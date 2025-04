Santi Cañizares revela la ruptura con su última pareja: “He perdido 6 kilos, estoy muy tocado”

Santi Cañizares en una imagen de archivo

Santiago Cañizares se encuentra atravesando un delicado momento a nivel personal. El que fuera portero del Real Madrid o el Valencia ha revelado que está enfrentando un duro duelo tras su tercera ruptura sentimental.

En una entrevista para el programa Despierta San Francisco de Radio Marca, el deportista se ha sincerado y ha sacado a la luz que se ha separado de su última pareja, con quien mantenía una relación de cuatro años y a quien consideraba su esposa, pese a no haber unido sus vidas en matrimonio. “He roto mi relación con mi pareja. Estoy pasando un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas”, ha manifestado en el espacio radiofónico.

El comentarista ha hecho hincapié en el hecho de que, ahora, no sabe qué hacer en su día a día porque la separación le ha dejado “muy tocado”. “Ha sido una relación muy intensa. Tengo un círculo social muy reducido y tengo todo el tiempo del mundo (...). Cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra”, ha reconocido.

Santiago Cañizares en una imagen de archivo. EFE/Kai Försterling.

Por si fuera poco, Cañizares ha revelado que, en este tiempo, ha perdido “seis kilos” y que ha estado “tres semanas sin salir de casa”. “Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que ‘nunca más’. Me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación”, ha admitido.

Sus hijos, su gran apoyo

El exportero también ha respondido a la pregunta de si, en este tiempo, ha estado recibiendo ayuda psicológica. “Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos. Soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo que haya gente a la que le cueste trabajo superarlas, porque a mí me va a costar también. Reconozco que soy muy sensible”.

El deportista Santiago Cañizares

Por suerte, el exfutbolista cuenta con el apoyo incondicional de su familia y, más concretamente, de sus hijos. “Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente portero del Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa”, ha manifestado en el espacio de Radio Marca.

Santiago Cañizares sufrió un durísimo golpe con el fallecimiento de su hijo de cinco años a causa de un tumor cerebral que le costó mucho aceptar, según confesó su exmujer, Mayte García, en Madres: desde el corazón. Tras este complicado episodio en sus vidas, la entonces pareja tomó la decisión de continuar sus vidas por separado. Así, en 2021 y tras 13 años juntos, los dos pusieron fin a su matrimonio, fruto del cual nacieron cuatro hijos. Pese a su ruptura, lo cierto es que los dos mantienen una muy buena relación por el bien de sus vástagos.

Ahora, Santiago Cañizares vuelve a atravesar un duro momento a nivel personal con su tercera ruptura. Aunque le está siendo muy complicado sobreponerse, el cariño y el amor de su familia le ayudará en gran medida a superar este duro bache en su vida.