Peligra la final de la Copa del Rey: el Real Madrid suspende todos los actos oficiales y no entrena tras el conflicto con los árbitros

El Real Madrid no se presenta al entrenamiento en La Cartuja. (Imagen Infobae)

El Real Madrid ha decidido no comparecer en la conferencia de prensa oficial en la víspera de la final de la Copa del Rey, donde se mide ante el Barcelona mañana a las 22:00 horas en el estadio de La Cartuja.

Además, tampoco ha asistido a los actos oficiales previstos por la Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes.

Esta rueda de prensa estaba programada para las 19:15 horas, después de que el Barcelona compareciera y se entrenara en el escenario del partido un par de horas antes, donde posteriormente, a las 20:00 horas, entrenara el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Asimismo, ni el presidente del club, Florentino Pérez, ni ningún representante de la entidad, tampoco asistirán a la cena organizada esta noche por la RFEF, con motivo de la final.

La Federación lo anunciaba en sus redes sociales a las 19:15 de manera oficial. “El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la Copa del Rey programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla”, publicaba en sus redes sociales.

La guerra con los árbitros no cesa y está en su punto más álgido

Esta decisión del club madridista llega después de unas declaraciones que pocas horas antes habían hecho en esta misma sala de prensa los árbitros de la final, Ricardo de Burgos Bengoechea (principal) y Pablo González Fuertes (VAR), quienes se quejaron y lamentaron la presión que los colegiados reciben en el fútbol español.

El árbitro español que lloró en conferencia antes de Real Madrid-Barcelona

Comunicado del Real Madrid

Ante lo sucedido, el Real Madrid “considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados”, por lo que ha solicitado el cambio de estos por otros. No obstante, la RFEF se ha negado a aceptar dicha petición, según ha comentado Marca.

Según el club blanco, “estas manifestaciones han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final”.

“Una vez más, se demuestra una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid”, ha denunciado el club madrileño en un comunicado.

“Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la RFEF y del estamento arbitral procedan, en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan”, finaliza el Real Madrid.

Comunicado del Real Madrid. (Captura Vídeo/Real Madrid TV)

El Madrid no sale a calentar

El calentamiento del Real Madrid previo al clásico de la final de la Copa del Rey se ha cancelado. El calentamiento, que debería haber comenzado a las 20:00 de la tarde, todavía no tiene va a contar con los protagonistas del conjunto merengue sobre el verde.

El reciente comunicado da a entender el enfado del club blanco y, previas amenazas de no salir a calentar si no se tomaban medidas por parte de la RFEF y CTA (Comité Técnico Arbitral), el equipo de Carlo Ancelotti no saltará al césped de La Cartuja.

Comunicado de Tebas, presidente RFEF

El presidente de la RFEF, Javier Tebas, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que acusa al Real Madrid de rechazar cualquier decisión que no se ajuste a sus deseos, mientras que, al mismo tiempo, se acusa a los medios y comentaristas de seguir la misma lógica: “no le gustan los comentaristas de televisión porque no dicen lo que él quiere”.

Esta mentalidad se extiende incluso a los árbitros, a quienes el individuo en cuestión parece estar acosando a través de la cadena Real Madrid TV, subraya Javier Tebas. “Suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa”, señala el presidnete.

“No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga”, es la conclusión que se extrae de su comportamiento, subrayando que su objetivo no es mejorar el fútbol, sino que “quiere su fútbol”, tal y como él lo concibe, sin importar las implicaciones para el deporte en general. Pero, según él, lo más grave es que “muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan”.

"No les gusta el fútbol, quieren su fútbol”, indica Tebas en un comunicado en redes sociales

Declaraciones de Hansi Flick antes de la final

Ajenos a este conflicto, Hansi flick, acompañado del central Ronald Araujo, busca su segundo triunfo al frente del banquillo culé tras la consecución de la Supercopa de España en enero. “Queremos ganar esta final”, ha dicho contundente el técnico alemán, que también ha elogiado el escenario de la final: “El estadio es increíblemente bueno, tenemos que disfrutar del partido”.

Además, Flick ha recordado que el Barça viene de hacer “un gran partido contra el Mallorca” y “luchar hasta el final” contra el Celta, lo que quiere que se repita este sábado, no obstante, ha reconocido el potencial del equipo blanco. “El Real Madrid tiene un equipo fantástico”, ha subrayado.

“Sabemos que será difícil. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Quiero que tengamos respeto por el Real Madrid”, ha declarado en la rueda de prensa previa a la final, celebrada este viernes en el mismo estadio de La Cartuja.