última vez el vuelo de los cazas rusos MiG-21 tras seis décadas en servicio el pasado viernes 26 de septiembre, cerrando una etapa marcada por 400 accidentes y la pérdida de 171 pilotos. La ceremonia, celebrada en la base aérea de Chandigarh, fue el escenario donde una multitud pudo presenciar el adiós de las aeronaves conocidas como “ataúdes voladores”.

Durante el evento, al que asistieron el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, altos mandos de la IAF y expilotos, los últimos 36 MiG-21 en activo sobrevolaron el espacio, rindiendo homenaje a un modelo que integró la columna vertebral de la aviación militar india desde los años 60. Aunque en la actualidad tan solo quedaban una treintena de ellos, BFM Business ha recordado que el país recibió 874 aviones de diseño ruso cuando iniciaron relaciones militares con Moscú.

El retiro de estos cazas llega simultáneamente al anuncio del gobierno de Nueva Delhi sobre un nuevo pedido de 97 aviones de combate Tejas, fabricados localmente por un valor de 7.000 millones de dólares por la Hindustan Aeronautics Limited. El gesto marca el impulso por la modernización de la flota aérea, tras varios intentos nacionales fallidos y adquisiciones extranjeras bloqueadas por la burocracia y denuncias de corrupción.

“Aunque imperfectos, fueron eficaces”

El MiG-21, fabricado en la era soviética, consolidó una etapa decisiva en la defensa de India. “Aunque imperfectos, fueron eficaces”, ha declarado Raghunath Nambiar, ex oficial superior de la IAF, a la AFP, aludiendo al papel del MiG-21 durante la guerra de 1971 contra Pakistán y que condujo a la creación de Bangladesh. “Desempeñó todos los papeles posibles a lo largo de los años”, afirmó por su parte el Ministro de Defensa durante la ceremonia, agregando: “Nos enorgulleció con cada misión histórica. Así que esto también es una despedida a nuestra memoria colectiva”.

Sin embargo, durante las seis décadas operativas, el MiG-21 acumuló un historial crítico en materia de seguridad. Y es que se registraron cerca de 400 accidentes, en los cuales fallecieron cerca de 200 pilotos y decenas de civiles. Por este motivo, Singh también ha enumerado las limitaciones que han presentado las aeronaves durante estas décadas: “Las fallas de motor, las fallas hidráulicas y los problemas eléctricos eran comunes y, al no existir un sistema de respaldo confiable, los aterrizajes de emergencia y las eyecciones se volvieron comunes”.

“El MiG-21 nunca fue diseñado para estar en servicio durante casi siete décadas y es hora de decirle adiós”, concluyó de este modo el exgeneral Nambiar en su diálogo con la AFP. Por su parte, el portavoz de la fuerza aérea, Jaideep Singh, expresó que: “Si este avión fuera un ser humano, estoy seguro de que estaría emocionado ahora mismo”.

Un contrato con Francia para adquirir 26 aviones de combate

Pese a los reiterados planes para dar baja al MiG-21, la India prolongó su servicio ante la ausencia de alternativas modernas suficientes. Las dificultades para producir reactores de combate avanzados a nivel nacional, sumadas a la lentitud de las compras en el extranjero, han contribuido a que modelos de la era soviética marcaran generaciones de pilotos.

Por este motivo, y sumando los 97 aviones Tejas que ha pedido el Gobierno indio, en la actualidad, la modernización del ejército es una prioridad estratégica. Con la tensión fronteriza con Pakistán, el país figura entre los mayores importadores de armas del mundo. En este contexto, India firmó un contrato con Francia en abril para adquirir 26 aviones de combate Rafale adicionales, producidos por Dassault Aviation, que se suman a un pedido previo de 36 unidades. Además, el mes pasado, anunció un acuerdo para desarrollar y fabricar motores de combate junto a una empresa francesa.

El autor Angad Singh, coautor del libro próximo a publicarse Icon of the Sky: India’s MiG-21 Story, considera que la India vive “una posición poco envidiable” a raíz de la escasez actual de aviones de combate. No obstante, el ejecutivo de Dassault Aviation, Eric Trappier, ha compartido su optimismo: “Esperamos con ansias. Creo que sucederá. Necesitamos demostrarles que somos capaces de establecernos en la India. Todas las piezas del rompecabezas deben encajar”, afirmó durante la reciente apertura de una planta de la empresa en Cergy. De esta manera, el reemplazo de los MiG-21 por modelos fabricados localmente pretende cambiar el perfil de la aviación militar india y reducir la dependencia extranjera.