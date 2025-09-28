El pasado amoroso de Sonia Moldes: su romance con Lequio, su matrimonio con Jean-François Hernández y “el mayor error de su vida”

Sonia Moldes en '¡De Viernes!' (MEDIASET ESPAÑA).

Mar Flores ha decidido publicar los capítulos más dolorosos de su vida en las memorias Mar en Calma y, desde luego, han dado mucho que hablar. La modelo ha situado a Alessandro Lequio como protagonista de algunos de los episodios más traumáticos y el aristócrata italiano no ha dudado en responderle públicamente.

Aunque es imposible conocer los entresijos más profundos de una relación, es cierto que durante una época Lequio fue el símbolo vivo del romance en las portadas del mundo del corazón y, a pesar de que hoy en día vive volcado en su faceta de padre y esposo, no siempre fue sinónimo de estabilidad. Entre sus relaciones más conocidas se encuentra también Sonia Moldes, una joven gallega que acaparó flashes y titulares entre 1997 y 1999. A sus 52 años, ha optado por un perfil mucho más reservado, aunque las circunstancias hacen que, de cuando en cuando, vuelva a ser recordada.

La vida de Moldes cambió de un día para otro. Tras perder a sus padres siendo apenas una adolescente, se trasladó a Madrid junto a su hermana Berta con la esperanza de abrirse camino en el mundo artístico. Primero coqueteó con la música y los certámenes de belleza, pero lo que realmente la catapultó a la fama fue su relación con Lequio. Para entonces ya había estado casada con Carlos Gil Staufer, empresario del sector del transporte, con quien compartió tres años de matrimonio.

La unión con el conde italiano fue mediática y tormentosa. Su noviazgo estuvo plagado de exclusivas, reportajes y también polémicas. Portadas en bañador, confesiones sobre celos e infidelidades y hasta proyectos empresariales comunes formaron parte de esa etapa. Sin embargo, la convivencia se deterioró pronto y en 1999 la pareja se separaba definitivamente.

La sombra de Lequio, sin embargo, nunca ha estado demasiado lejos. A lo largo de los años, varios programas han intentado que Moldes reviviera su relación con el conde en plató. De hecho, esta semana se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para revelar algunos detalles de su relación con el aristócrata, a pesar de que desde No somos nadie aseguraron que él mismo había intentado paralizar esta entrevista.

No obstante, esta no ha sido la única vez que la gallega confesaba cómo fue su romance, ya que anteriormente lo describió como “celoso en exceso” y lo acusó de filtrar intimidades para dañar sus relaciones posteriores. Incluso protagonizó titulares explosivos al afirmar que habían mantenido encuentros íntimos en 2015, cuando él ya estaba casado. Algo que Lequio negó tajantemente. Hoy, sin embargo, insiste en que no mantiene ningún contacto con él y que es un capítulo cerrado de su vida.

Intentos en la interpretación y romances mediáticos

Tras el fin de su relación con Lequio, Sonia quiso reinventarse. Se instaló en Miami y se inscribió en la escuela de interpretación del actor venezolano Carlos Mata, conocido por telenovelas como Cristal. Declaraba entonces que quería cumplir un sueño infantil: probar suerte en la actuación. Aunque el empeño no cristalizó en una carrera sólida, su nombre no desapareció del todo de las páginas del corazón.

Durante los años siguientes se le atribuyeron relaciones con personajes populares como Dinio García o el controvertido abogado Emilio Rodríguez Menéndez, con quien incluso llegó a anunciar boda. Más tarde, en 2003, contrajo matrimonio con el exfutbolista del Rayo Vallecano Jean-François Hernández en una discreta ceremonia en Madrid. La unión, sin embargo, se rompió en 2006.

El patrón se repitió: un nuevo romance con el ejecutivo Tirso Tomás en 2011 y, ya en 2019, un tercer matrimonio con José Peña, empresario conservero, que terminó apenas ocho meses después. La propia Sonia lo definiría más tarde en una entrevista a El Español como “el mayor error de su vida”.

Carrera profesional lejos de los focos

En paralelo, Moldes fue trazando un recorrido laboral variado. En su perfil de LinkedIn resume más de 25 años de experiencia, gran parte de ellos vinculados a la hostelería, con locales propios en Madrid. También ha trabajado en el sector inmobiliario y, desde 2020, en el ámbito de la formación, como responsable comercial de academias dedicadas a oposiciones. Ella misma se describe como “emprendedora, creativa y resolutiva”.

Actualmente, compagina esa faceta con proyectos de interiorismo y reformas. En la citada entrevista ha aclarado que su alejamiento de los focos fue deliberado: “Tengo una vida tranquila que no cambiaría por nada”. Eso no significa que se haya desvinculado por completo del mundo cultural. Mantiene vínculos con la música como productora del grupo argentino Los Chicanos del Sur, con quienes ha trabajado en la apertura de mercados en Dubái.

Y, aunque su presencia mediática se redujo, Moldes conserva un escaparate en Instagram, donde supera los 30.000 seguidores. Allí comparte viajes, escapadas familiares o su experiencia en el Camino de Santiago, siempre con un tono mucho más cercano que glamuroso. Ella misma ha explicado que no lleva el estilo de vida de una “influencer de lujo”, y que muchos de sus desplazamientos, como los realizados a Dubái o Miami, responden a compromisos profesionales.

Sonia Moldes en redes sociales (INSTAGRAM).