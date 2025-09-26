Mar Flores, directa contra Terelu Campos y su ‘posado de la venganza’: “No necesitamos una foto para justificar que nos queremos”

Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Europa Press)

Mar Flores está en plena efervescencia mediática. La modelo y empresaria vive un momento de gran exposición tras la publicación de sus memorias, y si algo ha dejado claro es que ya no piensa callarse. Lo demostró en la presentación de su libro y este jueves lo ha vuelto a reafirmar durante un evento al que acudió como invitada y donde respondió sin filtros a la pregunta que muchos se hacen: “¿qué relación tiene con Terelu Campos?“.

Lo primero que aclaró es que no ha podido ver las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en Vamos a ver: “He estado trabajando todo el día con mi hijo en Decomasters”, explicó. Eso sí, volvió a excusar a su hijo Carlo por no asistir a la presentación de su libro: “Le pregunté y me dijo que no podía, que tenía trabajo”.

Mar Flores quiso dejar claro que, más allá de las apariencias, lo verdaderamente importante es la unión que mantiene con sus hijos: “Lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan o estén trabajando, me arropan”. Y, como quien no quiere la cosa, lanzó una indirecta con mucho peso: “Sobre todo, no necesitamos una foto para justificar que nos queremos”, en alusión al ya bautizado como posado de la venganza en el cumpleaños de Terelu.

La modelo se mostró firme al hablar de su relación con Carlo, asegurando que es buena: “Esta mañana lo primero que me preguntó fue: ‘¿Qué tal, mamá, estuviste a gusto?’”. Además, quiso subrayar que su libro no busca abrir frentes con nadie: “No he escrito un libro para hacer una guerra contra nadie”. Sin embargo, también lanzó una advertencia: “Ya no voy a retirar denuncias. Si alguien me toca las narices un poquito…”, dejando en el aire que no descarta tomar medidas legales en caso de sentirse atacada.

Cuando le preguntaron directamente por Terelu Campos, Mar se mostró tajante. “¿Tú has visto ¡De viernes!? Pues yo también lo vi”, respondió con contundencia, dejando claro que la actitud de la presentadora durante la entrevista a Carlo Costanzia hijo no fue de su agrado. Sus palabras reflejan que no hay relación entre ellas y, a juzgar por su tono, tampoco parece que vaya a haberla en un futuro próximo.

Terelu Campos en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La discordia entre Mar Flores y Terelu Campos tras el cumpleaños de la presentadora

Mientras tanto, Terelu Campos celebraba su 60º cumpleaños por todo lo alto. La presentadora, que alcanzó la cifra redonda el pasado 31 de agosto, organizó una gran fiesta rodeada de familiares y amigos. Entre los asistentes destacó Carlo Costanzia padre, que posó en la alfombra roja aunque evitó hablar con la prensa. Eso sí, Terelu aclaró el motivo de su presencia en el festejo: “Le he invitado porque está en mi vida, tengo relación con él y es el abuelo de mi nieto”. Y añadió sobre la mesa en la que se sentaría: “Va a estar junto a Alejandra y a Carlo para que se sienta apoyado. Es mi familia”.

Quien no estuvo en esa cita fue Mar Flores. La modelo no recibió invitación, un gesto que confirma la distancia entre ambas familias. Y mientras Terelu posaba con los suyos, el padre de Carlo hijo evitaba entrar en polémicas, aunque la foto con la familia Campos se interpretó como una clara muestra de apoyo hacia él y un posicionamiento en la complicada batalla familiar.