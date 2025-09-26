España

Mar Flores, directa contra Terelu Campos y su ‘posado de la venganza’: “No necesitamos una foto para justificar que nos queremos”

La guerra parece continuar abierta entre la modelo y la presentadora, a quien ha contestado tajante en su última aparición

Alba García

Por Alba García

Guardar
Mar Flores en la presentación
Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Europa Press)

Mar Flores está en plena efervescencia mediática. La modelo y empresaria vive un momento de gran exposición tras la publicación de sus memorias, y si algo ha dejado claro es que ya no piensa callarse. Lo demostró en la presentación de su libro y este jueves lo ha vuelto a reafirmar durante un evento al que acudió como invitada y donde respondió sin filtros a la pregunta que muchos se hacen: “¿qué relación tiene con Terelu Campos?“.

Lo primero que aclaró es que no ha podido ver las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en Vamos a ver: “He estado trabajando todo el día con mi hijo en Decomasters”, explicó. Eso sí, volvió a excusar a su hijo Carlo por no asistir a la presentación de su libro: “Le pregunté y me dijo que no podía, que tenía trabajo”.

Mar Flores en la presentación
Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Europa Press)

Mar Flores quiso dejar claro que, más allá de las apariencias, lo verdaderamente importante es la unión que mantiene con sus hijos: “Lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan o estén trabajando, me arropan”. Y, como quien no quiere la cosa, lanzó una indirecta con mucho peso: “Sobre todo, no necesitamos una foto para justificar que nos queremos”, en alusión al ya bautizado como posado de la venganza en el cumpleaños de Terelu.

La modelo se mostró firme al hablar de su relación con Carlo, asegurando que es buena: “Esta mañana lo primero que me preguntó fue: ‘¿Qué tal, mamá, estuviste a gusto?’”. Además, quiso subrayar que su libro no busca abrir frentes con nadie: “No he escrito un libro para hacer una guerra contra nadie”. Sin embargo, también lanzó una advertencia: “Ya no voy a retirar denuncias. Si alguien me toca las narices un poquito…”, dejando en el aire que no descarta tomar medidas legales en caso de sentirse atacada.

Cuando le preguntaron directamente por Terelu Campos, Mar se mostró tajante. “¿Tú has visto ¡De viernes!? Pues yo también lo vi”, respondió con contundencia, dejando claro que la actitud de la presentadora durante la entrevista a Carlo Costanzia hijo no fue de su agrado. Sus palabras reflejan que no hay relación entre ellas y, a juzgar por su tono, tampoco parece que vaya a haberla en un futuro próximo.

Terelu Campos en '¡De viernes!'.
Terelu Campos en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La discordia entre Mar Flores y Terelu Campos tras el cumpleaños de la presentadora

Mientras tanto, Terelu Campos celebraba su 60º cumpleaños por todo lo alto. La presentadora, que alcanzó la cifra redonda el pasado 31 de agosto, organizó una gran fiesta rodeada de familiares y amigos. Entre los asistentes destacó Carlo Costanzia padre, que posó en la alfombra roja aunque evitó hablar con la prensa. Eso sí, Terelu aclaró el motivo de su presencia en el festejo: “Le he invitado porque está en mi vida, tengo relación con él y es el abuelo de mi nieto”. Y añadió sobre la mesa en la que se sentaría: “Va a estar junto a Alejandra y a Carlo para que se sienta apoyado. Es mi familia”.

Quien no estuvo en esa cita fue Mar Flores. La modelo no recibió invitación, un gesto que confirma la distancia entre ambas familias. Y mientras Terelu posaba con los suyos, el padre de Carlo hijo evitaba entrar en polémicas, aunque la foto con la familia Campos se interpretó como una clara muestra de apoyo hacia él y un posicionamiento en la complicada batalla familiar.

Temas Relacionados

Mar FloresTerelu CamposEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Descubren por qué se produce la metástasis en el cáncer de páncreas

La inhibición de un receptor podría reducir la propagación del tumor y mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer de páncreas

Descubren por qué se produce

Una persona en ‘First Dates’ estalla a la hora de pagar la cuenta: “Si en el primer día hace eso por 20 euros, ¿qué hará en los siguientes?’’

Lo que parecía una cita tranquila entre dos jubilados terminó en una discusión sobre quien debería pagar la cuenta

Una persona en ‘First Dates’

Dos jubilados se fueron de vacaciones y se les averió la caravana a mitad de trayecto: llevan un mes atrapados lejos de casa

La pareja había invertido todos sus ahorros en una autocaravana: 145.000 €

Dos jubilados se fueron de

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de septiembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Nuevos helicópteros se llevarán gran parte de la inversión

El Gobierno concede 4.000 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno concede 4.000 millones

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

¿Quiénes juzgarán al fiscal general? Los 7 magistrados que dictaminarán si existió revelación de secretos en el caso por fraude del novio de Ayuso

La Unión Europea cambia sus fronteras: así funcionará el nuevo sistema de control para el que España ha invertido 83 millones

ECONOMÍA

Sube el riesgo de burbuja

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 septiembre

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Esta isla europea se ha convertido en el sueño de los jubilados franceses: un retiro dorado “con 1.200 euros al mes”

DEPORTES

Sergio Busquets anuncia su retirada

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”