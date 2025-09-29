El concierto más íntimo de Sebastián Yatra: todo los detalles de Los40 Básico Santander

Sebastián Yatra durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

En un formato más reducido pero igual de vibrante, Sebastián Yatra vuelve a demostrar por qué es uno de los artistas latinos más queridos del panorama internacional. El cantante cuenta ya con 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y arrastra logros enormes en la industria musical.

El pasado sábado cerró su gira “Entre tanta gente Summer Tour 2025″ en el Movistar Arena de Madrid. Ahora, 48 horas después, no ha dudado en ofrecer un show más cercano junto a Los40 y Banco Santander en el Teatro Eslava.

Lejos de las grandes producciones y los efectos visuales que acompañan sus giras habituales, Yatra se ha presentado con una puesta en escena sencilla pero efectiva: luz cálida, músicos en directo y una cercanía absoluta con su público. Desde los primeros acordes, el artista no solo interpretó sus grandes éxitos, sino que también compartió anécdotas, confesiones y momentos personales que convirtieron el concierto en una experiencia casi confesional.

Todo el repertorio

Entre el público se encontraban solamente los seguidores españoles más fieles del cantante. Todos aquellos que pudieron conseguir la invitación con un aforo muy limitado. El repertorio incluyó clásicos como Vagabundo y Tacones rojos, que el público coreó de principio a fin. También hubo espacio para temas más recientes y versiones acústicas que resaltaron la calidez de su voz. Especialmente emotivo fue el momento en que interpretó Amen, una de las canciones más personales de su último trabajo, con una dedicatoria que arrancó lágrimas y aplausos entre el público.

Entre canción y canción, Yatra no dudó en bromear con sus seguidores, leer carteles e incluso tirar una toalla suya al público tras secarse la frente. Esto reforzó aún más esa sensación de cercanía y complicidad. Fue, en definitiva, un concierto pensado para los que siguen su carrera desde el principio, pero también una oportunidad para redescubrirlo desde otro lugar: más íntimo y más sincero.

Todas las sorpresas

Este evento es un formato ya clásico de Los40 junto a Santander y por donde han pasado artistas como Aitana, Lola Índigo o Bisbal. Tony Aguilar se encargó de que el cantante contara cómo se sentía tras acabar la gira. “El último concierto, antes de ayer, aquí en Madrid, fue la noche más especial de mi vida sobre una tarima”, confesaba el colombiano. Durante la charla, el actual coach de La Voz, no dudó en declarar su profundo amor por España. Al hablar de nuestro país nombró a Clara Galle, la actriz española que debutó de la mano del cantante en el videoclip de Tacones rojos. Segundos más tarde, Galle salió en directo para sorprenderle en esta noche tan especial.

Sebastián Yatra, Clara Galle y Tony Aguilar en Los40 Básico Santander

Con una mezcla de baladas, pop y reguetón suave, Yatra ha sabido construir una carrera sólida y versátil, capaz de adaptarse tanto a los grandes focos como a la luz tenue de un acústico. Y anoche en la capital, lo volvió a demostrar: “cuando la música es honesta, no necesita más que una voz, unas cuerdas y una historia bien contada” dijo Yatra. Además de sorprenderle con vídeos de sus fans y la presencia de la actriz, el equipo de Los 40 aún tenía una sorpresa más. Esther Moya pintora y creadora de contenido estuvo haciéndole un retrato que le entregó en directo, poniendo así el broche de oro a este concierto tan mágico.