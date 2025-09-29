España

Miriam Lao, pionera en IA: “Lo que para muchos era ciencia ficción ya está al alcance de cualquiera”

Quebró su primera startup, tuvo que pedir dinero prestado a su padre y hoy lidera un negocio basado en agentes de Inteligencia Artificial que trabajan para ella

Marcos Montalbán

Marcos Montalbán

Miriam Lao, referente en IA:
Miriam Lao, referente en IA: "El éxito no lo consiguen los que nunca fallan, sino los que aprenden a levantarse rápido".

Miriam Lao es un referente en marketing digital, venta de alto rendimiento y automatización con Inteligencia Artificial. Tras realizar más de 5.000 llamadas de cierre, dirigir su propia agencia y facturar varios millones de euros al año, detectó el mayor punto débil de las empresas: la falta de sistemas inteligentes que conviertan leads en ventas sin depender de las personas.

Fruto de esa experiencia, creó la primera agencia de agentes de inteligencia artificial en España, MKT Hackers, una formación revolucionaria donde enseña a nuevos emprendedores a crear su propia ‘agencia de agentes de IA’ desde cero.

Hoy tiene a su cargo “más de 700 alumnos e incorporándose cada día más”, confiesa Miriam en una entrevista concedida a Infobae España. A través de una metodología 100% práctica, enseña desde el primer mes a lanzar agencias rentables combinando captación, automatización y cierre con herramientas de IA que trabajan 24/7.

Saltar sin red: los inicios de Miriam en el emprendimiento digital

“Tenía clarísimo que no quería depender únicamente de un trabajo tradicional con un jefe”, explica Miriam, quien al principio no tenía nada de experiencia. Sin embargo, era consciente de que “el mundo digital estaba lleno de oportunidades”. “Esa mezcla de ingenuidad y ganas me abrió puertas que nunca hubiera imaginado”, subraya.

Su primer gran hito llegó con Wayra, la aceleradora de startups de Telefónica, donde fue seleccionada y consiguió varios cientos de miles de euros para financiar su empresa. Sin embargo, pese a dedicarle todas las horas posibles, la startup quebró y terminó con una deuda de más de 40.000 euros.

“Eso no me detuvo, le pedí prestado a mi padre 600 euros y comencé la que sería mi segunda startup, una marca de gafas de sol online que terminó convirtiéndose en tres ópticas físicas que vendí más adelante”, señala la emprendedora.

Pero fue la libertad del emprendimiento lo que de verdad impulsó a Miriam: “Poder crear algo mío, sin pedir permiso y sin depender de nadie más que yo”. Aquella primera experiencia fue “más un laboratorio que un negocio perfecto”, donde los errores se convirtieron en lecciones aceleradas.

Cometí mil errores, pero gracias a eso aprendí rápido qué funciona y qué no. Hoy sigo con esa mentalidad: probar, ajustar, simplificar y nunca quedarme estancada”, reconoce Miriam a este diario.

Manuel González, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, explica esta situación.

Claves del éxito de Miriam

Para ella, el fracaso forma para del juego: “Te duele y te frustra, pero después entiendes que cada obstáculo te está enseñando a ser más ágil y más fuerte”. Antes, la emprendedora sentía vergüenza al admitir los fracasos, pero ahora señala que la “han llevado a donde estoy hoy”.

“Mi mayor aprendizaje es que el éxito no lo consiguen los que nunca fallan, sino los que aprenden a levantarse rápido y siguen avanzando, aunque las cosas no salgan como esperaban. No rendirse a la primera de cambio. Eso es lo que te lleva al éxito”, apunta Miriam.

"La clave del éxito está
"La clave del éxito está en no rendirse nunca".

El corazón del negocio: IA y automatización

Actualmente, Miriam genera miles de euros mensuales gracias a la automatización y la inteligencia artificial. “Mi negocio se apoya en algo muy simple: usar la IA para que trabaje por mí mientras yo me enfoco en lo importante que es generar más negocio”, afirma.

En sus embudos de ventas, varios agentes de IA trabajan en paralelo: unos atienden nuevos visitantes, otros dan seguimiento a los interesados y algunos ayudan a cerrar las ventas. Además, utiliza agentes de voz en sus páginas web que responden a dudas en tiempo real, ofreciendo ayuda 24/7 sin costes.

En redes sociales también me apoyan: tengo agentes que responden comentarios y mensajes directos de manera rápida y natural, lo que me permite mantener el contacto con mi comunidad sin estar todo el día conectada”, explica la emprendedora.

La IA se ha convertido en compañero indispensable para Miriam, que admite que “no solo genera ingresos directos, sino que me permite escalar sin tener que multiplicar mi equipo, estar presente en muchos frentes a la vez y ofrecer una experiencia personalizada”.

La IA se ha convertido
La IA se ha convertido en el compañero de vida de Miriam.

La tecnología de la IA al alcance de todos

A través de su idea de negocio, Miriam pretende demostrar que la IA y la automatización no son solo cosa de expertos: “La gente todavía cree que para usar la IA hay que ser ingeniero o programador... y eso ya no es verdad. La barrera de entrada hoy es ridículamente baja”.

Sin embargo, reconoce que lo difícil es “dar el paso de atreverse a probar”. Antes se necesitaba una gran inversión para montar un negocio, pero ahora se puede empezar desde casa, “a coste cero”, recalca la emprendedora.

Ya no es un juego solo de grandes empresas, hoy cualquier persona puede usarla para crear ingresos reales y transformar su vida. Lo que para muchos era ciencia ficción ya está al alcance de cualquiera”, concluye Miriam.

Inteligencia ArtificialEmpresasEmpresas EspañaEmpleoEmpleo en EspañaNuevas TecnologíasEspaña-SociedadEspaña Noticias

