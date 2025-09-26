España

Santi Cañizares se casa por tercera vez tras 4 meses de relación con una joven a la que conoció en las redes sociales

El exfutbolista ha anunciado su compromiso en el programa de radio ‘El partido de Cope’: “Nos ha pegado un poco fuerte”

Alba García

Por Alba García

Santiago Cañizares y su novia
Santiago Cañizares y su novia en una imagen de redes sociales. (Instagram @santicanizares)

Santiago Cañizares vuelve a estar feliz en el amor. El exportero de la Selección Española y comentarista deportivo ha anunciado que se casa de nuevo, apenas de iniciar una relación con su pareja actual, Noemí. La noticia la dio en directo durante el programa El Partido de COPE, dejando a sus compañeros y oyentes con la boca abierta.

“Ya se puede decir, venga, va. Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí”, confesó entre risas y con mucha ilusión. El enlace ya tiene fecha y lugar: el próximo 14 de noviembre de 2025 en Valencia, ciudad muy especial para él por sus años en el Valencia CF y su vida personal.

Noemí es catalana, natural de Calella de Palafrugell, y según el propio Cañizares, se conocieron a través de las redes sociales el pasado mes de mayo. Lo suyo fue un auténtico flechazo. “Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya”, admitió el exguardameta. La boda será civil, ya que él mismo explicó hace unos meses que no logró la nulidad matrimonial: “Lo intenté, pero me pidieron más dinero y dije ‘por ahí no paso’. Si me caso otra vez, nunca será por la Iglesia”.

La sorpresa no solo llega por la inmediatez de la boda, sino también por el difícil momento personal que el comentarista vivió hace apenas unos meses. En abril, durante una intervención en Radio Marca, compartió con total sinceridad que atravesaba una separación muy dolorosa: “He terminado mi relación con la que para mí era mi mujer. Estoy viviendo un momento muy duro. Las cosas del amor son muy difíciles. Esto te deja muy tocado”. Reconoció entonces que había perdido seis kilos y que su vida había dado un giro, ya que en los últimos años había estado muy centrado en esa relación y en acompañar a los hijos de su expareja.

El exfutbolista Santi Cañizares (Europa
El exfutbolista Santi Cañizares (Europa Press)

Pero la vida da sorpresas y, apenas un mes después, Noemí apareció en su camino. Desde entonces, Cañizares asegura que vive una de sus etapas más felices. De hecho, ya ha compartido con sus seguidores de Instagram algunas imágenes junto a ella, disfrutando de planes en verano y también momentos en familia con sus hijas. “Verano en la mejor compañía”, escribía en una de sus últimas publicaciones, en la que Noemí ya aparecía integrada en su entorno más cercano.

La vida amorosa de Santiago Cañizares

La de noviembre será la tercera boda del exfutbolista. La primera fue con Marina Conchello, madre de tres de sus hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Más tarde, en 2008, se casó con Mayte García, con quien tuvo cuatro hijos: Sofía y los trillizos India, Martina y Santi. Este último falleció en 2018, con tan solo cinco años, a causa de un tumor cerebral, un duro golpe para toda la familia. Pese a sus rupturas, siempre ha defendido el buen trato con sus exparejas: “Al final va a ser verdad que nada es para siempre, pero lo importante es la calidad, el cariño y el respeto que nos tenemos. Hemos intentado ser un ejemplo para nuestros hijos y lo seguiremos siendo”.

Santiago Cañizares y su exmujer,
Santiago Cañizares y su exmujer, Mayte García. (Europa Press)

A sus 55 años, Cañizares asegura que no contempla volver a ser padre, pero sí está convencido de dar este nuevo paso en el amor. “Nos hemos enamorado y estamos muy felices”, repite convencido. La cuenta atrás para la boda ya ha comenzado, y el exportero se prepara para celebrar un enlace que, aunque inesperado por lo rápido que ha llegado, promete ser uno de los grandes acontecimientos personales del año en el mundo deportivo y mediático.

