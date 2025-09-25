España

Kiko Matamoros responde a Mar Flores y anuncia sus memorias: “No quiero descabezar a nadie, pero mi vida es digna de contar”

El colaborador televisivo ha desvelado que está trabajando en su biografía, centrándose en los “relatos que construyen mi biografía”

Alba García

Por Alba García

Guardar
Kiko Matamoros en una imagen
Kiko Matamoros en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @kiko_matamoros)

Las memorias de Mar Flores han hecho que todo el mundo hable de ella. La modelo, tras muchos años en silencio y guardando su intimidad, ha querido contar su historia. Y lo ha hecho de la mano de un libro en el que desgrana sus amores, sus relaciones, los rumores que se han dicho sobre ella y los escándalos. Tampoco faltan aquellas fotografías que publicó la revista Interviú junto a Alessandro Lequio en la cama. Un momento icónico.

Por todo ello la madrileña está siendo una de las protagonista de la actualidad, aunque los titulares también están saltando a aquellos con los que ha compartido su vida. Uno de ellos es Kiko Matamoros, que ha desvelado en el programa donde trabaja en la actualidad, que está preparando su propio libro de memorias.

Sin duda, un auténtico bombazo mediático que podría recoger la historia de la prensa rosa de las últimas décadas, pues Matamoros ha estado prácticamente toda su vida dedicado a este mundo.

Mar Flores presenta sus memorias.

“No voy a tener las memorias de Mar Flores en mi vida, pero estoy escribiendo las mías”, explicaba en No somos nadie. “Hice un relato que publiqué en su día que habla de los conflictos en la iglesia cuando era niño y de los abusos sexuales y físicos que sufrí. En base a eso me surgieron algunas ofertas para que escribiera y muchos años he negado esa posibilidad”.

“Sin embargo, de repente se me ha encendido. Y no es que quiera descabezar a nadie, pero he tenido experiencias en varios medios y etapas de mi vida que son dignas de conocerse. Serían relatos que construyen mi biografía”, detallaba en plena vorágine sobre las memorias de la que fue su cuñada hace ya muchos años.

De momento, Matamoros no quiere dar muchos detalles sobre la obra, pero sí ha adelantado que no será un volumen demasiado extenso. Y eso que el colaborador tiene mucho que contar. Su salto a televisión, su paso por Crónicas marcianas, los años de Sálvame, la relación con sus hijos, la separación tanto de Marián Flores como de Makoke, la relación actual con Marta López Álamo. Son tantos los aspectos que podría contar que un volumen es poco.

Sobre las memorias de Mar Flores

Esta noticia coincide con el momento en el que Mar Flores está en plena promoción de sus memorias. La que fuera cuñada de Kiko Matamoros ha querido contar su historia y en ella aparece, como no, el propio colaborador. Una mención que ha despertado, de nuevo la guerra entre ellos. Matamoros fue uno de los primeros representantes de la modelo, cuando este estaba casado con Marián, hermana de Mar.

Mar Flores llega al Casino
Mar Flores llega al Casino de Madrid para asistir a la fiesta posterior al desfile de Carolina Herrera. (Europa Press)

“Con Mar Flores no terminé bien por problemas familiares”, explicó el colaborador en una entrevista en ‘El País’. “Mar fue víctima de un enemigo muy poderoso que estaba obsesionado con ella. Pero también fue víctima de sí misma. Hay que saber dónde te metes”. Según el colaborador, la memoria de la modelo ha variado con el tiempo y no casa lo que ha contado en el libro con lo que él vivió junto a ella.

Flores ha presentado este pasado miércoles su volumen de memorias en Madrid. Lo ha hecho arropada por un único miembro de su familia: su sobrina Laura Matamoros. La joven, íntima de su tía, no dudaba en acudir al evento. Se posicionaba en una guerra que dura años. De hecho, es la propia Mar quien ha rescatado fantasmas del pasado al narrar sus vivencias con el que fue su cuñado.

Flores señala a Kiko Matamoros como uno de los implicados en la venta o, al menos, en la negociación, de las famosas fotografías en la cama con Alessandro Lequio que acabaron viendo la luz en la revista Interviú. En este cruce de acusaciones, Laura Matamoros se posiciona públicamente al lado de su tía.

“Si quieres cuento yo cosas de las que viví contigo, no lo voy a hacer. Pero no le duele lo que su hermana me podría haber hecho a mí, porque son hermanas evidentemente”, aseguraba el colaborador en su programa. “Para mí, Mar fue como una hermana pequeña o una hija casi, no por la edad, pero podría haberla sido”.

