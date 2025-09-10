España

Masi Rodríguez revela el motivo de su ausencia en ‘OT 2025′: “Siempre va a ser mi programa favorito”

La que fuera presentadora de la posgala en la anterior edición del talent musical aclara por qué no formará parte del regreso del formato a Prime Video

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

La actriz Masi posa en
La actriz Masi posa en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria. (Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/9/2025

La próxima edición de Operación Triunfo, que se estrenará el 15 de septiembre en Prime Video, llegará con cambios relevantes en su formato y la ausencia de Masi Rodríguez, quien fue presentadora de las posgalas en 2023.

La comunicadora ha explicado públicamente los motivos de su salida y ha desmentido que esta decisión esté relacionada con su participación en la décima edición de MasterChef Celebrity, donde actualmente compite. Según declaró a Infobae España y otros medios en la presentación del formato culinario en el FesTVal de Vitoria, la decisión de no continuar en OT no fue de ella, sino de la plataforma.

La presentadora aclaró que no habría rechazado el programa por voluntad propia, ya que lo considera su favorito. “No habría rechazado en la vida OT porque es mi programa favorito y siempre lo será”, afirmó ante los medios. Rodríguez explicó que Prime Video ha optado por introducir cambios en el formato, apostando por la incorporación de Miriam Rodríguez para conducir nuevos espacios asociados a las galas: “Las cosas cambian de un año para otro”, agregaba.

Uno de los rumores más extendidos entre los seguidores del programa apuntaba a una posible incompatibilidad entre la participación de Masi Rodríguez en MasterChef Celebrity y su rol en Operación Triunfo. Sin embargo, la presentadora desmintió esta versión, asegurando que la productora de MasterChef no puso ningún impedimento para que compaginara ambos proyectos. “A MasterChef le parecía bien que estuviera en antena también con Prime Video, no había problema con ello”, declaró Rodríguez. De este modo, deja claro que la decisión de su salida de OT no estuvo condicionada por cuestiones de agenda ni por incompatibilidades entre cadenas.

Masi, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)
Masi, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

A pesar de su salida, Rodríguez mantiene una relación cordial con el equipo de Operación Triunfo. “Con el equipo de OT me llevo genial, hablamos y nos tenemos muchísimo amor, pero de un año a otro van cambiando las cosas”, expresó la presentadora. Su vínculo con el programa y su disposición a regresar en el futuro han quedado patentes: “No descarto volver. Si a mí me dicen de volver, yo vuelvo siempre a OT”, sentenció.

En cuanto a su experiencia en MasterChef Celebrity 10, Masi confesó que su participación fue inesperada y que nunca se había planteado concursar en un programa de cocina. “No pretendía ir a MasterChef, nunca lo había pensado. No me llama la atención cocinar, y fue una sorpresa. Me gustan los retos, tenía un vacío entre proyectos, y pensé que según me sintiese en el casting decidiría. Estuve un mes antes del programa con un profesor que me ayudó un montón y me enseñó a cocinar cosas caseras”, relató la presentadora en el FesTVal de Vitoria.

Noticias del día 10 de septiembre del 2025.

Vuelve ‘Operación Triunfo’

Operación Triunfo 2025 (OT25) se estrenará el 15 de septiembre a las 22:00 horas a través de Prime Video. Las emisiones en directo estarán disponibles en España y, por primera vez en la historia del programa, en seis países de Latinoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

La edición de este año incluirá dos nuevos programas semanales: Conexión OT, que se emitirá de martes a sábado a las 20:00 horas, y La Cara B, programado para los domingos a las 20:00 horas. El formato de OT25 contará con el mayor escenario en la historia del concurso, compuesto por 358 metros cuadrados de pantallas LED, 10 cámaras —incluida una SpiderCam— y más de 750 dispositivos de iluminación.

El equipo de 'Operación Triunfo'
El equipo de 'Operación Triunfo' en la presentación de 'OT 2025' (ANABEL GÓMEZ SALVADOR).

El jurado de esta edición estará integrado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero. Además, los concursantes tendrán la posibilidad de acceder semanalmente a 15 minutos de contenido seleccionado en el TikTok Corner de la Academia, una propuesta inédita en el programa. Las reacciones en directo de estos momentos se emitirán cada viernes a las 15:00 horas en plataformas como YouTube y TikTok.

La experiencia OT se amplía en Amazon con la presencia de más de 100 productos en la Tienda de OT, versiones acústicas exclusivas grabadas por los concursantes cada semana en Amazon Music y el estreno de nuevas funciones de Alexa integradas en la actividad diaria de la Academia.

