Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

Se han movilizado varios Eurofighter desde la Base Aérea de Albacete de Los Llanos

Los ‘tigres voladores’ realizarán su espectáculo este año en Portugal. Este 24 de septiembre y el próximo 1 de octubre los aviones y helicópteros con diseños de felinos sobrevolarán el municipio portugués de Beja. Cada año, las unidades de los Ejércitos de la OTAN y algunos países invitados que siguen la temática de los tigres se reúnen en una gran cita para los amantes de la aviación, la ‘NATO Tiger Meet’ (NTM).

Como en otras ediciones, España estará presente. Lo hará a través del Escuadrón Nº42 del Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio. Sus Eurofighter Typhoon con un diseño especial se desplazarán para ser partícipes de este evento. Unidades de muchas naciones se unirán a ellos en el cielo portugués.

Portugal será la sede de este encuentro, repitiendo tras serlo en 2021 tras el parón por la pandemia COVID-19. La Força Aérea Portuguesa (FAP) acoge el NTM 26, que ha comienza esta semana y se alargará hasta el próximo 3 de octubre. Las aeronaves felinas se convierten en las absolutas protagonistas.

Maniobra sorprendente de un caza del Ejército del Aire en una exhibición en Gijón

Historias de los aviones y helicópteros tigre

El NTM es un ejercicio multinacional de escala media que reúne escuadrones de aviones de combate y helicópteros cuyos emblemas representan tigres u otros felinos, como panteras o jaguares. Se trata de una fecha señalada en los calendarios de los seguidores de las aeronaves, pues algunas de las aeronaves militares más poderosas exhiben espectaculares diseños.

La historia de los NATO Tigers comenzó en 1961, cuando escuadrones de la OTAN con emblemas de tigre realizaron el primer encuentro para fortalecer lazos y compartir experiencias. El objetivo era fomentar la cooperación entre unidades de diferentes países y mejorar las operaciones conjuntas.

Desde entonces, el grupo se consolidó como la “Asociación de los Tigres de la OTAN” (NATO Tiger Association). Cada año, organiza el ejercicio multinacional “Tiger Meet”, que reúne aviones y helicópteros de varias naciones en actividades tácticas. Este evento se mantiene vigente y promueve la amistad, el intercambio profesional y la cohesión dentro de la alianza.

Avión tigre de Alemania (Ulrich
Avión tigre de Alemania (Ulrich Metternich / Luftwaffe)

Participación española y otros países

El Ejército del Aire de España participa nuevamente en el NTM tras dos años, representado por el 142 Escuadrón del Ala 14. Esta unidad ha movilizado varios Eurofighter y un grupo de personal desde la Base Aérea de Albacete de Los Llanos. El Ala 15, también integrante del club Tiger, estuvo presente en la edición de 2022 celebrada en Araxos, Grecia.

Portugal, como anfitrión, participará con la Esquadra 301 de la FAP, equipada con los cazabombarderos norteamericanos Lockheed Martin F-16A/B. Estos aviones contarán con un llamativo y atractivo diseño de un tigre que envuelve a toda la aviación con las habituales rayas y colores de este animal.

No solo se exhiben aviones. Los helicópteros también tienen su peso en este evento. Unidades de un gran número de países aliados participan en el encuentro de los tigres. Todas ellas tienen símbolos, decorativos y emblemas que hacen referencia los felinos, convirtiendo este grupo en unas aeronaves dignas de la gran pantalla.

