España

Bruselas da la razón al Real Madrid: el Ayuntamiento tendrá que devolver más de 20 millones al club blanco

La antigua polémica por la Ciudad Deportiva llega a su fin con la resolución europea que avala su legalidad

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
El alcalde de Madrid, José
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. (Foto: Pérez Meca / Europa Press)

La Comisión Europea ha cerrado de forma definitiva el largo pleito que mantenía con el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por los acuerdos urbanísticos ligados a la antigua Ciudad Deportiva del club merengue, situada en lo que es ahora las Cuatro Torres.

Bruselas ha determinado que el convenio alcanzado en 2011 “no constituye ayuda de Estado” y que, por tanto, no hubo trato de favor hacia el club blanco. La decisión obliga al Consistorio a devolver los 20,3 millones de euros ingresados en 2016, más los intereses, tras una disputa que se ha prolongado durante más de una década.

El origen del conflicto

El caso se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento se comprometió a entregar al Real Madrid la parcela B-32 en Las Tablas. Sin embargo, un cambio en la Ley del Suelo de 2001 impidió culminar la operación.

En 2011, ambas partes pactaron la compensación con la permuta de tres parcelas en Caramanchel, Chamartín y Valdebebas, cuyo valor equivaldría al del terreno bloqueado.

En 2016, la Comisión Europea concluyó que esta operación suponía una “ayuda estatal indebida” y obligó al club a devolver unos 20 millones al Consistorio, entonces presidido por Manuela Carmena. El informe inicial aseguraba que los terrenos se habían sobrevalorado en 18,4 millones, lo que otorgaba al Real Madrid “una ventaja injustificada frente a otros clubes”.

El concejal de Economía de aquel gobierno, Carlos Sánchez-Mato, presionó al club para pagar de inmediato y Más Madrid, que lideraba el Ayuntamiento en ese momento, presentó aquel ingreso como un triunfo político.

El nuevo Santiago Bernabéu ha alcanzado un coste de 1.347 millones de euros, el doble de lo presupuestado. El Real Madrid aún debe 1.132 millones, aunque mantiene una sólida salud financiera y ha registrado ingresos récord esta temporada.

El TJUE dio la vuelta al caso

No obstante, el Real Madrid recurrió la sanción y en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a su favor. El tribunal concluyó que la operación estaba sujeta a precio marcado y, por tanto, que era legal.

A pesar de ello, la Comisión Europea mantuvo durante un tiempo su recomendación de no devolver el dinero, lo que alargó el proceso y generó tensiones adicionales.

Ahora, con la rectificación definitiva, Bruselas valida el criterio aplicado por el Catastro, los técnicos municipales y varias tasadoras independientes, que coincidieron en la estimación fijada en 2011.

Almeida confirma la devolución

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que el Ayuntamiento devolverá el dinero al club blanco: “Ha habido pronunciamientos de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son claros al respecto. Procederemos al pago con los intereses correspondientes”.

El regidor también señaló que el equipo de gobierno de Carmena “decidió exigirle el cobro de esta cantidad al Real Madrid, sin esperar a que concluyeran las actuaciones” y que esa decisión “ha encarecido la factura final”.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

Real Madrid, comunicado de urgencia

El club, presidido por Florentino Pérez, mostró su satisfacción en un comunicado oficial: “El fallo acredita que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad”.

Además, anunció que solicitará “de forma inmediata” la devolución de los 20,3 millones ingresados en 2016, junto con los intereses de demora, “al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años”.

Temas Relacionados

Real MadridFútbol EspañaTribunalesUnión EuropeaSentencias EspañaAyuntamiento de MadridJosé Luis Martínez-AlmeidaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hijo desheredado acude a la Justicia y gana: consigue casi 160.000 euros por la legítima

Según el Código Civil de Cataluña, una cuarta parte de la masa hereditaria se debe repartir entre todos los hijos, con independencia de lo que disponga el testamento

Un hijo desheredado acude a

Rafael Santandreu, psicólogo: “Podemos hacer todo maravillosamente divertido. Depende de nosotros”

Los primeros pensamientos cuando nos despertamos marcan el resto del día

Rafael Santandreu, psicólogo: “Podemos hacer

El café más caro del mundo está en Dubái: el récord quedó oficialmente registrado en el Libro Guinness

La taza alcanza los 580 euros y marca un nuevo hito en el café de lujo y la experiencia cafetera

El café más caro del

La increíble historia de Félix, el gato que “curó” la parálisis facial de su adoptante

El hombre afirma que su estado de salud mejoró gracias a la convivencia con el animal, considerándolo fundamental en su recuperación

La increíble historia de Félix,

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevila, especialista en derecho

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición