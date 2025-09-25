España

El método para eliminar la cal del cabezal de tu ducha: es sencillo y muy efectivo

La acumulación de esta sustancia provoca que se obstruyan los poros, ocasionando un chorro de agua irregular

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Limpiar la cal del cabezal
Limpiar la cal del cabezal de la ducha es importante para evitar que los orificios se obstruyan (Freepik)

La ducha es uno de los rituales cotidianos que más asociamos con el bienestar. Sin embargo, pocas veces pensamos en el estado de su protagonista principal: el cabezal. Con el paso del tiempo, la acumulación de cal en sus orificios puede convertir una experiencia relajante en una ducha incómoda y poco eficiente. No se trata solo de una cuestión estética: la cal obstruye los conductos, reduce la presión del agua y, en algunos casos, favorece la proliferación de bacterias debido a la humedad atrapada en los depósitos.

En zonas con agua dura, donde la concentración de minerales como calcio y magnesio es elevada, el problema se intensifica. El resultado es un chorro irregular, menos potente y, en ocasiones, salpicaduras incómodas que hacen que el cabezal pierda gran parte de su funcionalidad. Mantenerlo limpio no solo mejora la calidad del baño, sino que también alarga la vida útil del dispositivo y evita gastos innecesarios en recambios.

Una solución sencilla, económica y eficaz

Entre los remedios más efectivos, económicos y sostenibles destaca el vinagre blanco. Este producto, habitual en la mayoría de hogares, contiene ácido acético, un componente con una potente capacidad desincrustante capaz de disolver los depósitos de cal sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

La técnica es sencilla: si el cabezal se puede desmontar, lo ideal es sumergirlo en un recipiente lleno de vinagre blanco durante al menos una hora. En casos de acumulación severa, puede dejarse toda la noche. Una vez transcurrido el tiempo, basta con enjuagar con agua, retirar los restos con un paño o un cepillo suave y volver a colocarlo en la ducha. El cambio suele notarse de inmediato: los chorros recuperan su uniformidad y la presión mejora.

En el cabezal de la
En el cabezal de la ducha puede acumularse cal (Freepik)

Cuando el cabezal no se puede desmontar, existe una alternativa igualmente práctica. Consiste en llenar una bolsa de plástico con vinagre, ajustarla con una goma elástica alrededor del cabezal y dejarlo en remojo. De este modo, el producto natural actúa directamente sobre las salidas de agua sin necesidad de desmontar nada.

Otro método: bicarbonato de sodio

El vinagre blanco no es la única opción: el bicarbonato de sodio, gracias a sus propiedades abrasivas suaves, es otro aliado contra la cal. Se puede preparar una pasta mezclando bicarbonato y agua a partes iguales y aplicarla sobre las zonas más incrustadas. Al frotar ligeramente, la cal se desprende con mayor facilidad.

Prevenir para ahorrar en tiempo y esfuerzo

La limpieza periódica es clave para evitar que la cal se convierta en un problema recurrente. Los expertos recomiendan realizar un mantenimiento ligero una vez al mes, sumergiendo el cabezal en vinagre durante una hora. Esta práctica previene acumulaciones importantes y facilita que la ducha se mantenga siempre en buenas condiciones.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Además, en hogares con agua especialmente dura, instalar un descalcificador puede ser una inversión a largo plazo. Estos dispositivos reducen la concentración de minerales y, por tanto, no solo protegen el cabezal de la ducha, sino también electrodomésticos como lavadoras, cafeteras o lavavajillas.

Otro consejo sencillo es secar el cabezal después de cada uso para minimizar la humedad que favorece la cristalización de la cal. Aunque no siempre es práctico, especialmente en familias numerosas, este gesto ayuda a prolongar el buen estado de la grifería.

