España

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

El letrado señala la falta de apoyo a estas mujeres después de que un estudio denuncie el nivel de ansiedad y agotamiento de las madres en España, atrapadas entre trabajo y cuidado de los hijos

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Sentirse al límite es una realidad común entre muchas madres españolas, que compaginan puestos de trabajo a tiempo completo con el cuidado de los hijos y el hogar familiar, muchas veces en detrimento de su salud física y mental. Las cifras y testimonios reflejan un panorama inquietante: el 78% de las madres en España afirma estar sobrecargada mentalmente, superando con creces la media europea del 67%, según datos del estudio elaborado por la organización Make Mothers Matter (MMM). El abogado Sebastián Ramírez reaccionó en su perfil de TikTok (@leyesconsebas) a esta información, cubierta por un noticiero en Antena3, afirmando que “es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”.

Durante el reportaje en la cadena televisiva, varias madres narraron las dificultades de conciliar el trabajo con el cuidado de los niños y el peso de las responsabilidades familiares. “Cuidamos de todos, ¿y quién cuida de las madres?”, cuestionó Ana, enfermera y madre de dos hijos, que tuvo que solicitar una baja de un año por depresión por culpa de la presión. Según reconoció, en ocasiones no podía “levantarme de la cama porque no tenía fuerzas”, lo que derivó también en consecuencias para el resto de su familia: “Repercute en la salud de los hijos que ven que su madre no está bien”. La acumulación de tareas domésticas y la autoexigencia acaban por desgastar su bienestar. “Sufrimiento, estrés, angustia...”, enumeró otra madre entrevistada por el programa.

Las mujeres, responsables de los cuidados

Los datos del estudio confirman la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y del cuidado infantil: hasta el 64% de estas tareas recaen sobre las mujeres. Esto genera que casi ocho de cada diez mujeres se sientan sobrepasadas y, según la encuesta, el 42% manifestó haber padecido ansiedad en el último año, una proporción claramente superior al promedio comunitario.

Madres trabajdoras. (Montaje Infobae con
Madres trabajdoras. (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

En muchas ocasiones, las mujeres deben elegir entre carrera profesional y familia. Una de cada cuatro afirma que la maternidad ha sido un obstáculo laboral, y solo un grupo minoritario pudo acceder a beneficios laborales como reincorporación gradual, jornadas reducidas o teletrabajo. “Sientes que no vales. No hay ayudas, no hay comprensión...”, lamentó Ana en la transmisión, que explicó que muchas madres tienen la sensación de “que no lo haces bien en ningún lado”. Desde su experiencia, la solución pasa necesariamente por cambios estructurales en la organización del trabajo: “Flexibilidad en la hora de entrar o salir del trabajo, jornadas reducidas...”.

Trabajo y familia, incompatibles para muchas

El análisis de Sebastián Ramírez fue claro al contextualizar la renuncia forzada de muchas mujeres al ámbito laboral. El abogado planteó ante la audiencia: “¿También pensáis que la solución a este problema es dar más permisos y ayudas a las madres y permitir una mejor conciliación familiar? ¿Cuál sería la alternativa viable para solucionar este problema?”. En su mensaje, invitó a una reflexión colectiva sobre las vías posibles y la urgencia de respuestas eficaces.

El informe evidencia que dejar el empleo o reducir la jornada profesional no es un fenómeno aislado ni voluntario, sino muchas veces la única salida frente al agotamiento y la insuficiencia de apoyos reales para compatibilizar la vida profesional y familiar. Para miles de madres, el agotamiento y la falta de comprensión institucional siguen siendo una pesada carga diaria.

Temas Relacionados

TikTok EspañaConciliación FamiliarFamiliasHogarMaternidad EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

El especialista de Garaje Hermético señala los motivos que permiten la durabilidad de los vehículos

Un probador de coches explica

Cómo reconocer un ictus, según un médico: “Si lo ves, pídele a la persona que enseñe los dientes”

Esta enfermedad cerebrovascular está detrás de 25.000 muertes al año en España

Cómo reconocer un ictus, según

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

El fallo de la Audiencia de Madrid ha reconocido expresamente el derecho del afectado a la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, dejando sin efecto la resolución denegatoria de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Un venezolano que residía en

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Las tarifas del servicio de energía eléctrica cambian cada hora por lo que es importante mantenerse informado sobre cuál es el mejor momento del día para usarla

Precio de la luz estará

Desgarrador rescate en Australia: madre y cría de ballena luchan por escapar de red para tiburones

Autoridades confirmaron que, además de la madre y la cría, otros dos cetáceos quedaron enredados en la misma red

Desgarrador rescate en Australia: madre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un venezolano que residía en

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Cambio de euro a dólar hoy 25 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner