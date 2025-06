España lidera en el uso de la IA en el trabajo, pero debe traducir ese uso en impacto

España es uno de los líderes en la adopción de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral, pero debe traducir ese uso en impacto y creación de valor, y acompañarse de una adecuada formación, como se desprende del estudio 'AI at Work 2025: Momentum Builds, But Gaps Remain', de Boston Consulting Group (BCG).

El 78 por ciento de los profesionales españoles usan la IA usan de forma habitual, un aumento desde el 59 por ciento en solo tres años que sitúa al país por delante de Reino Unido (68%) e Italia (68%) y lo convierte en líder europeo.

Por su parte, los países del Sur Global siguen liderando su uso, con India (92%) y Oriente Próximo (87%) con los niveles más altos. No obstante, estos dos países también concentran una mayor preocupación por el impacto de la automatización: por encima del 41 por ciento a nivel global. En España, esta preocupación alcanza al 61 por ciento.

Estos datos se desprenden del estudio 'AI at Work 2025: Momentum Builds, But Gaps Remain', presentado este jueves por BCG, que recoge las respuestas de más de 10.600 trabajadores de once países sobre uso de la IA, que muestran que 72 por ciento de los profesionales a nivel global utiliza esta tecnología de forma habitual en su trabajo, pero solo el 51 por ciento de los empleados de primera línea lo hace con regularidad.

En el caso de España, se indica, además, que este crecimiento no ha ido acompañado de una preparación proporcional: solo el 36 por ciento de los profesionales se siente suficientemente formado y apenas uno de cada cuatro empleados de primera línea recibe orientación de sus líderes sobre cómo usar estas tecnologías.

"Que España encabece la adopción de la IA en el ámbito laboral en Europa, entre los países analizados, es una excelente noticia. Refleja la madurez digital de nuestro ecosistema, impulsado por capacidades diferenciales como un hub tecnológico vibrante, un entorno de innovación consolidado y un tejido de pymes con gran potencial transformador", ha dicho el director general y socio principal de BCG, Alfonso Abella.

Sin embargo, como apuntan desde BCG, estos datos evidencian un desfase creciente entre el uso intensivo y la capacidad real de las organizaciones para liberar valor con la IA. "Para traducir este liderazgo en impacto real de negocio necesitamos más ambición transformadora", apunta Abella, que incide en que "no basta con incorporar herramientas de IA: es fundamental transformar el modelo operativo reimaginando funciones end-to-end para capturar todo el potencial de esta tecnología y activar una estrategia de talento alineada con la visión de negocio".

A ello se suma que tres de cada cuatro empleados creen que los agentes de IA (asistentes digitales inteligentes capaces de gestionar tareas de forma autónoma) serán fundamentales para el éxito futuro. Sin embargo, solo el 13 por ciento afirma que estas herramientas están actualmente integradas en los procesos de trabajo, y apenas un tercio dice comprender cómo funcionan.

TRES PALANCAS CLAVE PARA IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE LA IA

El estudio también cita la formación como una de las palancas clave para impulsar la adopción de la inteligencia artificial. Al respecto, solo un 36 por ciento de los empleados afirma sentirse suficientemente formado para utilizar la IA. Aquellos que reciben cinco horas o más de capacitación, especialmente presencial y con acompañamiento, tienen muchas más probabilidades de convertirse en usuarios habituales.

Otra palanca es el acceso a las herramientas adecuadas, dado que el 54 por ciento de los encuestados afirma que utilizaría herramientas de IA incluso sin autorización, siendo la generación Z y los 'millennials' los más propensos a eludir restricciones. Sin embargo, esta "IA en la sombra" representa un riesgo creciente para la seguridad.

Por último, también se cita el apoyo de los líderes. Apenas un 25 por ciento de los empleados de primera línea afirma recibir orientación suficiente sobre el uso de IA por parte de sus líderes. Una mayor implicación desde la dirección se traduce en un incremento significativo tanto en la adopción como en la confianza y el optimismo en los equipos.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO OPERATIVO

Según el estudio, las empresas que están aprovechando el potencial de la IA son aquellas que van más allá de su implementación y son capaces de transformar en profundidad sus procesos y su forma de trabajar. En concreto, invierten de forma decidida en la transformación de las personas y monitorizan de forma más eficaz el valor generado por la IA, con resultados tangibles,

"Nuestra investigación demuestra que los beneficios reales se obtienen cuando las empresas invierten en el desarrollo de competencias y la capacitación del talento, rediseñan su forma de trabajar y alinean la estrategia de IA con la visión y las prioridades de la compañía", ha apuntado Sylvain Duranton, líder global en BCG X y coautor del informe.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA ESCALAR EL IMPACTO DE LA IA EN LA ORGANIZACIÓN

Para que las organizaciones pasen de implementar herramientas a impulsar una transformación real, el estudio identifica cuatro prioridades estratégicas, que empiezan por no subestimar la importancia de la formación.

También entiende como clave monitorizar el valor generado por la IA, a través de mejoras en la productividad, la calidad y la satisfacción de los empleados e invertir en el desarrollo del talento para rediseñar procesos y liberar el valor de esta tecnología, así como experimentar con agentes de IA de forma estructurada para acelerar la curva de aprendizaje, y realizar un seguimiento de su impacto y riesgos potenciales mediante pruebas A/B.

"Las empresas que reestructuran sus procesos e invierten en las personas están obteniendo mejores resultados", ha afirmado Vinciane Beauchene, líder global en Human x AI en BCG y coautora del informe. "Pero esa transformación debe ir acompañada de una estrategia clara en materia de talento y de un motor de desarrollo que impulse su adopción y aborde el impacto que tendrá en el trabajo, en los profesionales y en la fuerza laboral en su conjunto", ha concluido.