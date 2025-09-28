Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

Albert Rivera y José Manuel Villegas (Europa Press)

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid ha dictado una sentencia que obliga al despacho Martínez-Echevarría Abogados a indemnizar a Albert Rivera y a José Manuel Villegas con 1.295.000 euros y 510.000 euros, respectivamente. La magistrada Cristina Sanz considera probado que la firma incumplió parte de sus contratos con los antiguos dirigentes de Ciudadanos y que, además, les ocasionó perjuicios morales por la filtración de informaciones destinadas a desprestigiarlos públicamente.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima de forma parcial la demanda presentada por Rivera y Villegas, que fue defendida en juicio el pasado 28 de mayo. Aunque las cantidades reconocidas son inferiores a las reclamadas inicialmente —6,1 millones en el caso del expresidente de Ciudadanos y un millón en el de su ex secretario general—, la sentencia supone un serio revés para el bufete, al que se responsabiliza tanto de los daños económicos como del deterioro reputacional sufrido por ambos demandantes.

Indemnización por lucro cesante

El núcleo de la reclamación giraba en torno a la cláusula cuarta de los contratos firmados entre las partes en marzo de 2020, que establecía una duración mínima de cinco años en la relación mercantil. Según recoge la sentencia, el incumplimiento de esa disposición privó a Rivera y Villegas de unos ingresos que les habrían correspondido de mantenerse la colaboración profesional pactada.

La juez cuantifica en 1.095.000 euros el lucro cesante de Rivera y en 490.000 euros el de Villegas, cifras que representan la compensación por los honorarios que habrían percibido hasta 2025 de haberse cumplido el acuerdo inicial. A esta indemnización principal se añaden otros importes en concepto de daños morales.

En concreto, el tribunal reconoce 200.000 euros adicionales a Rivera y 20.000 a Villegas por la filtración de informaciones que, a juicio de la magistrada, fueron dirigidas a minar la imagen pública del exlíder de Ciudadanos y de su mano derecha en la formación naranja. “El daño moral es objetivamente imputable a la demandada”, señala la resolución.

El exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera

De este modo, la suma total asciende a 1.295.000 euros en el caso de Rivera y a 510.000 en el de Villegas, a lo que habrá que añadir los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda.

Reclamaciones millonarias rebajadas

La demanda original presentada por los dos políticos, reconvertidos en profesionales del ámbito jurídico y consultivo tras su salida de la política, iba mucho más allá de las cantidades finalmente concedidas. Rivera solicitaba 6,1 millones de euros, de los cuales 5 millones correspondían exclusivamente a los daños morales derivados de la filtración de informaciones. Por su parte, Villegas exigía un millón, de los que 500.000 se atribuían también a ese capítulo.

La magistrada ha rebajado sustancialmente esas pretensiones, reconociendo únicamente 200.000 euros a Rivera y 20.000 a Villegas en concepto de perjuicios reputacionales. Sin embargo, ha validado el grueso de la reclamación económica ligada al incumplimiento contractual, al considerar probado que ambos dejaron de percibir unas retribuciones a las que tenían derecho por el acuerdo firmado.

La defensa de Rivera y Villegas había argumentado durante el proceso que la ruptura unilateral de la relación contractual por parte del despacho les supuso un grave perjuicio económico y que la difusión de determinadas informaciones dañó de manera notoria su prestigio personal y profesional. La sentencia respalda en parte esa tesis, aunque limita las compensaciones al considerar desproporcionadas las cantidades reclamadas inicialmente.

El despacho anuncias su recurso

Martínez-Echevarría Abogados ha confirmado que recurrirá la sentencia. “Hemos recibido la sentencia con asombro jurídico. Pensamos que tiene que ser revocada por las instancias superiores”, señalaron fuentes del bufete a CincoDías.

Desde la firma alegan, además, que “hay otra sentencia de otro procedimiento que deja probado que la filtración a la prensa la hizo Rivera”. “Esta sentencia la hemos perdido, pero estamos confiados en que se va a revocar”, insisten las mismas fuentes.