Bruselas da la razón al Real Madrid: el Ayuntamiento tendrá que devolver más de 20 millones al club blanco

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. (Foto: Pérez Meca / Europa Press)

La Comisión Europea ha cerrado de forma definitiva el largo pleito que mantenía con el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por los acuerdos urbanísticos ligados a la antigua Ciudad Deportiva del club merengue, situada en lo que es ahora las Cuatro Torres.

Bruselas ha determinado que el convenio alcanzado en 2011 “no constituye ayuda de Estado” y que, por tanto, no hubo trato de favor hacia el club blanco. La decisión obliga al Consistorio a devolver los 20,3 millones de euros ingresados en 2016, más los intereses, tras una disputa que se ha prolongado durante más de una década.

El origen del conflicto

El caso se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento se comprometió a entregar al Real Madrid la parcela B-32 en Las Tablas. Sin embargo, un cambio en la Ley del Suelo de 2001 impidió culminar la operación.

En 2011, ambas partes pactaron la compensación con la permuta de tres parcelas en Caramanchel, Chamartín y Valdebebas, cuyo valor equivaldría al del terreno bloqueado.

En 2016, la Comisión Europea concluyó que esta operación suponía una “ayuda estatal indebida” y obligó al club a devolver unos 20 millones al Consistorio, entonces presidido por Manuela Carmena. El informe inicial aseguraba que los terrenos se habían sobrevalorado en 18,4 millones, lo que otorgaba al Real Madrid “una ventaja injustificada frente a otros clubes”.

El concejal de Economía de aquel gobierno, Carlos Sánchez-Mato, presionó al club para pagar de inmediato y Más Madrid, que lideraba el Ayuntamiento en ese momento, presentó aquel ingreso como un triunfo político.

El nuevo Santiago Bernabéu ha alcanzado un coste de 1.347 millones de euros, el doble de lo presupuestado. El Real Madrid aún debe 1.132 millones, aunque mantiene una sólida salud financiera y ha registrado ingresos récord esta temporada.

El TJUE dio la vuelta al caso

No obstante, el Real Madrid recurrió la sanción y en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a su favor. El tribunal concluyó que la operación estaba sujeta a precio marcado y, por tanto, que era legal.

A pesar de ello, la Comisión Europea mantuvo durante un tiempo su recomendación de no devolver el dinero, lo que alargó el proceso y generó tensiones adicionales.

Ahora, con la rectificación definitiva, Bruselas valida el criterio aplicado por el Catastro, los técnicos municipales y varias tasadoras independientes, que coincidieron en la estimación fijada en 2011.

Almeida confirma la devolución

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que el Ayuntamiento devolverá el dinero al club blanco: “Ha habido pronunciamientos de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son claros al respecto. Procederemos al pago con los intereses correspondientes”.

El regidor también señaló que el equipo de gobierno de Carmena “decidió exigirle el cobro de esta cantidad al Real Madrid, sin esperar a que concluyeran las actuaciones” y que esa decisión “ha encarecido la factura final”.

Real Madrid, comunicado de urgencia

El club, presidido por Florentino Pérez, mostró su satisfacción en un comunicado oficial: “El fallo acredita que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad”.

Además, anunció que solicitará “de forma inmediata” la devolución de los 20,3 millones ingresados en 2016, junto con los intereses de demora, “al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años”.