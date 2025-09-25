Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Sentirse al límite es una realidad común entre muchas madres españolas, que compaginan puestos de trabajo a tiempo completo con el cuidado de los hijos y el hogar familiar, muchas veces en detrimento de su salud física y mental. Las cifras y testimonios reflejan un panorama inquietante: el 78% de las madres en España afirma estar sobrecargada mentalmente, superando con creces la media europea del 67%, según datos del estudio elaborado por la organización Make Mothers Matter (MMM). El abogado Sebastián Ramírez reaccionó en su perfil de TikTok (@leyesconsebas) a esta información, cubierta por un noticiero en Antena3, afirmando que “es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”.

Durante el reportaje en la cadena televisiva, varias madres narraron las dificultades de conciliar el trabajo con el cuidado de los niños y el peso de las responsabilidades familiares. “Cuidamos de todos, ¿y quién cuida de las madres?”, cuestionó Ana, enfermera y madre de dos hijos, que tuvo que solicitar una baja de un año por depresión por culpa de la presión. Según reconoció, en ocasiones no podía “levantarme de la cama porque no tenía fuerzas”, lo que derivó también en consecuencias para el resto de su familia: “Repercute en la salud de los hijos que ven que su madre no está bien”. La acumulación de tareas domésticas y la autoexigencia acaban por desgastar su bienestar. “Sufrimiento, estrés, angustia...”, enumeró otra madre entrevistada por el programa.

Las mujeres, responsables de los cuidados

Los datos del estudio confirman la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y del cuidado infantil: hasta el 64% de estas tareas recaen sobre las mujeres. Esto genera que casi ocho de cada diez mujeres se sientan sobrepasadas y, según la encuesta, el 42% manifestó haber padecido ansiedad en el último año, una proporción claramente superior al promedio comunitario.

Madres trabajdoras. (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

En muchas ocasiones, las mujeres deben elegir entre carrera profesional y familia. Una de cada cuatro afirma que la maternidad ha sido un obstáculo laboral, y solo un grupo minoritario pudo acceder a beneficios laborales como reincorporación gradual, jornadas reducidas o teletrabajo. “Sientes que no vales. No hay ayudas, no hay comprensión...”, lamentó Ana en la transmisión, que explicó que muchas madres tienen la sensación de “que no lo haces bien en ningún lado”. Desde su experiencia, la solución pasa necesariamente por cambios estructurales en la organización del trabajo: “Flexibilidad en la hora de entrar o salir del trabajo, jornadas reducidas...”.

Trabajo y familia, incompatibles para muchas

El análisis de Sebastián Ramírez fue claro al contextualizar la renuncia forzada de muchas mujeres al ámbito laboral. El abogado planteó ante la audiencia: “¿También pensáis que la solución a este problema es dar más permisos y ayudas a las madres y permitir una mejor conciliación familiar? ¿Cuál sería la alternativa viable para solucionar este problema?”. En su mensaje, invitó a una reflexión colectiva sobre las vías posibles y la urgencia de respuestas eficaces.

El informe evidencia que dejar el empleo o reducir la jornada profesional no es un fenómeno aislado ni voluntario, sino muchas veces la única salida frente al agotamiento y la insuficiencia de apoyos reales para compatibilizar la vida profesional y familiar. Para miles de madres, el agotamiento y la falta de comprensión institucional siguen siendo una pesada carga diaria.